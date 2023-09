(Alle foto: Stein Arne Negård)

Samlingsplass på travbanen ved Modum bad.

Veteranmesterskap – Sprint fredag:

Fredag var det sprint på Veteranmesterskapet med arena fra travbanen ved Modum bad.

Kart og terreng:

Fredag var det nytt sprintkart med sprintnorm i målestokk 1:4000. Terrenget bestod av lettløpt furumo med innslag av tettere vegetasjon med mange stier i starten. Terrenget var et mye brukt turområde.

Klare til start på sprinten.

Kø på start og venting på riktig startid.

En trofast tilskuer som venter ved mål.

Seierspallen i H70.

Seierspallen i D75.

De to beste i H85.

Inger Vamnes vant D85.

Medaljevinnere:

D 35-, 2 380 m: 1) Anita Hilleren, Eiker OL, 18.30, 2) Siri Rusås, Fossum IF, 18.48.

D 40-, 2 380 m: 1) Anne Marthe Peveri, Eiker OL, 21.51.

D 45-, 2 380 m: 1) Monica Berglund, Ringerike OL, 17.51, 2) Audrun Utskarpen, IL GeoForm, 20.30, 3) Marianne Teigen, Sturla, IF, 22.22.

D 50-, 2 100 m: 1) Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL, 13.06, 2) Ingrid Undstad, Larvik OK, 13.59, 3) Ingjerd Sommerstad, Kongsberg OL, 14.52.

D 55-, 2 100 m: 1) Maria Jonsson, Nydalens SK, 14.56, 2) Rine Hanssen, Byåsen IL, 15.23, 3) Torunn Spets Storhov, Freidig, 15.39.

D 60-, 1 850 m: 1) Anne Marie Solheim Haugerud, Indre Østfold OK, 15.49, 2) Elisabeth Romcke, OK Moss, 16.17, 3) Hilde Storløkken, Kongsberg OL, 16.51.

D 65-, 1 850 m: 1) Bjørg Svanberg, Røyken OL, 15.50, 2) Grete Synnøve Borge Hovi, Skien OK, 16.50, 3) Gerd Bjørseth, Krokstadøra IL, 17.29.

D 70-, 1 800 m: 1) Unni Strand Karlsen, Fredrikstad SK, 15.33, 2) Linda Verde, Sturla, IF, 17.10, 3) Kari Strande, Ringerike OL, 18.11.

D 75-, 1 800 m: 1) Kjersti Tho, Stabæk Idrætsforening, 18.35, 2) Bjørg Kocbach, Bergens TF, 20.44, 3) Tea Forberg, Rond OL, 23.20.

D 80-, 1 570 m: 1) Torid Kvaal, Freidig, 16.23, 2) Anne Lise Øfsthus, Asker Skiklubb, 23.03, 3) Elin Dahlen, Ringerike OL, 29.46.

D 85-, 1 570 m: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 27.18, 2) Gudveig Jørundland, OK Sør, 27.44.

H 35-, 2 570 m: 1) Kenneth Sandvold, Eiker OL, 17.01.

H 40-, 2 570 m: 1) Kristian Kullerud, Konnerud IL, 15.29, 2) Jon Kjenseth, Heming Orientering, 17.02, 3) Glenn Ekholdt Hilleren, Eiker OL, 19.23.

H 45-, 2 570 m: 1) Andreas Johansson, Halden SK, 14.31, 2) Per-Ivar Nikolaisen, Oppsal Orientering, 16.23, 3) Ola Lesteberg, Kongsberg OL, 18.59.

H 50-, 2 590 m: 1) Ørjan Ravndal, Ålgård Orientering, 14.48, 2) Stian Svae, Østmarka OK, 16.36, 3) Oddvar Taksdal, Ganddal IL, 17.02.

H 55-, 2 590 m: 1) Arne Dybdahl, Lillomarka OL, 15.37, 2) Eskil Dahlen, Øystre Slidre IL, 16.09, 3) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 16.55.

H 60-, 2 380 m: 1) Nils Petter Fremming, Heming Orientering, 14.40, 2) Morten Aamodt, Sandnes IL (Rogaland), 14.51, 3) Svein-Erik Søgård, Kongsberg OL, 15.08.

H 65-, 2 190 m: 1) Sören Jonsson, Nydalens SK, 14.31, 2) Anders Björklund, Sävedalens AIK, 16.03, 3) Richard Zeiner-Gundersen, Lierbygda OL, 16.23.

H 70-, 2 190 m: 1) Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK, 15.26, 2) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 15.27, 3) Terje Wikstrøm, Ringsaker OK, 15.56.

H 75-, 1 850 m: 1) Jon Færden, Nordre Follo Orientering, 16.56, 2) Edvin Helle, Askvoll og Holmedal IL, 17.25, 3) Leif Billingsø, Eidskog OL, 17.33.

H 80-, 1 800 m: 1) Leidulv Vinje, Nidarøst OK, 15.31, 2) Bjørn W. Ludvigsen, Sturla, IF, 16.36, 3) Odd Aure, Drangedal OL, 19.08.

H 85-, 1 570 m: 1) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 16.15, 2) Olav Totland, Fana IL, 18.04, 3) Axel Ingvaldsen, TIF Viking, 22.37.

DIR AL, 2 440 m: 1) Ville Emil Wingstedt, Halden SK, 14.40.

DIR B, 2 320 m: 1) Joel Bronebakk Johansson, Halden SK, 19.06.

DIR C, 1 720 m: 1) Elia Gelfi, Modum OL, 13.40.

DIR N, 2 040 m: 1) Magnus Lesteberg, Kongsberg OL, 17.51.

Alle resultater sprint, kart og løyper i Livelox

Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers – Lang - lørdag:

Kart og terreng:

Lørdag og søndag var det nytt kart over Flannumsmarka, «indrefileten» i Holleia. I Flannumsmarka var det småkupert terreng, rikt på detaljer. Det var mange flotte fururabber med innslag av noen tettere blandingsskog og mindre hogstområder. God løpbarhet på de nord-sørlige åsryggene som er karakteristisk for terrenget. I terrenget var det enkelte småstier og skiløyper. Målestokk 1:10000 til og med H/D 45, 1:7500 fra og med H/D50.



Det ble et vellykket arrangement fra gården til Hege og Jørgen Mårtensson som hadde samlingsplass på og rundt på eiendommen sin.

O-sport med stort salgstelt.

Fullt fokus ut fra start på langdistansen.

Flere løpere flare til start på langdistansen.

Sigurd Dæhli målstempler og vinner H70.

Tørste løpere etter målgang.

De tre beste pr.klasse:

D 35-, 5 600 m: 1) Line Drange Ruud, Røyken OL, 1.11.30, 2) Kristin Vollen Sataøen, Geilo IL, 1.14.56.

D 40-, 5 400 m: 1) Christiane Trösse, Varegg Fleridrett, 54.25, 2) Kjersti Fuglseth Olsen, Asker Skiklubb, 57.39, 3) Anne Marthe Peveri, Eiker OL, 1.16.31.

D 45-, 5 200 m: 1) Christine Mikkelsen, IK Grane Arendal Orientering, 46.45, 2) Heidi Stokseth, Halden SK, 54.14, 3) Kristine Sollien Flaskerud, OL Toten-Troll, 54.54.

D 50-, 4 400 m: 1) Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL, 39.03, 2) Ingrid Undstad, Larvik OK, 39.40, 3) Linn Nilsson, OK Tyr, 39.56.

D 55-, 4 400 m: 1) Hilda Øfsthus, Asker Skiklubb, 39.35, 2) Maria Jonsson, Nydalens SK, 44.46, 3) Torunn Spets Storhov, Freidig, 45.33.

D 60-, 4 000 m: 1) Anne Elisabeth Vaagan Ramtvedt, Sarpsborg OL, 41.54, 2) Jorunn Johannesen, Sandnes IL (Rogaland), 44.40, 3) Anne Grethe Rustad, Raumar Orientering, 45.19.

D 65-, 4 000 m: 1) Ellen Marie Turter, Nydalens SK, 49.07, 2) Wenche Hultgreen, Tyrving IL, 49.09, 3) Grete Synnøve Borge Hovi, Skien OK, 49.33.

D 70-, 3 400 m: 1) Ingrid Strande, Ringerike OL, 42.36, 2) Linda Verde, Sturla, IF, 43.22, 3) Unni Strand Karlsen, Fredrikstad SK, 43.25.

D 75-, 3 200 m: 1) Katharina Mo Berge, Freidig, 52.34, 2) Kjersti Tho, Stabæk Idrætsforening, 52.37, 3) Bjørg Kocbach, Bergens TF, 55.04.

D 80-, 3 200 m: 1) Torid Kvaal, Freidig, 51.40, 2) Anne Lise Øfsthus, Asker Skiklubb, 1.11.14, 3) Brita Eilertsen Grønli, Førde IL, 2.07.44.

D 85-, 3 000 m: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 1.07.39, 2) Unni Dirro Bøhlerengen, Måren OK, 1.15.17, 3) Gudveig Jørundland, OK Sør, 1.16.51.

H 35-, 7 000 m: 1) Ola Marius Pedersen, Oppsal Orientering, 51.51, 2) Kenneth Sandvold, Eiker OL, 56.30, 3) Siggen Ytrehus, Gjø-Vard OL, 58.57.

H 40-, 7 000 m: 1) Anders B. Øksenholt, Nydalens SK, 51.16, 2) Dag Aalvik, Nydalens SK, 1.01.02, 3) Florian Bochud, Asker Skiklubb, 1.08.16.

H 45-, 7 000 m: 1) Emil Wingstedt, Halden SK, 46.48, 2) Andreas Johansson, Halden SK, 50.32, 3) Jostein F. Tellnes, Asker Skiklubb, 56.26.

H 50-, 6 200 m: 1) Jan Kocbach, Fana IL, 45.09, 2) Frode Nysæter, Skien OK, 45.10, 3) Ørjan Ravndal, Ålgård Orientering, 46.15.

H 55-, 5 600 m: 1) Lars-Inge Arnevik, Ringerike OL, 41.26, 2) Jan Richard Eriksen, Asker Skiklubb, 44.34, 3) Svein Nygård, Lillomarka OL, 46.51.

H 60-, 5 400 m: 1) Arild Aasheim, Ganddal IL, 41.59, 2) Kristian Kihle, Ringerike OL, 42.36, 3) Morten Aamodt, Sandnes IL (Rogaland), 42.48.

H 65-, 4 700 m: 1) Sören Jonsson, Nydalens SK, 42.10, 2) Jon Kaarby, Nydalens SK, 44.43, 3) Morten Due, Måren OK, 45.51.

H 70-, 4 500 m: 1) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 44.04, 2) Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK, 45.37, 3) Bjørn Grinde, IL GeoForm, 48.00.

H 75-, 3 900 m: 1) Kjell Winther, Oppsal Orientering, 41.34, 2) Willy Grønstad, Gimle IF, 46.26, 3) Hasse Bergstrøm, Tyrving IL, 49.25.

H 80-, 3 400 m: 1) Harald Lundhaug, OK Moss, 38.26, 2) Gunnar Østerbø, Freidig, 42.04, 3) Odd Aure, Drangedal OL, 48.04.

H 85-, 3 000 m: 1) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 41.28, 2) Magnar Reppesgård, Hedrum OL, 51.03, 3) Olav Totland, Fana IL, 52.28.

DIR AL, 5 200 m: 1) Kvåle Hans Jørgen, Hadeland OL, 40.40.

DIR B, 3 000 m: 1) Kirsti Grundnes Berg, Tyrving IL, 47.52.

DIR C, 2 200 m: 1) Rita Raastad, Skien OK, 39.56.

DIR AK, 3 900 m: 1) Synnøve Palmqvist, Vegårshei IL, 32.04.

D 21-, 6 200 m: 1) Kristina Isaksen, Hedrum OL, 1.39.55.

D 15-16, 4 400 m: 1) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 37.42, 2) Marte Eger, Kongsberg OL, 1.06.04, 3) Oda Opseth, Ringerike OL, 1.07.59.

D 13-14, 3 000 m: 1) Julie Økern Hågård, Konnerud IL, 37.24, 2) Hermine Odden, Måren OK, 1.26.10.

D 11-12, 2 200 m: 1) Amanda Sørumshagen, Modum OL, 22.42.

D 9-10, 1 900 m: 0) Eira Bronebakk Johansson, Halden SK, 49.28, 0) Isolde Oktavia Dirro Odden, Måren OK, 2.05.43.

B-Åpen 10-16, 3 000 m: 1) Jørgen Wiger, Modum OL, 28.57.

B-Åpen 17-, 3 000 m: 1) Elise Gisholt, Fossum IF, 48.00.

C-Åpen 10-16, 2 200 m: 1) Signe Drange Ruud, Røyken OL, 39.29.

C-Åpen 17-, 2 200 m: 1) Eva Trolsrud Weaas, Botne SK, 33.44.

N2-Åpen 9-16, 1 900 m: 0) Edvin Thorrud Brunes, Modum OL, 46.01, 0) Siri Thorrud Brunes, Modum OL, 46.05, 0) Vetle Laaveg, Geilo IL, 39.18, 0) Sander Laaveg, Geilo IL, 38.36.

H 21-, 7 000 m: 1) Rasmus Palmqvist, Vegårshei IL, 49.48, 2) Pål Skogedal, Asker Skiklubb, 1.02.24.

H 15-16, 5 200 m: 1) Jon Strand, Kongsberg OL, 42.01, 2) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 42.35, 3) Hans Mathias Økern Hågård, Konnerud IL, 44.49.

H 13-14, 3 000 m: 1) Ville Emil Wingstedt, Halden SK, 22.23, 2) Gaute Fuglseth Olsen, Asker Skiklubb, 26.12, 3) Joel Bronebakk Johansson, Halden SK, 27.03.

H 11-12, 2 200 m: 1) Magnus Lesteberg, Kongsberg OL, 19.15, 2) Erik Bergan, Kongsberg OL, 40.18.

H 9-10, 1 900 m: 0) Jack Boström, Konnerud IL, 17.39, 0) Trym Fuglseth Olsen, Asker Skiklubb, 20.04.

Alle resultater langdistanse, kart og løyper i Livelox

Veteranmesterskapet og Modum 2-dagers – Mellom - søndag:

Klare til start på søndagens mellomdistanse​.

Kart- og løype-diskusjon​.

Kø etter målpassering for å lese av løperbrikke​n.

Seierspallen i D80.

Seierspallen i H75.

Seierspallen i H80.

Seierspallen i H85.

D 35-, 3 900 m: 1) Anita Hilleren, Eiker OL, 39.54, 2) Maria Brodin, Fossum IF, 42.43, 3) Siri Rusås, Fossum IF, 48.15.

D 40-, 3 600 m: 1) Christiane Trösse, Varegg Fleridrett, 36.52, 2) Maren Kaarby Rodem, Nydalens SK, 38.20, 3) Anne Marthe Peveri, Eiker OL, 49.43.

D 45-, 3 300 m: 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 32.33, 2) Zsuzsa Fey, Tyrving IL, 32.48, 3) Monica Berglund, Ringerike OL, 39.07.

D 50-, 3 000 m: 1) Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL, 25.22, 2) Ingjerd Sommerstad, Kongsberg OL, 27.13, 3) Linn Nilsson, OK Tyr, 28.00.

D 55-, 3 000 m: 1) Hilda Øfsthus, Asker Skiklubb, 28.41, 2) Kjersti Stræte, Ringerike OL, 30.53, 3) Hege Solerød, Gjø-Vard OL, 31.22.

D 60-, 2 900 m: 1) Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL, 29.56, 2) Anne Elisabeth Vaagan Ramtvedt, Sarpsborg OL, 30.13, 3) Hilde Storløkken, Kongsberg OL, 32.50.

D 65-, 2 900 m: 1) Grete Synnøve Borge Hovi, Skien OK, 32.41, 2) Ellen Marie Turter, Nydalens SK, 33.13, 3) Kari Elisabeth Natvig, Nittedal OL, 35.30.

D 70-, 2 500 m: 1) Unni Strand Karlsen, Fredrikstad SK, 28.36, 2) Ingrid Strande, Ringerike OL, 31.02, 3) Kari Strande, Ringerike OL, 33.10.

D 75-, 2 000 m: 1) Kjersti Tho, Stabæk Idrætsforening, 24.13, 2) Katharina Mo Berge, Freidig, 29.10, 3) Bjørg Kocbach, Bergens TF, 29.26.

D 80-, 2 000 m: 1) Torid Kvaal, Freidig, 30.24, 2) Elin Dahlen, Ringerike OL, 44.33, 3) Anne Lise Øfsthus, Asker Skiklubb, 46.26.

D 85-, 1 800 m: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 43.25, 2) Gudveig Jørundland, OK Sør, 54.54.

H 35-, 4 100 m: 1) Anders Tiltnes Brokstad, Tyrving IL, 26.20, 2) Siggen Ytrehus, Gjø-Vard OL, 35.45, 3) Kenneth Sandvold, Eiker OL, 36.08.

H 40-, 4 100 m: 1) Kristoffer Jacobsen, Tyrving IL, 29.37, 2) Florian Bochud, Asker Skiklubb, 33.31, 3) Kristian Kullerud, Konnerud IL, 34.50.

H 45-, 4 100 m: 1) Per-Ivar Nikolaisen, Oppsal Orientering, 32.09, 2) Eivind Tonna, Asker Skiklubb, 34.04, 3) Gard Lindseth, Nydalens SK, 34.08.

H 50-, 4 100 m: 1) Odd Strand, Kongsberg OL, 31.44, 2) Kenneth Westerheim, Stord Orientering, 31.46, 3) Frode Nysæter, Skien OK, 32.10.

H 55-, 3 900 m: 1) Lars-Inge Arnevik, Ringerike OL, 27.40, 2) Arne Dybdahl, Lillomarka OL, 31.12, 3) Jan Richard Eriksen, Asker Skiklubb, 32.18.

H 60-, 3 600 m: 1) Bo Engdahl, IL Koll, 28.18, 2) Arild Aasheim, Ganddal IL, 28.36, 3) Nils Petter Fremming, Heming Orientering, 29.30.

H 65-, 3 400 m: 1) Anders Gjermo, Asker Skiklubb, 29.13, 2) Arild Kirkerød, Sarpsborg OL, 29.33, 3) Morten Due, Måren OK, 31.55.

H 70-, 3 300 m: 1) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 30.52, 2) Bjørn Grinde, IL GeoForm, 32.48, 3) Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK, 33.46.

H 75-, 2 800 m: 1) Willy Grønstad, Gimle IF, 32.37, 2) Øistein Wangen Hagen, OK Øst, 32.43, 3) Kjell Winther, Oppsal Orientering, 33.15.

H 80-, 2 500 m: 1) Harald Lundhaug, OK Moss, 26.30, 2) Leidulv Vinje, Nidarøst OK, 30.05, 3) Gunnar Østerbø, Freidig, 30.38.

H 85-, 1 800 m: 1) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 25.03, 2) Olav Totland, Fana IL, 30.42, 3) Bjørn Egner, Heming Orientering, 35.12.

DIR AL, 3 300 m: 1) Balder Hasvik Larsen, Halden SK, 27.19.

D 21-, 4 100 m: 1) Kristina Isaksen, Hedrum OL, 1.02.15.

D 17-18, 3 300 m: 1) Ingrid Lesteberg, Kongsberg OL, 1.24.46.

D 15-16, 3 000 m: 1) Elise Renard, Kongsberg OL, 28.59, 2) Amalie Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 29.10, 3) Oda Opseth, Ringerike OL, 31.44.

D 13-14, 1 800 m: 1) Wilma Stopar, Tyrving IL, 16.57, 2) Jenny Hovdenak Holmes, Eiker OL, 19.05, 3) Julie Økern Hågård, Konnerud IL, 19.18.

D 11-12, 1 800 m: 1) Amanda Sørumshagen, Modum OL, 20.38, 2) Arya Bottegård, Modum OL, 26.54, 3) Marina Sandvold, Eiker OL, 27.19.

D 9-10, 1 800 m: 0) Vilje Hilleren, Eiker OL, 26.00, 0) Klara Zahl Eriksson, Kongsberg OL, 36.57, 0) Ylva Teigen Staib, Sturla, IF, 28.16.

A-Åpen, 2 800 m: 1) Cathrine Norvik, Røyken OL, 50.25.

B-Åpen 17-, 1 800 m: 1) Eirill Mestad, Røyken OL, 24.06.

C-Åpen 10-16, 1 800 m: 1) Johannes Fjerdingen, Eiker OL, 27.50.

C-Åpen 17-, 1 800 m: 1) Eva Trolsrud Weaas, Botne SK, 25.28.

N2-Åpen 9-16, 1 800 m: 0) Simen Økern Hågård, Konnerud IL, 36.27, 0) Endre Fey-Sjelkavik, Tyrving IL, 49.03.

H 21-, 4 100 m: 1) Øystein Garsrud Tvedt, Stavanger Orienteringsklubb, 36.55, 2) Pål Skogedal, Asker Skiklubb, 37.24.

H 15-16, 3 300 m: 1) Jon Strand, Kongsberg OL, 24.48, 2) Jan Olav Bergan, Kongsberg OL, 27.14, 3) Jonatan Herman Lysheden-Vogt, Konnerud IL, 27.54.

H 13-14, 1 800 m: 1) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 13.43, 2) Aksel Klausen, Sturla, IF, 13.57, 3) Jørgen Wiger, Modum OL, 16.06.

H 11-12, 1 800 m: 1) Magnus Lesteberg, Kongsberg OL, 15.19, 2) Erik Bergan, Kongsberg OL, 19.27, 3) Sebastian Bochud, Asker Skiklubb, 56.18.

H 9-10, 1 800 m: 0) Mads Rodem, Nydalens SK, 49.42, 0) Jack Boström, Konnerud IL, 28.21, 0) Edvin Thorrud Brunes, Modum OL, 1.08.27, 0) Sjur Skare, Konnerud IL, 27.48.

Alle resultater mellomdistanse, kart og løyper i Livlox: