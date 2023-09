Egentlig kunne vi ha gjenbrukt teksten vår fra reportasjen i 2021. Den gangen skrev vi Det var rett og slett en deilig sommerdag til tross for at kalenderen viste september. Slik ble det i år også, selv om mange kanskje fryktet bløte forhold og voldsom nedbør, slik som vi på Østlandet har hatt mye av i det siste. Men nei, det var tørt og fint i marka.





Det var tørre og fine løpeforhold i Nordmarka den første lørdagen i september. Også i år. (Foto: Arrangøren)



Dobbelttravern 60 km

Som vanlig var det de "lengst-løpende" som startet først. Dobbelttraverne som skulle gjennom 60 kilometer i kuperte Nordmarka, startet ut allerede klokka 7.30. Denne distansen har vært en del av Nordmarkstravern siden 2015, og i år var det 33 løpere som valgte denne monsterdistansen.



Raskest gjennom skogen gikk det for Åke Fagereng fra Romerike Ultraløperklubb, som løp sitt første ultraløp i Norge på lang tid. Han bor egentlig i Wales, men er tilbake i Norge for et års opphold. Fagereng er en erfaren ultraløper, som allerede for nesten 20 år siden begynte å gjøre seg kjent i løpermiljøet. Vinnertiden ble 5.48,22. Med det var han snaue fire og et halvt minutt foran Kim Johannesen, som løp på 5.52,44. På tredejplass fulgte tyske Florian Kühn, med tiden 6.01,10.



Åke fagereng (bakerst) vant. Tyske Kühn ble nummer tre. (Foto: Arrangøren)



Beste kvinne ble Anne Kirsti Wøien med 6.30,53. Hun er en gjenganger i Nordmarkstravern, og dette var hennes sjette deltakelse på den lengste distansen. Det var også hennes fjerde seier på like mange år. Andreplassen gikk til Anita Von Der Fehr med 7.00,59, og Sandra Gulliksen tok tredjeplassen med 7.21,03.





Anne Kirsti Wøien til topps. Sandra Gulliksen (startnr.1) ble nummer tre. (Foto: Arrangøren)



Det var riktig nok tørt i marka, men man må nok uansett belage seg på en dusj etter x antall kilometer på sti. (Foto: Arrangøren)



Kvinner // Alle

Plass BIB Navn Klubb / Sted Tid Bak 1 22 Anne Kirsti Wøien Asker 6:30:53 0:00 2 34 Anita Von Der Fehr Slattum 7:00:59 30:06 3 1 Sandra Gulliksen Nittedal 7:21:03 50:10 4 11 Ida Rindal Romerike Ultraløperklubb 7:37:11 1:06:18 5 7 Ragnhild Skahjem Oslo 9:05:21 2:34:28

Menn // 10 beste

Plass BIB Navn Klubb / Sted Tid Bak 1 23 Åke Fagereng Romerike Ultraløperklubb 5:48:22 0:00 2 31 Kim Johannesen Vestsida 5:52:44 4:22 3 33 Florian Kühn Tårnåsen 6:01:10 12:48 4 30 Aksel Reiten Nord-Heggdal Velforening 6:05:58 17:36 5 19 Erlend Berger Jenssen Romerike Ultra Løpeklubb 6:24:22 36:00 6 9 Joachim Nybakke Oppegård IL 6:34:57 46:35 7 10 Jan-Levi Brinchmann Lofoten Løpeklubb 6:40:00 51:38 8 8 Even Bergseng Åagamperne 6:51:20 1:02:58 9 14 Marius Eggerud ÅS 6:51:23 1:03:01 10 3 Martin Ervik Trailboyz 6:57:22 1:09:00

Heltravern 30 km

På 30 kilometeren var det Karl Fremstad fra Tyrving IL som tok en forholdsvis klar seier. Fremstad er godt kjent i Nordmarka, med deltakelser fra både Sørkedalsløpet og Nordmarks12ern, blant annet. Han trives nok greit i den noe kuperte Oslomarka, for han er en ivrig motbakkeløper. I sommer tok han løyperekorden under motbakkeløpet Rástegáisái Opp i Finnmark. Han vant løpet på lørdag med 2.01,50. Emil Fjeld Olsen fra SK Arildo ble nummer to med 2.09,01, mens Åsmund Skatvedt fra Åsen IL tok tredjeplassen med 2.10,09.

I kvinneklassen sørget Anna Louise Astad Sørlie for seier med 2.34,54. Det var spennende mot mål, og kun 12 sekunder var differansen mellom henne og Helga Løset Skodjerette fra Stordal IL. På tredjeplass fulgte svenske Sofia Johansson med 2.37,11.



Menn // 10 beste

Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid Bak 1 558 Karl Fremstad Tyrving IL / Gjensidige Sport 19-34 2:01:50 0:00 2 556 Emil Fjeld Olsen SK Arildo 19-34 2:09:01 7:11 3 189 Åsmund Skatvedt Åsen IL / Åsmund Skatvedt / Sky Blazers 19-34 2:10:09 8:19 4 270 Rasmus Krogstad IL Heming 19-34 2:11:54 10:04 5 199 Michael Jensen Oslo 35-39 2:12:06 10:16 5 481 Trygve Hansen Oslo 19-34 2:12:06 10:16 7 555 Lars BERGER Dombås IL 40-44 2:12:15 10:25 8 467 Ola Grindland Skanska Aktiv 19-34 2:13:40 11:50 9 513 OLE-JACOB FØLLING Røa Allianseidrettslag 45-49 2:14:31 12:41 10 370 Bastian Fjermeros Oslo 35-39 2:16:38 14:48

Kvinner // 10 beste

Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid Bak 1 220 Anna Louise Astad Sørlie Oslo 19-34 2:34:54 0:00 2 261 Helga Løset Skodjereite Stordal IL / Sweco BIL Oslo 19-34 2:35:06 0:12 3 531 Sofia Johansson Skipac og Team Raske Gutter 40-44 2:37:11 2:17 4 479 Stine Holager Oslo 19-34 2:38:05 3:11 5 560 Catharina Bartnes Kjelsås IL / Team Coop 40-44 2:39:13 4:19 6 453 Anna Sofie Førre Haugesund 19-34 2:43:37 8:43 7 508 Marte Jonstad Røkke Oslo 19-34 2:45:00 10:06 8 538 Julie Wessel Oslo 19-34 2:46:27 11:33 9 281 Mari Andersen Herlige Høyenhall BC 40-44 2:46:50 11:56 10 566 Elise Amdal Oslo 19-34 2:49:43 14:49

Halvtravern 15 km

På halvtravern var det Ole Sollien Hulbak, som også er en habil langrennsløper fra Fiskebeinern SK, for seier med 1.06,16. Marginen bakover til Einar Frøhaug fra IL Holeværingen var 1.27. Truls Hestengen fra Oppsal Orientering ble nummer tre med 1.08,34.

Beste kvinne denne gangen ble Sigrid Alexandersen Sæther fra Norconsult BIL. Hun vant med 1.14,26. Maren Thomasgaard tok andreplassen med 1.16,06, mens Marthe Haavind fra Rustad IL ble nummer tre med 1.19,12.



Menn // 10 beste

Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid Bak 1 1165 Ole Sollien Hulbak Fiskebeinern SK 19-34 1:06:16 0:00 2 1255 Einar Frøhaug IL Holeværingen/Nobil 19-34 1:07:43 1:27 3 1110 Truls Hestengen Oppsal Orientering / Norconsult BIL 19-34 1:08:34 2:18 4 1237 Fredrik Ole Oldereid ANDERSEN Optio Incentives 19-34 1:09:35 3:19 5 1158 Sammy Andre Ziedoy Nobil 19-34 1:10:57 4:41 6 1054 Håkon Skarateppen Ulvø Runners 16-18 1:11:48 5:32 7 1020 Andreas Karlsson Oslo 35-39 1:12:11 5:55 8 1297 Lars-Marius Glasø Oslo 19-34 1:12:43 6:27 9 1201 Andres Hammersbøen Team Coop 19-34 1:12:52 6:36 10 1133 Alexander Herheim Oslo 19-34 1:13:03 6:47

Kvinner // 10 beste

Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid Bak 1 1121 Sigrid Alexandersen Sæther Norconsult BIL 19-34 1:14:26 0:00 2 1222 Maren Thomasgaard Slattum 19-34 1:16:06 1:40 3 1016 Marthe Haavind Rustad IL 45-49 1:19:12 4:46 4 1238 Linn Stockinger Haslum 40-44 1:22:28 8:02 5 1176 Stine Tangen Oslo 35-39 1:22:50 8:24 6 110 Trude Ertresvaag Bekkestua 40-44 1:23:52 9:26 7 1155 Kaia Mobråten Hvalstad 35-39 1:25:52 11:26 8 1304 Vibeke Grødem Oslo 19-34 1:25:59 11:33 9 1282 Ina Fosli Oslo 35-39 1:26:23 11:57 10 1044 Kristin Holt Rustad IL 50-54 1:26:41 12:15



Einar Frøhaug og Truls Hestengen ble nummer to og tre. Vinner Ole Sollien Hulbak hadde løpt hjem. (Foto: Arrangøren)







Maren Thomasgaard ble nummer to og Marthe Haavind ble nummer tre. Vinner Sigrid Alexandersen Sæther hadde i likhet med herrevinneren reist avgårde før premieutdeling. (Foto: Arrangøren)





