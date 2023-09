Ingrid Festø hadde før dagens løp løyperekorden for kvinner på tiden 26.23 fra 2017. De fleste regnet med at den ville ryke i dag med Live på startstreken. Men at løyperekorden skulle knuses med nesten to minutt, var det få eller ingen som hadde trodd.

Sist vi snakket med Live var på Åndalsnesløpet i mai. Der vant hun kvinneklassen og Live hadde store forventninger til tiden og løpene som ville komme. Men så slo sykdom til, og det er først nå i den siste tiden hun har følt seg klar til å delta på løp igjen.

Live blei totalvinner i dagerns løp og slo beste mann med 24 sekund. Sluttiden blei 24.35 i den 6,7 km lange og kuperte traséen. Nest beste kvinne blei Janne Elin Vatnaland, Spirit Stavanger FIK på tiden 28.14. Tredje beste kvinne blei Louise Skak, Team Kondis med tiden 29.56.

Det var litt dårlig oppmøte i dagens løp. Kun 21 løpere fullførte distansen Fagerlia-Fjellstua-Fagerlia. Det var klart høstvær, 16 grader og ikke noe vind.

RESULTATER KVINNER

Beste mann blei Petter Hørthe, Ålesund FIK på tiden 24.59. På andreplass kom Erik Henriksen med tiden 25.16. Nummer tre og siste pallplass fikk Webjørn Mannsverk, Godøy IL på 27.18.

RESULTATER MENN

Se flere bilder

Traséen var ukjent for Live. Likevel tok hun føringen ut fra start i Fagerlia ved byfjellet. Bak Live ser vi Petter Hørthe og Erik Henriksen (468)



Janne Elin Vatnaland pleier å vinne løpa i Ålesund. I dag blei det andreplass

Louise Skak blei tredje beste kvinne. Louise er stadig på farten. Hun kom nettop fra Folldal til Ålesund. I morgen drar hun videre til Alta for å delta på løp der. I oktober er hun klar for Oktobermila i Ålesund



Petter Hørthe blei beste mann på Blodslitet

Erik Henriksen blei nest beste mann

Webjørn Mannsverk blei tredje beste herreløper