Akkurat i disse dager har sommeren kommet litt i retur, i hvert fall på Østlandet. Men når vi nå er kommet til september, så drøyer det ikke altfor lenge til at man noen ganger ønsker å ta løpeturen innendørs. Da kan det jo være interessant å sjekke ut intervalltreningen til Kondistreninga Online.

Som et av medlemmene i gruppa akkurat skrev på epost:

- Fantastisk initiativ. Jeg bygger ny garasje og vil være faværende til treningsrom står klart i november. Da hiver jeg meg på igjen.



Tom-Arild er klar i studioet på Ullevål stadion noen minutter før 18:00.



Direktesendt løpeøkt fra Kondisstudioet

Fra vårt studio på Ullevål stadion sender vi direkte video fra løpemølla. På kondistreninga.no kan du finne både planlagte LIVE-sendinger, samt opptak av tidligere økter. Øverst på forsiden kan du alltid se hvor lenge det er til neste direktesending. Underveis i økta kan du chatte med øktlederen.

Treningen er i gang.



Hvem kan delta?

Alle som har tilgang til en tredemølle, samt oppkobling til internett på smarttelefon, ipad, datamaskin eller lignende, kan delta. Vi kjører alltid intervalløkt, men det spiller ingen rolle om du jogger i 8 km/t eller sprinter avgårde i 20 km/t. Vi jobber uansett på tid fremfor distanse når vi kjører drag og pauser.



Hva behøver du av utstyr?

Du behøver en tredemølle du kan løpe på, og en enhet som du kan følge sendingen på. Det er det eneste du må ha. Når du følger en sending vil du se at øktlederen løper i et virtuelt landskap ved hjelp av programmet Zwift. Dette er et gratis-program som hvem som helst kan laste ned og bruke. Flere av de som deltar på LIVE-treningen løper også i Zwift, og deltar da virtuelt på treningen. Du kan lese mer om Zwift og deltakelse via programmet her, samt at du kan se instruksjonsfilmer.



Slik kan det se ut på en fellestrening i det virtuelle grønne. (Skjermdump Zwift)



Hvordan kan du delta allerede i kveld?

Har du Zwift, så registrer deg her slik at jeg kan legge deg til i klubben og invitere deg på økten. Har du ikke Zwift så kan du bare møte opp her noen minutter før klokken 18:00. Og hvis du ikke skal løpe i kveld, så kan du gjerne komme innom for å kikke så klart. Si i så fall hei i chatten da 😊



Kveldens økt - 3 min, 2 min, 1 min x 4

Vi kjører i gang høstens onlinetrening med en av undertegnedes favoritter. Det blir fire bolkser, hvor hver bolk består av drag på 3 mintter, 2 minutter og 1 minutt - adskilt av ett minutts pause. Du velger selv hva slags intensitet du vil løpe på. Vi starter alt med en 15 minutters oppvarming. Og kvelds økt løpes i det virtuelle Skottland.





