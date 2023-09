Årets ungdomsmesterskap skal denne helgen arrangeres på Fana Stadion i Bergen. Dette er det tradisjonelle utendørs norgesmesterskapet for ungdommer mellom 15 og 20 år.

Her kommer både ungdommer som har vært på oppdrag for landslaget i U-20 europamesterskap, og ungdommer som er ganske ferske i denne harde konkurransen.

Kondis har tatt en kikk på startlistene, og vi kommer også til å følge mesterskapet, nærmere bestemt de lange løpene fra 800 meter og oppover.

15-årsklassen

Et UM er for de som har fylt 15 år, og dette er dermed den yngste aldersklassen i et slikt mesterskap. Den første dagen i mesterskapet, på fredag, får vi 1500 meter hinder. I G-15 er det to utøvere som peker seg ut: Sondre Haukanes fra Gneist og Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad fra Sturla har begge løpt øvelsen på tider rundt 4:28, som er langt bedre bestetider enn konkurrentene. Kanskje vil gullkampen stå mellom disse to altså.

Disse to skal også delta på 800 meter senere i mesterskapet, og de er favoritter også her, men her blir kampen litt mer åpen. Kanskje blir det en kamp med en lokal ungdom, Endre Hartvedt Haugen fra Fyllingen IL. Han er årets ungdomsmester innendørs på nettopp 800 meter.

(Bildet: Endre Hartvedt Haugen)

I klasse J-15 på 800 meter er det Amanda Rørvik fra Førde IL og Wilma Hollås Hamborg fra Utleira IL som har de beste persene. Det var Wilma som tok 800-meterseieren i UM innendørs, på en overbevisende måte. Men der var ikke Amanda Rørvik med.

I J-15 på 1500 meter hinder er det bare ett navn på startlisten, Anna Aukland.

(Bildet: Wilma Hollås Hamborg)

16-årsklassen

På 800 meter har vi i gutteklassen et par - tre ungdommer som antagelig kommer til å gjøre opp om gullet. Det er Sondre Strande Omland (Ull/Kisa), Magnus Øyen (Rindal IL) og Sondre Søgård Lehmann (Lørenskog FriIL). Her skal Sondre og Magnus også delta på 3000 meter, og Magnus er nok her den store favoritten, i sommer kom han hjem med en sølvmedalje på nettopp 3000 meter i EYOF (European Youth Olympic Festival).

(Bildet: Magnus Øyen)

I J-16-klassen har vi på 3000 meter en ganske klar favoritt i Wilma Bekkemoen Torbiörnsson fra Ullensaker/Kisa IL. Hun har en pers i en helt annen divisjon i forhold til konkurrentene. Hun ble i vår UM-mester i terrengløp.

Wilma Bekkemoen Torbiörnsson skal også løpe 800 meter og er en av favorittene også her, men her vil hun måtte ta en hard kamp med Astrid Cecilie Berntsen fra Skjalg.

17-årsklassen

På 3000 meter har vi på startstreken Kristian Bråthen Børve fra Ull/kisa. Han tok i sommer gull på 1500 meter i EYOF, og mye rart skal skje hvis han ikke blir ungdomsmester på 3000 meter.



Han skal delta også på 800 meter, men her er situasjonen mer åpen. Beste pers i startfeltet har Sondre Svarholt fra Stadsbygd IL.



For jentene i 17-årsklassen så har vi med Andrea Nygård Vie fra FIL AKS-77 på både 800 og 3000 meter. I årets inne-UM tok hun to gullmedaljer.

Julie Sand-Hanssen er også en løper med en god pers på 3000 meter.

18-19-årsklassen

August da Silva Sveen fra IL Jotun hadde tidligere i sommer landslagsrepresentasjon i U-20 EM, og han ble også nordisk mester på 5000 meter. På 800 meter er det Phillip Morken fra FIL AKS-77 som ser ut til å være den sterkeste kandidaten til å bli ungdomsmester.

Blant jentene i klasse 18-19 er det Nora Bergan fra Osterøy IL som har den beste persen på 3000 meter.



Arrangøren oppgir at stevnet ikke kommer til å bli streamet, på grunn av bestemmelsene om fotografering/filming av mindreårige. Det er gratis adgang på Fana Stadion der det arrangeres.

Kondis kommer til å være til stede og rapportere.

Tidsskjema fredag:

Øvelse Øvelsesstart J17 3000 meter 13:50 J18/19 3000 meter 13:50 G17 Para 3000 meter * 14:05 G17 3000 meter 14:05 G18-19 3000 meter 14:40 J15 1500 meter hinder, finale 18:40 J16 1500 meter hinder, finale 18:40 G15 1500 meter hinder, finale 19:00 G16 1500 meter hinder, finale 19:00

Tidsskjema lørdag:

Øvelse Øvelsesstart G15 800 meter, finale 16:15 G16 800 meter, finale 16:25 J15 800 meter, finale 16:35 J16 800 meter, finale 16:45 J17 2000 meter hinder finale 17:00 G17 2000 meter hinder finale 17:10 G18/19 2000 meter hinder finale 17:25 J15-18/19 2000 meter kappgang, finale 17:40 G15-18/19 2000 meter kappgang, finale 17:40

Tidsskjema søndag: