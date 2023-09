Fredag 8. september møtes de to til dyst igjen, da den litt uvanlige distansen 2000 meter står på tidsskjemaet under Diamond League-stevnet i Brussel. Kun tre fattige hundredeler skilte de to, i Ingebrigtsens favør, da mållinjen ble passert under 1500-meteren i VM. Klokka 20:56 kan du se oppgjøret direkte på NRK.



Startfeltet

Det skrives naturlig nok mye om Jakob og Narve, men det blir også spennende å se hva nederlandske Niels Laros kan klare i sitt naboland Belgia. 18-åringen har imponert voldsomt i aldersbestemte klasser fram til han nå også imponerer stort i seniorklassen. Forbedringen hans på 1500 meter har gått fra 3.39,46 i fjor, til 3.31,25 i år. At denne unge løperen vil bli en av de store profilene på friidrettsstadion i årene som kommer er det liten tvil om.



Niels Laros utvikling på 1500 meter

År Tid Sted Dato 2020 4:00.32 Atletiekbaan Brakkenstein, Nijmegen (NED) 15.aug.20 2021 3:44.87 Atletiekbaan Breda, Breda (NED) 26.jun.21 2022 3:39.46 Stadion Allmend, Luzern (SUI) 30.aug.22 2023 3:31.25 Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest (HUN) 23.aug.23

Startliste

Mounir Akbache - Frankrike

Andreas Almgren - Sverige

Kipkorir Reynold Cheruiyot - Kenya

Ismael Debjani - Belgia

Mario Garcia - Spania

Elliot Giles - Storbritannia

Jakob Ingebrigtsen - Norge

Boaz Kiprugut - Kenya

Abel Kipsang - Kenya

Niels Laros - Nederland

Stewart McSweyn - Australia

Narve Gilje Nordås - Norge

Charles Philibert. Thiboutot - Canada

Cornelius Tuwei - Kenya

Ruben Verheyden - Belgia

Jochem Vermeulen - Belgia

Verdensrekord eller ikke

En annen ting det skrives mye om er om Jakob Ingebrigtsen vil gå for verdensrekord eller ikke. Vi antar at det aller viktigste blir å sikre seieren, og friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik forteller det samme til VG.

– Jeg tror egentlig ikke det er fokus på det. Han stiller for å vinne, men jeg har ikke inntrykk av at fokuset er å sette verdensrekord.

Allikevel uttalte Ingebrigtsen i dette Instagraminnlegget på kontoen til Allianz Memorial Van Damme, at han deltar for å forsøke seg på verdensrekorden. Svaret får vi like etter kllokken 21:00 fredag kveld. Rekorden på 4.44,79 innehas fortsatt av Marokkos Hicham El Guerrouj. Mannen som også har den mye omtalte rekorden på 1500 meter (3.26,00) og på en mile (3.43,13). Alle tre rekordene ble satt på slutten av 90-tallet.

Gjeldende verdensrekorder på 2000 meter

Tid Navn Nasjon Dato Sted 4:44.79 Hicham El Guerrouj Marokko 07.sep.99 Berlin 5:21.56 Francine Niyonsaba Burundi 14.sep.21 Zagreb

De 15 beste på 2000 meter

Rangering Tid Navn Nasjon Dato Sted 1 4:44.79 Hicham El Guerrouj Morocco 07.09.1999 Berlin 2 4:46.88 Ali Saïdi-Sief Algeria 19 June 2001 Strasbourg 3 4:47.88 Noureddine Morceli Algeria 3 July 1995 Paris 4. 4:48.69 Vénuste Niyongabo Burundi 12 July 1995 Nice 5 4:48.74 John Kibowen Kenya 01.08.1998 Hechtel 6 4:50.01 Jakob Ingebrigtsen Norway 11 June 2020 Oslo 7 4:50.08 Noah Ngeny Kenya 30 July 1999 Stockholm 8 4:50.76 Craig Mottram Australia 9 March 2006 Melbourne 9 4:50.81 Saïd Aouita Morocco 16 July 1987 Paris 10 4:51.30 Daniel Komen Kenya 5 June 1998 Milan 11 4:51.39 Steve Cram Great Britain 04.08.1985 Budapest 12 4:51.52 John Walker New Zealand 30 June 1976 Oslo 13 4:52.20 Thomas Wessinghage West Germany 31.08.1982 Ingelheim 14 4:52.40 José Manuel Abascal Spain 07.09.1986 Santander 15 4:52.44 Jim Spivey United States 15.09.1987 Lausanne

Gjenopplev verdensrekorden fra 1999



Bildekvaliteten er ikke all verden, men hvis du kan tåle spans kommentering, så er det noe bedre bilde her.





Andre løpere som skal i aksjon i Brussel er Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 meter) og Håvard Bentdal Ingvaldsen (400 meter).