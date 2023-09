Balestrand Opp ble arrangert i godt løpsvær. 200 deltakere, der 57 av disse konkurrerte på tid, fikk seg en real opptur i god stemning. Den 5,4 kilometer lange løypa med 970 høydemeter fra Kviknes Hotell ved Sognefjorden til toppen av Raudmelen 972 meter over havet. Fra mål er det et praktfullt utsyn over fjord- og fjellandskapet rundt Balestrand.

Løpet ble arrangert for 8.gang, og de omlag 150 trimmerene starta i god tid før konkurranseklassene. Da kunne de stå i mål og heie de som løp på tid opp og fram, noe som skapte en unik stemning.

Arrangementet ble en opptur og arrangøren Balestrand IL med løpsleder Trond Sundby fikk mye ros for et fint arrangement.

Raskeste kvinne ble Ane Brekke fra Førde IL på tida 52.03 og raskest av de sterke herrene ble motbakkespesialisten, Torstein Tengsareid fra Egersund Idrettsklubb på den gode tida 38.24.

De ti beste herrene

1 45 Torstein Tengsareid M NOR Egersunds Idrettsklubb Balestrand Opp Konkurranse M23-34 38:24.0 2 3 Øyvind Heiberg Sundby M NOR IK Tjalve Balestrand Opp Konkurranse M40-44 39:45.6 3 18 Asbjørn Slagtern Fjellvåg M NOR Nydalens Skiklub / Dr. Sundby Fanclub Balestrand Opp Konkurranse M23-34 40:00.4 4 6 Geir Steig M NOR Luster IL Balestrand Opp Konkurranse M23-34 43:02.6 5 29 Trygve Deinboll Markås M NOR Oksskolten IL Balestrand Opp Konkurranse M23-34 47:39.0 6 28 Ole-Petter Storeide M NOR Fiskå IL Balestrand Opp Konkurranse M23-34 48:20.8 7 43 Espen Roll Karlsen M NOR Gneist, IL / JSL Shipping Balestrand Opp Konkurranse M23-34 48:51.2 8 23 Martin Skjerdal M NOR Fjellheim Runners Balestrand Opp Konkurranse M20-22 49:24.4 9 49 Svein Arne Drægni M NOR Vik IL Balestrand Opp Konkurranse M40-44 50:51.0 10 15 Vegard Holsen M NOR Førde IL Balestrand Opp Konkurranse M35-39 51:01.1

De ti beste kvinnene

1 34 Ane BREKKE F NOR Førde IL Balestrand Opp Konkurranse K23-34 52:03.3 2 36 Karin Laskerud F NOR Balestrand Balestrand Opp Konkurranse K18-19 58:16.6 3 20 Marte Garvik F NOR Vestre Slidre IL Balestrand Opp Konkurranse K18-19 59:21.6 4 5 Gunvor Refsdal F NOR Vik IL Balestrand Opp Konkurranse K45-49 1:01:58.1 5 1 Anna Magrethe Tråve F NOR Lærdal Il/Team Tråve Balestrand Opp Konkurranse K65-69 1:02:59.9 6 41 Solveig Haugland F NOR Uskedal IL Balestrand Opp Konkurranse K23-34 1:03:26.3 7 27 Silje Grønningsæter F NOR Vik IL Balestrand Opp Konkurranse K45-49 1:04:12.0 8 2 Synnøve Thue Refsdal F NOR Olsvik Balestrand Opp Konkurranse K40-44 1:06:00.7 9 22 Ellen Terese Harbakk F NOR Vik IL Balestrand Opp Konkurranse K45-49 1:06:09.2 10 32 Ingeborg Borkamo F NOR Sygnarussen Balestrand Opp Konkurranse K18-19 1:06:42.1

LØPETS HJEMMESIDE

KOMPLETT RESULTATLISTE