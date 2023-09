"Vikingen" Jarle Marvik jaktet søndag bakkerekorden i den 1,8 km lange motbakkesprinten med 192 høydemeter. Det var nok både det faktum at det var litt vått underlag noen steder og at den allsidige kondisjonisten kom rett fra seier i det 112 km lange sykkelrittet Nesfjellet Gravelduro XL i Hallingdal lørdag som gjorde at det gikk litt tyngre enn han hadde håpet på søndag.

Jarle knep likevel seieren, hans 3. strake på tiden 9.35, åtte sekunder foran Espen Hognanvik Holen fra Austmarka. De to foregående årene ble det henholdsvis 9.05 og 9.14 på den konkurranseglade løperen, syklisten og triatleten.Bakkerekorden, dvs. løyperekorden lyder forøvrig på 9 minutter blank og ble satt av trønderen Erik Husby i 2019

Raskeste dame i år var Ingeborg Rosager fra Granli IL som vant klassen over 16 år på 11.35 på dagens sjette beste tid totalt. Emilie Ruud Lia, Team Vinger vant yngste klasse på 12.41. Med det var 15-åringen den andre av damene som kunne nyte panoramautsikten over skog og vann langt inn i Sverige.

I klassen for gutter under 16 år løp Are Brødbøl inn til seier på 11.11 og 5. plass totalt.

Arrangørene Austmarka IL, Kongsvinger IL Friidrett og Dronningens Utsikts forening er naturligvis storfornøyd med søndagens arrangement som samlet 21 aktive ogg 22 trimmere til en opptur i det fine turværet og takker alle deltakere og funksjonærer for innsatsen.

Fire av klassevinnerne med utsikten over Møkeren og Austmarka bak seg (fra venstre): Ingeborg Rosager, Jarle Marvik, Are Brødbøl og Lars Erik Fagerlia. Damevinner Emilie Ruud Lia hadde gått ned igjen da bildet ble tatt. (Foto fra arrangørens facebookside)

