Odderøya er alltid en fargeklatt i Terrengkarusellen, med en flott rundløype som skiller seg ut fra alle de andre løypene, mange typer terreng, og sjøutsikt i flere retninger.

Været ble helt praktfullt, god temperatur og en behagelig svalende vind. Og deltakerne meldte tilbake om en løpsopplevelse de kom til å huske.

Mistankene i fjor om at det syntes å hvile en vær­messig forbannelse over arrangementene på Odderøya, ble i år helt pulverisert.

Bare litt synd at ganske få fikk gleden denne gangen. Siden det ikke ble nok torsdager da terminlisten ble satt opp, måtte løpet, litt stemoderlig behandlet, ta til takke med en mandag. Når uken i tillegg hadde torsdagsløp, ble det rett og slett altfor mange som ikke hadde fått tidspunktet med seg.

Arrangørene var forberedt på dette, og håpet likevel å nå 500, som de nesten greide. Før korreksjoner for uteglemte fikk man 475 deltakere, fordelt med 229 jenter og 246 gutter, mot 706 i fjor. Hele 94 av dem (20 %) valgte mil­slukeren.

Så nevner vi løperne som oppnådde de beste tidene, uansett alder:

Blant jentene ble det i vanlig løype solid seier til Solveig Steinsland (17:17), foran Hilde Furuborg (18:11), Lisbeth Jensen Gallefoss (18:17), Elisabeth Ramsdal (18:35) og Elisabeth Gill (18:51).

Hos guttene var det utrolig fart på Simen Koland (14:01), foran Tarjei Breiteig (15:54), Jens Christian Iglebæk (15:57), Andreas Herstad Dolmen (16:09) og Josef Klungland (16:19).

På milslukeren kom Marie Bechensteen Bjørnerud (39:30) klart først blant jentene, foran Anne Kristin Holte (43:08) og Kristin Marie Skaar (43:15).

Hos guttene hadde parhestene far og sønn Klung­land tatt milslukerturen denne gangen, med unge Truls (29:18) foran Tormod (29:40), deretter Jørgen Solli Strøm-Olsen (31:26).

Kondis-reporter Sverre Larsen tok en prat med et par deltakere og arrangøren fra Nikkelverket.

Vidar Lundevold (58) - deltaker

Vidar har ikke sett så mye fram til dette løpet for å være ærlig, og derfor er dette løpet et ordinært karuselløp for hans del. Men han har vært spent på formen og på løpet. Han har forberedt seg til i dag med flere treningsturer, og i går hadde han en lang treningstur.

Terrenget her på Odderøya synes han er kjempefint, det er mye terreng, og terrenget er nydelig og variert. Og det er kupert!



– Jeg synes løypene på Odderøya er veldig bra. Noen ganger da vi har løp her ute er det vanskelig med parkering, men det har arrangøren ordnet på en glimrende måte i dag ved at bilene kan bruke idrettsplassen, sier Vidar og smiler fornøyd.

Jørgen Kilen (55) Deltaker

Jørgen liker seg på Odderøya, og spesielt synes han at utsikten mot byen og skjærgården er bra. Han har nettopp vært gjennom løypa, og den er veldig fin, som vanlig, men den er kupert.

– Karusellen er et godt tilbud til å komme i bedre form. Det er sosialt, og man treffer mange folk som man verdsetter og blir glad i. Det er ikke mange superspreke som deltar, men karusellen skal jo være for alle, uansett form og løpsutvikling, forteller han.

Og Jørgen sier dette mens han koser seg i sola.



Jørgen synes at dette løpet er spennende og interessant, og det er gøy at Odderøya trekker folk, og spesielt for en kar som Jørgen som kommer fra Iveland.

Jan Vidar Hansen (58) Arrangør og speaker fra Nikkelverket



– Det er utrolig moro med løp på Odderøya. Det er veldig sosialt, og man treffer mange kjentfolk. Og man møter på folk som man har trent sammen med, og det er veldig gøy at man setter opp løp her ute, sier Jan og smiler og veiver gestikulerende med armene.



– Folk må kose seg i dag. Vi skal ikke kåre noen verdensmester. Så tida spiller ikke noen roller, det er deltakelsen som er viktig og artig, sier han og avslutter samtalen med et vennlig smil.

Alle resultater fra Odderøya Rundt



NB! Neste karuselløp er til torsdag, og det er ved Roligheten og Marvika!