Det var "stinn brakke" på Støa Grendehus under premieutdelingen. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Totalt ble det altså 69 deltakere i den 39. utgaven, noe som er mer enn en dobling fra fjorårets 32 - og neste år er det 40-årsjubileum for Grensetrimmen. Årets deltakertall er bemerkelseverdig nok det høyeste på 10 år totalt og ikke siden 2007 har like mange stilt i aktive klasser.

Deltakelse i Grenstrimmen de siste 20 årene:

År: 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Aktive: 23 18 31 36 27 29 34 30 27 28 22 17 18 13 15 24 - - 12 36 Totalt: 45 44 62 57 53 50 72 66 66 78 64 41 62 51 56 47 - - 32 69

Økt oppslutning betød større konkurranse om plassene og høyere nivå enn på mange år. Emil Hagevik Bakke var imidlertid suveren da han forsvarte fjorårsseieren på 34:39. Tryslingen som løper for OSI var med det over minuttet raskere enn for et år siden og rundt tre minutter foran Ren-Eng-løperen Øyvin Bustad og Vegard Lans Pedersen fra Ljørdalen Sportsklubb.

De tre raskste herrene (fra venstre): Vegard Lans Pedersen, Emil Hagevik Bakke og Øyvin Bustad. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

I kvinneklassen kom de fire første i mål i løpet av to og et halvt minutt med Mona Ryen, Trysil Helse og Trening som den beste på 43:45. Deretter fulgte Hanne Knudsen fra Elverum, Ingeborg Åmland Edvartsen, Team Hilde og Caroline Ergerfors fra Sälen.



De tre beste damene med sine premier (fra venstre): Mona Ryen, Hanne Knudsen og Ingeborg Åmland Edvartsen. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

God og analog løypeinfo. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Kortreiste medaljer fra de dype skoger. (Foto: Stefan Nicolaisen) ​

I Grensetrimmen kan man både krysse syregrensen og riksgrensen. (Foto: Stefan Nicolaisen)



Emil Hagevik Bakke krysser grensen først. (Foto: Stefan Nicolaisen)



Vegard Lans Pedersen ved Nymoen. (Foto: Stefan Nicolaisen)



Øyvin Bustad er alltid en av av de raskeste i Grensetrimmen - så også i år. (Foto: Stefan Nicolaisen)



Mona Ryen ved Sagmodammen. (Foto: Stefan Nicolaisen)



Hanne Knudsen stilte på sitt første løp på mange år og tok en fin 2. plass i comebacket. Foto: Stefan Nicolaisen)

Ingeborg Åmland Edvartsen på vei til 3. plass. (Foto: Stefan Nicolaisen)

Emil Hagevik Bakke inn til sin andre strake seier på Støa. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Mona Ryen tar ut det siste og sikrer seieren. (Foto: Hilde Hagevik Odde)



Et knippe spreke karer etter målgang (fra venstre): Jon Moren, Stian Karlsmoen, Øyvind Løvåsen, Amund Nordli Løvåsen, Torbjörn Hallenborg og Dan Jansson.. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Resultater Grensetrimmen 02.09.2023: Kvinner: Nr. Navn Klubb: Tid: 1 Mona Ryen THT 43.45 2 Hanne Knudsen Elverum 44.52 3 Ingeborg Åmland Edvartsen Team Hilde 45.37 4 Caroline Ergerfors Sälen 46.13 5 Ann Helen Sveen THT 50.34 6 Margreth Moen Hanssen Trysil IL 50.48 7 Emily Curteis Fredrikstad 52.18 8 Marit Moberg Østby IL 54.47 9 Elin Ramberg Mårnes Støa 55.53 10 Ingeborg Hemstad Gränsbo 57.01 11 Helga Skogli THT 1.03.57 12 Vilde Hamletsen Martebäckens löparklubb 1.06.24 13 Kristina German Martebäckens löparklubb 1.10.11 Herrer: 1 Emil Hagevik Bakke OSI 34.39 2 Øyvin Bustad Ren-Eng 37.30 3 Vegard Lans Pedersen Ljørdalen Sp.Kl. 37.53 4 Espen Bekkevold Trysil IL 40.02 4 Håkon Kolåsæter Grambolia 40.02 6 Sigve Lans Pedersen Ljørdalen Sp.Kl. 41.27 7 Kjetil Flenvold Trysil IL 42.39 8 Dan Jansson Sälen 45.53 9 Roger Pettersen Elverum 46.03 10 Ståle Elgshøen Trysil IL 48.16 11 Erik German Martebäcken löparklubb 49.00 12 Anders Mejlbo THT 51.08 13 Amund Nordli Løvåsen Øverbygda fritidsklubb 51.39 14 Øyvind Løvåsen Øverbygda fritidsklubb 52.08 15 Oscar German Martebäcken löparklubb 52.23 16 Jon Moren Lørenskog 52.42 17 Erik Johannes Leer SWKK 54.19 18 Stian Karlsmoen Nybergsund 55.48 19 Torbjørn Hallenborg Kumla SF 55.57 20 Mikael German Martebäcken löparklubb 1.01.58 21 Ola Kolåsæter Østby 1.04.18 22 Kjell Arne Østvang Engerdal 1.05.40 23 Arne Moren Strandvoldbruas venner 1.46.59

