Løpsdagen startet med et fyldig felt av halvmaratonløpere som viste Drammen som en løpsby verdig. En meget rask løype i et vær som alle løpere drømmer om satte rammene for et felt som la av gårde klokka 09.20 med ulike mål for dagen.

Det var satt opp fartsholdere og Drammen var rigget til fest denne første søndagen i september. Det var barneløp pluss 2643 fullførende løpere på 5 og 21,1 km fra så og si hele landet, inkludert noen tilreisende fra andre nasjoner som ville se hva løypa i Drammen kunne gi dem av resultater. Målet til arrangøren er å løfte "Valencia til Drammen" med en trasé/løype som flat nok til å matche de store løpene i Europa når det kommer til høydemeter, en Expo som bugner av gode tilbud og hoteller/restauranter som er fulle av ivrige løpere. Dette fikk de vist fram i dag. Løypa kan skilte med 48 høydemeter i løpet av halvmaratondistansen. Det er start og mål på Marienlyst stadion som gjør logistikken for deltakerne veldig enkel.

Halvmaraton herrer

For å komme topp 10 på denne distansen i dag måtte du løpe raskere enn 1.08.27. Dette viser at nivået på treninga som legges ned blant flere tusen "super-mosjonister", mosjonister og ivrige løpere er bra. Det var en gjeng svært disiplinerte løpere som la ut fra start. De fleste kjenner hverandre og vet hvilket nivå de ulike løperne er på. Kanskje dette er den store fordelen med litt større løp i Norge der flere av de beste "nest beste" møtes mann mot mann. Det dannet som en fin og stor gruppe som holdt samlet til omlag 15 kilometer. Herfra til mål var det en fem-manns gjeng som fikk en luke. Dagens vinner, Erik Lomås som hadde tatt turen ned fra nord var dravillig hele dagen og fikk med seg 4 andre som gjorde opp om de 5 beste plasseringene i dagens løp. Nevnte Erik Lomås var den sterkeste gjennom dagen og kunne fornøyd krysse målstreken først på ny personlig rekord med den gode tida 1.05.14. Rett bak fulgte en løper som virkelig har tatt kvantesprang denne sesongen i SK Vidar-regimet. Sjur Prestsæter havnet 1 sekund bak Lomås på 1.05.15. Nummer tre ble Stian Christoffersen med tida 1.05.17. Nummer fire og fem ble henholdsvis Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim IL som meldte om god form i går under en stafett-etappe i Trondheim maraton, på 1.05.19, og Vebjørn Hovdejord fra Snøgg Friidrett med 1.05.22.

Etter disse fem sterkeste løperne fulgte de som perler på en snor og dagens hundrede beste tid hadde Filip Hallin fra Sverige på 1.15.16.



De beste herrer halvmaraton:

2 4829 Sjur Krystad Prestsæter NOR Sk Vidar/Energihuset M23-34 1:05:15 + 2 3:06 min/km 3 2024 Stian Christoffersen NOR Runar IL M23-34 1:05:17 + 4 3:06 min/km 4 5205 Ebrahim Abdulaziz NOR Strindheim il M45-49 1:05:19 + 6 3:06 min/km 5 2029 Vebjørn Hovdejord NOR Snøgg Friidrett M20-22 1:05:22 + 9 3:06 min/km 6 3296 Philip Massacand NOR Gneist IL M20-22 1:06:36 + 1:23 3:10 min/km 7 2035 Andreas Sjurseth NOR Vidar Sportsklubben M35-39 1:07:06 + 1:53 3:11 min/km 8 2030 Magnus Warvik NOR Sportsklubben Vidar M23-34 1:07:42 + 2:29 3:13 min/km 9 4726 Piera Tobiassen NOR Sirma IL M23-34 1:08:19 + 3:06 3:15 min/km 10 4864 Andreas Penne Nygård NOR Sandnes IL M40-44 1:08:27 + 3:14 3:15 min/km



Halvmaraton damer

Arrangøren hadde virkelig fått tak i en klasseløper som satte standarden i kvinnefeltet. Emebet Niguse fra Etiopia ledet fra første meter og sikret seg en soleklar seier med tida 1.09.11. Med det var hun over tre minutter raskere enn svenske Sanna Mustonen som trives godt i Norge. Svært fornøyd krysset hun målstreken på gode 1.12.27 og var igjen tilbake på et høyt nivå etter noen konkurranser som hun ikke helt har fått vist fram sitt virkelig nivå. Dette viser hva Sverige har fått til blant mange av sine langdistansejenter de siste årene. Flere har løftet seg til et godt nivå i fellesskap med gode trenere og solide fellestreninger. Runa Skrove Falch løp også et meget sterkt løp da hun presterte tida 1.15.36. Dette er bare drøye minuttet bak personlig rekord og advokaten som løper for SK Vidar lader helt sikkert opp til en maraton i høst. Før den tid stiller hun på halvmaratondistansen i Oslo om knappe 14 dager.

Bak Runa Skrove Falch ser vi mange norske jenter som er i ferd med å ta kjempe steg mot raskere tider. Topp 10 har alle bedre tider enn 1.20.09 og det ble satt personlige rekorder på løpende bånd.



De beste damer halvmaraton

1 5202 Emebet Niguse ETH ELITE RUNNING TEAM K23-34 1:09:11 3:17 min/km 2 2064 Sanna Mustonen SWE Hässelby SK K23-34 1:12:27 + 3:17 3:27 min/km 3 4894 Runa Falch NOR Sportsklubben Vidar K23-34 1:15:36 + 6:26 3:36 min/km 4 4852 Anne Bjerke Årrestad NOR Sportsklubben Vidar K23-34 1:17:07 + 7:56 3:40 min/km 5 2255 Angelica Karlsen NOR Moss IL K23-34 1:17:19 + 8:08 3:40 min/km 6 2477 Siri Schøne Ness NOR Lyn Ski K35-39 1:17:44 + 8:34 3:42 min/km 7 5032 Karoline Wisløff Rud NOR SK Vidar K23-34 1:18:47 + 9:37 3:45 min/km 8 2276 Cecilie Høgset NOR Røa IL K23-34 1:19:02 + 9:52 3:45 min/km 9 5158 Astrid Brathaug Sørset NOR Tyrving IL K23-34 1:19:16 + 10:06 3:46 min/km 10 2406 Line Askheim NOR K35-39 1:20:09 + 10:59 3:48 min/km



5 kilometer herrer

Dagens sterkeste prestasjon finner vi allikevel på den korteste distansen for herrer. Senay Fissehatsion fra Ull-Kisa har nylig kommet hjem fra et vellykket høydeopphold. I dag viste han virkelig klasse med å løpe solo inn på den sterke tiden 13.28. Dette er identisk tid som den norske rekorden til Jakob Ingebrigtsen. De som var til stede på stadion fikk se en mann i form der han leverte en solid siste kilometer. Siden Fissehatsion ikke er norsk statsborger får han dessverre ikke notert rekordtangering.

Nummer to ble Merih Solomon, også han fra Ull-Kisa med 14.55. Mangnus Lystad fra Frogner Runners ble nummer tre på 15.13.



De beste herrer 5 km

1 1391 Senay Fissehatsion NOR Ull-Kisa M23-34 13:28 2:42 min/km 2 1392 Merih Solomon NOR Ull-Kisa Friidrett M23-34 04:55 + 1:27 2:59 min/km 3 1331 Magnus Lystad NOR Frogner Runners M23-34 15:13 + 1:45 3:03 min/km 4 1289 Axel Dabe NOR Runar IL M16-17 15:15 + 1:48 3:03 min/km 5 1288 Fredrik Sætran NOR SK Vidar M23-34 15:25 + 1:57 3:05 min/km 6 1006 Dag Skretteberg NOR Team Skretteberg M40-44 15:41 + 2:14 3:09 min/km 7 1311 Christoffer Callesen NOR Frogner Runners M35-39 15:44 + 2:16 3:09 min/km 8 1377 Halvor Kleivi NOR AF Anlegg M23-34 16:06 + 2:38 3:14 min/km 9 1267 Kjetil Andre? Bang Throndsen NOR Sankthanshaugen løpeklubb M40-44 16:19 + 2:51 3:16 min/km 10 1276 Håkon Midthun Kolstø NOR M23-34 16:22 + 2:54 3:17 min/km



5 kilometer damer

To stykker viste seg som de sterkeste på den korteste distansen for damer. Sigrid Jervell Våg har vært i høyden i sommer og fått lagt ned mange uker med solid trening. Dessverre har hun ikke fått uttelling i flere av konkurrasnene hun har stilt opp i, men i dag løsnet det skikkelig. Jenta fra Tjalve satte ny personlig rekord på 15.36.

Rett i hælene til Jervell Våg var Ina Halle Haugen som gledelig viste solid form og havnet kun 3 sekunder bak seierskvinnen. Etter en trøblete sesong med skade og lite løping ser det ut til at høsten kan bli svært bra for løperen fra Runar. Hun fikk tiden 15.38. Med disse tidene plasserer de seg som nummer tre og fire gjennom alle tider i Norge, Ina har nå en bedre 5 kilometer gaterekord bedre enn mor, Gunhild.

Nummer tre i løpet ble Selma Løchen Engdahl fra Tjalve som selv karakteriserer det som en tung dag. Allikevel fikk hun tiden 16.13. Tett bak Selma var Ingrid Folvik på 16.15.



De beste damer 5 km

1 1378 Sigrid Jervell Våg NOR IK Tjalve K23-34 15:36 3:08 min/km 2 1260 Ina Halle Haugen NOR Runar friidrett K20-22 15:38 + 3 3:08 min/km 3 1319 Selma Løchen Engdahl NOR Tjalve IK K20-22 16:13 + 37 3:15 min/km 4 1010 Ingrid Folvik NOR K23-34 16:15 + 40 3:15 min/km 5 1255 Maja Skjerdingstad NOR SK Vidar / twr K23-34 16:19 + 44 3:16 min/km 6 1298 Julie Kvale Støstad NOR Team DÆHLIE Sporstwear K23-34 17:26 + 1:50 3:30 min/km 7 1015 Frida Byfuglien NOR Team DÆHLIE SPORTSWEAR K20-22 17:47 + 2:11 3:34 min/km 8 1014 Tuva Meinke Kylland NOR Sturla K16-17 18:22 + 2:46 3:41 min/km 9 1011 Mona Hegna NOR Gransherad IL K20-22 19:21 + 3:45 3:53 min/km 10 1036 Linn Ter Kuile NOR twr lundmarks K23-34 19:41 + 4:05 3:57 min/km



Dramatisk hendelse tok bort litt av gleden

Tross et flott arrangement og strålende fornøyde deltakere var det en hendelse som tok bort noe av gleden med dagen. Enn mann falt om med hjertestans 400 meter før målstreken. Flere deltakere og tilskuere ble vitne til livreddende helsehjelp. Ambulansepersonell var raskt på plass og startet umiddelbart hjerte- og lungeredning på mannen. Før disse var ankommet hadde flere av deltakerne også trått til for å bistå. Mannen ble fraktet med luftambulanse til sykehus i Oslo og heldigvis ser det ut til å gå bra med mannen. Dette takket være riktig og god hjelp fra først deltakere, deretter autorisert helsepersonell på stedet.

