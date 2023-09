Vestfold Maraton kaller seg en stafettmaraton, og hensikten er å få enda flere til å oppleve idrettsgleden i et maratonløp uten at man trenger å løpe hele distansen. Derfor kunne deltakerne her velge mellom å løpe en klassisk hel- eller halvmaraton, eller å gjennomføre det som en stafett. Stafettalternativet hadde 4 etapper på halvmaraton og 8 etapper på helmaraton, der etappene hadde litt forskjellig lengde.

Aller flest deltakere hadde stafetten på helmaraton der i alt 70 lag fullførte, noe som betyr at 560 løpere deltok for å fullføre de 8 etappene. På halvmaraton var det 13 lag på de 4 etappene.

Det var henholdsvis 23 og 45 løpere som deltok på vanlig individuell hel- og halvmaraton.



Tomas Ludvigsen vant helmaraton på den individuelle konkurransen. Og når målgang er på Jahn Teigens Plass i Tønsberg så er det naturlig at vinneren avbildes sammen med byens legendariske artist.

Resultater maraton menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 413 Tomas Ludvigsen Asker Skiklubb Turløpergruppa M40-44 3:08:31 2 405 Ola Wårås Anton Sport M40-44 3:13:10 3 409 Kolbeinn Kristofersson Team Hákarl M25-29 3:15:48 4 404 Anders Nordby SK Vidar / Dammen 1182 Sandefjord Løpeklubb M45-49 3:26:49 5 427 Ivar Refsland Heskestad IL M40-44 3:30:33 6 420 Øyvind Sletta MCC Norway M50-54 3:42:24 7 406 Jens Nesbø MRC Oslo M35-39 3:51:51 8 411 Dag Henrik Bråtane Kongsberg Norcontrol M55-59 3:53:16 9 412 Andre Blaauw Team Schiefel M50-54 3:58:58 10 430 Halvor Steinsholt Romerike Ultraløperklubb M30-34 3:59:12 11 432 Morten Skjeggestad Tønsberg Triathlonklubb M40-44 3:59:26 12 403 Thor Tveitan Tolvsrød M55-59 4:08:31 13 428 Joachim Sedivy Team Emil M30-34 4:09:12 14 407 Kristian Laskemoen X° M35-39 4:13:51 15 425 Kristian Lia Aktiv Veidrift AS M25-29 4:26:39 16 423 Håkon Johansen Tolvsrød M20-24 4:27:50 17 433 Anders Bolt Ziegler Tolvsrød M30-34 4:29:47 18 401 Lars Ziegler Dammen1182 M35-39 4:30:11 19 408 Christoffer Strømberg Tønsberg M35-39 4:51:52



Karine Heum vant kvinneklassen på maraton.

Resultater maraton kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 426 Karine Heum Sport 1 Revetal K35-39 3:24:06 2 424 Dina Mee Tharaldsen Dammen1182 K30-34 3:38:07 3 421 Lindis Iwar Brekke Dammen1182 Sandefjord Løpeklubb K40-44 4:19:53 4 431 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb K35-39 4:27:59



Linda Marie Magnussen var beste kvinne på halvmaraton.

Resultater halvmaraton kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 822 Linda Marie Magnussen Team Enge K40-44 1:59:02 2 807 Nina Aashildrød Høgli Sandefjord K40-44 2:00:00 3 825 Caroline Hem-Andreassen Sandefjord K35-39 2:05:08 4 841 Ingvild Bredvei Steinsholt Oslo K25-29 2:09:35 5 845 Kjersti With With AS K45-49 2:11:17 6 819 Mona Knippen Jahre Andebu IL K45-49 2:13:15 7 847 Maria Skifjell Ramnes K25-29 2:14:13 8 840 Torunn Bredvei Steinsholt Steinsholt K50-54 2:18:02 9 850 Margrethe Finberg Stokke K35-39 2:28:48 10 813 Monica Molin Tønsberg K50-54 2:43:55 11 805 Tila Myhre Sandefjord K35-39 2:50:57 12 804 Christina M.B. Hem Sandefjord K35-39 2:51:57 13 818 Aase Eriksen Tønsberg K25-29 3:09:59



Audun Gjelstad Jakobsen ble beste mann på halvmaraton

15 beste halvmaraton menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 823 Audun Gjelstad Jakobsen Il i BUL M30-34 1:24:55 2 831 Emil Mork Oslo M25-29 1:35:27 3 811 Egil Husby Tønsberg M50-54 1:35:54 4 844 Vittorio Procopio Tønsberg M30-34 1:37:01 5 814 Joakim Gustavsen Spil M25-29 1:37:28 6 828 Nils Petter Håkedal Tønsberg M55-59 1:38:29 7 824 Sami Hildén Tønsberg M50-54 1:40:46 8 815 Christian Juel-Jensen Sandefjord M45-49 1:41:03 9 853 Marius Stelander Tønsberg M45-49 1:42:20 10 839 Andreas Heiborg Cyborg-Heiborg 9000 M30-34 1:44:36 11 821 Iver Vattøy Oslo M25-29 1:48:32 12 817 Jarle Bruun Dammen 1182-Sandefjord Løpeklubb M55-59 1:48:57 13 851 Jørgen Vidde Larvik M30-34 1:49:32 14 806 Thorbjørn Holmsen Jotun BIL /Dammen 1182 M40-44 1:50:11 15 803 Jonas Molin Vestskogen M50-54 1:50:43

Resultat Maraton 8 Etapper Mix:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 76 Löplabbet Tønsberg 1 (Mats Mathisen, Håvard Fluge, Ivar Husby, Even Gravningen, Magnus Sigurdsson, Håvard Petterson, Hannah Bjelland, Ole-Petter Fjeld) Revetal 2:37:57 2 34 Sandefjord Brann og Redning (Oddbjørn Gjertsen, Sigurd Solberg, Eirik Vonstad Steen, Peder Fossli, Martin Amish Berge, Marie Stolpestad, Bent Hvitstein, Tommy Stoa) Sandefjord 3:03:53 3 15 Fagerli skole (Arvid Hansen, Tom Roger Vege-Tangen, Jenny Teige Bø, Simen Anthonsen, Anne Therese Ihlen, Vetle Søiland Karlsen, Pål-Eirik Furulund, Vilde Eigås Christiansen) Stavern 3:04:37 4 23 Kongsberg Discovery 1 (Maria B Dyrseth, Thomas Schiøler Hellum, Jon Arne Nysveen, Jan Ove Bakke, Thomas Petterson, Petter Ramde, Lasse Øverby, Kristian Strøm-Olsen) Horten 3:04:39 5 66 St. Olav Helseklinikk 1 (Marie Hem, Håvard Nilsen, Robert Carlier, Ingrid Nakling, Martin Hem, Philip Åstrøm, Anders Lillelien, Ingvild Myhre) Tønsberg 3:07:35 6 36 Tjøme Løpeklubb - Mosjonsgruppa (Thomas Skadal, Helga Bekkevold, Geir-Morten Hansen, Vaidas Zinkus, Thomas Berglund, Lise Kopperud, Anne-Sofie Fjeldstad, Jon-Einar Gravdal) Tjøme 3:09:00 7 41 Larvik kommunes løpegruppe (Trond Vegard Jortveit, Jan Marius Rolfsen, Vibeke Lea-Willems, Jørn Andersen, Therese Andersen, Mette Wierød Landsverk, Nils Fredrik Lysebo, Trond Andersen) Stavern 3:15:10 8 72 Sport 1 Revetal 1 (Karine Heum, Audun Fredriksen, Audun Fredriksen, Inge Bjørntvedt, Inge Bjørntvedt, Amund Hvale, Ronny Gudvangen, Daniel Hov) Revetal 3:17:42 9 55 Jotun R&D 2 (Anders Solli, Ulrik Andersen, Gard Reian, Pål Unnerud Bekkevard, Sigurd Pettersen, Paul Reiss, Sebastian Hansen, Olena Kharchenko) Sandefjord 3:18:38 10 64 Jotron BIL 1 (Tom Kristensen, Martin Haug Larsen, Martin Carlsen, Geir Flatner, Kristine Berdal Solen, Arne Bakke, Kjetil Visnes Gjone, Thomas Durrans) Larvik 3:20:13 11 21 Nordea Viken Vest 1 (Eirik Torkildsen, Jonas Olimstad, Marius Eliassen, Marte Vataker, Tone Mong, Christian Andersen, Kjetil Myrvollen, Per Arne Skarsteen) Larvik 3:22:20 12 45 Pure Salmon Technology 1 (Petur Sigurdsson, Christian Rønning, Simen Weum, Orlando Brock, Frithjof Kramer Hald, Eve Falck, Luke Kellgren-Parker, Kristine Røsting) Sandefjord 3:23:20 13 69 CrossFit Sandefjord (Anders Samuelsen Båtstø, Ingebjørg Slotte, Solveig Tennes, Kristine Bye, Karoline Milla Kristensen, Daniel Haugen, Fredrik Andersen, Kenneth Treidene) Sandefjord 3:24:07 14 32 Øya CrossFit (Eirik Hansen, Tajma Krumsvik, Mikaela Sørby Lie, Lisa Mikalsen, Truls Lyngås, Ingunn Minelle, Mina Odden, Viktor Tokar) Nøtterøy 3:27:13 15 18 Ringshaug skole 1 (Simen Killingstad, Simen Killingstad, Mathias Killingstad, Mathias Killingstad, Marte Røkaas, Hilde Fossum, Knut Ove Hansen, Sindre Borgen, Marie Sofie Ekeberg, Kathinka Linnerud) Tønsberg 3:29:11



Sandefjord Brand og redning tok 2.plass i mix-klassen.

Resultat Maraton 8 Etapper Menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 9 Helt vanlige guttær (Aleksander Wike, Hans Jørgen Moe, Per Martin Haugen, Pål Feen Larsen, Jon Midttun Lie, Fredrik Rosenvinge Olsen, Marius Dreyer, Per Anders Bakkehaug) Sandefjord 2:41:49 2 47 Revac 1 (Richard Lorentsen, Arne Nåtedal, Jørn Svinsholt, Jon Fjelldal, Kristian Aas, Herman Svinsholt, Arnt Fjelldal, Anders Aas) Ramnes 3:04:46 3 53 SBA 1 (Eirik Lieth, Markus Nordby, Magnus Mikkelsen, Maths Mørk-Larsen, Sondre Flom, Morten Mørk-Larsen, Nikolai Nordby, Eskil Andersen) Barkåker 3:19:28 4 48 Kongsberg Space Runners 3 (Endre Larsen, Stein Hollung, Petter Kløften, Bård Eirik Nordbø, Grunde Joheim, Hermann Sundklakk, Darryl Masson, Darryl Masson) Horten 3:19:49 5 7 Kongsberg Space Runners 2 (Tormod Bjørnetun Haugen, Didrik Konow Grønseth, Krister Pedersen, Tommy Hagen Lie, Alexander Nordskov, Vegard Bergaplass, Anders Solum, Sindre Tuset) Horten 3:26:45 6 49 Larvik Brann og redning (, , , , , , , ) Stavern 3:38:42 7 4 Jotun Bindemiddel Runners 1 (Kristoffer Momork, Abdelrahman Abu Khater, Jostein Kroka Haug, Normann Hansen, Saher S. C. Alali, Richard Henriksen, Sindre Skjefstad, Øyvind Askeland) Sandefjord 3:39:34 8 42 Bilservice Tønsberg 1 (Tomas Hagen, Kay Kristiansen, Agris Erglis, Sondre Ellefsen, Øystein Grødem, Pål Rude, Arminas Juodikis, Carl Chen) Tønsberg 3:50:33 9 38 1. Team VKB 1 (Christer Olsen, Per Magnus Holth, Terje André Halle, Svein Samuelsen, Wiliam Rove, Benjamin H Jørgensen, Sven Rune Liverød, Stian Thrana) Sandefjord 4:01:27



Helt vanlige guttær, vinner av Maraton 8 Etapper Menn

Resultat Maraton 8 Etapper Kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 28 Tønsberg Helsestasjon 1 (Ida Mellum Stene, Julie Olianne Amundsen, Vibeke Semb Undrum, Kine Myren, Anne-Lene Austbø, Randi Løvli Damgaard, Victoria Solberg, Tonje Sundt-Schwebs) Tolvsrød 3:35:40 2 70 Løpende leger 1 (Solveig Guldberg, Solveig Guldberg, Guro Tuftedal, Ingrid Bjørnstad, Jeanette Antonsen, Marit Langli, Sara Havang, Matilde Gotuholdt) Vear 3:37:41

Resultat Halvmaraton 4 etapper Mix:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 608 Catalystone Solutions 1 (Emilie Mehre Førland, Andreas Miezans Wåle, Paul Mikael Dalen Karlsen, Nikolai Skillicorn) Sandefjord 1:45:16 2 56 USN1 (Jan Thomas Kobberrød, Ole Georg Moseng, James Godbolt, Marthe Lindh) Tønsberg 2:03:20 3 603 Baldies & The Ladies (Sead Alijagic, Ademir Alijagic, Ariane Sartor, Ellen Sørensen) Sandefjord 2:04:23 4 612 Holmestrand kommune 2 (Helene Eek Gerhardsen, Anneli Skaane, Tine Brennesvik Pedersen, Emilie Linnea Pedersen) Melsomvik 2:12:11 4 611 Holmestrand kommune 1 (Ida Due Arvesen, Sofie Fosaas, Bjørnar Dalsegg Sæter, Renate Thormodsrud) Melsomvik 2:12:11 6 607 Kongsberg Maritime Sandefjord 2 (Dag Førsund, Per Einar Lorentsen, Nebrom Berihu Araya, Vaila Skau-Nilsen) Vear 2:16:15 6 605 Kongsberg Maritime Sandefjord 3 (Grete Bjærang, Pål Reinfjord, Frode Danielsen, Morten Hestness) Vear 2:16:15 8 604 Radioactive Runners (Henning Langen Stokmo, Henning Langen Stokmo, Irina Branescu, Irina Branescu) Skien 2:21:34 9 610 FRAMERUNNERS 2023 1 (Sofie Ø Jansen, Sindre Klakegg Bruflot, Per Yngve Larsen, Marte Aasvang) Tolvsrød 2:23:58

Resultat Halvmaraton 4 etapper Menn: