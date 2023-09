Dameklassen under dagens NM-stafett på Iveland ble etter hvert en «pardans», duell eller «fight» om du vil mellom Nydalens SK 1 og Nydalens SK 2:

- Jeg synes Pia (Young Vik) var veldig pigg, men vi løp mye til og fra med ulike gaflinger, forteller Anne Margrethe Hausken Nordberg om duellen mellom henne og 2. lags løper Pia Young Vik på den siste etappen. For det var veteranen Anne Margrethe Hausken Nordberg som var ankerkvinne for førstelaget, med junioren Pia Young Vik som ankerkvinne for andreoppstillingen.

- Det var lite bomming, men da vi skulle snu kartet holdt jeg det 180 grader feil, forteller Hausken Nordberg om den siste fasen.



En fase hvor veteranen etter hvert fikk kartet rett vei og kompassnålen på seierskurs:

- Vi skulle ta inn på en utydelig sti, men i dette terrenget som har såpass tett vegetasjon er det ikke lett å se de utydelige stiene. Derfor tok jeg feil, forteller Young Vik.



I kamp om NM-gull er det ikke rom for den slags feilsteg på de aller siste meterne, og da Young Vik gjorde feil grep Hausken Nordberg sjansen og løp sitt lag – hvor Oda Scheele og gårsdagens norske mester på mellomdistanse – Tone Bergerud Lye – innledet, inn til NM-gull. Hausken Nordbergs 38. av sorten:

- Det er alltid moro med NM-gull, men i dag har vi som lag gjort 6 skikkelig gode etapper, oppsummerte Hausken Nordberg – og inkluderte da både første- og andrelaget.

For sistnevnte – som var snaue 20 sekunder bak vinnerlaget i mål – løp Anna Ulvensøen, Helena Karlsson og allerede nevnte Pia Young Vik.

NTNUI 1 – med Emma Arnesen, Anu Tuomisto og Ane Dyrkorn – tok bronse.



I herreklassen var det NTNUI som satt sitt grønn, svart og gule – preg på stafetten med fire lag helt oppe i teten, og ut på sisteetappe hadde NTNUI 2 en liten luke til resten av feltet.

Denne luken så det ut til at ankermann Elias Jonsson forvaltet på en upåklagelig måte, og Jonsson var først i mål for NTNUI 2. Men ved avlesning av brikken viste det seg at han hadde vært på en feil post underveis, dermed var det Halden SK som kunne juble for NM-gull:

- Aller helst ønsker en å vinne ved å komme først over mål, men i orientering handler det om å ta alle de riktige postene i korrekt rekkefølge, sa Haldens ankermann Magne Dæhli.

Han hadde lenge en tvekamp mot NTNUI 4 – og Mats Eidsmo – om det som lenge så ut som sølvmedaljen:

- I starten av etappen følte jeg meg ganske «seig» og ikke veldig pigg, men etter hvert kom jeg bra inn i det. Og på slutten bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle «gi dette fra meg», forteller Dæhli – og Kongepokalvinneren fra torsdagens langdistanse kunne legge et nytt NM-gull til i sin samling:



- Selvfølgelig moro å få med seg 2 NM-gull fra denne NM-uka.



Med seg på laget i dagens stafett hadde han Guilhem Elias og Olav Lundanes – som med stadig løping sendte Dæhli ut i tetkampen. På NTNUI sitt fjerdelag – som tok sølv – løp Clemens Sundby Øxnevad Henrik Fredriksen Aas og Mats Eidsmo. Hos bronsevinner NTNUI 3 var det Sigurd Paulsen Vie, Hans Petter Mathisen og Eirik Langedal Breivik som løp.

Kilde og bilde: Pressemelding Norsk orientering

Resultater

D17:

1) Nydalens SK 1, 1.41.19,

2) Nydalens SK 2, 1.41.38,

3) NTNUI 1, 1.44.47,

4) NTNUI 2, 1.45.32,

5) Kristiansand OK 1, 1.46.41,

6) Byåsen IL 1, 1.47.38,

7) Bækkelagets SK 1, 1.48.18,

8) Halden SK 1, 1.49.41,

9) Emblem IL 1, 1.50.46,

10) IL BUL-Tromsø 1, 1.52.01.

H17:

1) Halden SK 1, 1.44.02,

2) NTNUI 4, 1.44.14,

3) NTNUI 3, 1.44.38,

4) NTNUI 1, 1.45.46,

5) Frol IL 1, 1.45.48,

6) Oppsal Orientering 1, 1.51.05,

7) Freidig 1, 1.51.10,

8) Nydalens SK 1, 1.51.17,

9) NTNUI 5, 1.51.38,

10) Heming Orientering 1, 1.51.42.