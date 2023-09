Fjorårets sterke startfelt i aktiv klasse hvor det ble satt mange rekorder. (Foto Daniel Kvalvik)

Pressemelding fra arrangøren:

Vi er stolte av å kunne arrangere 6 topper for 20.gang hvor det fortsatt er populært å delta i både turklassen hvor man selv bestemmer fart og lengde, i tillegg til klassene hvor man konkurrerer på tid.

Torvikbukt 6 topper er noe for alle, et familiearrangement hvor familier går på tur i eget tempo og for de som ønsker å måle krefter med raskest mulig tid over alle 6 toppene, eller de 3 siste toppene.

I turklassen er det også mange som setter seg mål om å gå alle 6 toppene, en sterk prestasjon i seg selv med sine 1900 høydemeter i en 21,8 km teknisk krevende løype. For de som ønsker å delta i turklassen, er det registrering ved oppmøte mellom kl 08:00 – 12:00 i Gjemneshallen.

For de som ønsker å delta på tid, er det flere muligheter og tilpasninger for lengde og nivå. Påmelding via EQTiming

Giel Pool fra Nederland ned fra siste toppen med Reinsfjellet i bakrunnen under fjorårets Torvikbukt 6 topper. (Foto Einar Engdal)

En kortere løype

I tillegg til originaltraséen, ble det i fjor laget en kortere variant på 13 km og 1050 hm der de siste tre toppene av den originale løypa inngår. Start og målgang ved Gjemneshallen hvor løypa går over de tre toppene Røta, Reinsfjellet og Nøssa. For denne løypa er det egen ungdomsklasse U20 (13-14 år, 15-17 år og 18-19 år) og egen mosjonsklassen for alle over 15 år.

Originaltraseén er på 21,8 km og har 1900 høydemeter. Her er det to forskjellige starttidspunkt med mosjonsklasse en time før aktiv klasse.

Kristian Skjeflo Unhjem fra Isfjorden er påmeldt i U20, og er en av favorittene i den kortere løypa. (Foto Einar Engdal)

Løyperekorder

Torvikbukt 6 topper 22K herrer: Hans-Inge Klette. 2t:19min23sek (2022)

Torvikbukt 6 topper 22K damer: Johanna Åström. 2t:43min:52sek (2021)

Torvikbukt 3 topper 13K herrer: Erik Kårvatn. 1t:24min:28sek (2022)

Torvikbukt 3 topper 13K damer: Nora Waldal. 1t:44min:36sek (2022)

Program

Kl 08:00 Turklasse (valgfritt antall topper uten tidtaking) (08-12)

Kl 10:00 Fellesstart Mosjon 22K (alle seks toppene på tid) 15 år og oppover

Kl 11:00 Fellesstart Skyrace 22K (alle seks toppene på tid) 20-39 år, 40-59 år og 60 år+

Kl 11:30 Fellesstart Skyrace U20 13K og Mosjon 13K (tre siste toppene på tid)

U20: 13-14 år,15-17 år,18-19 år, Mosjon 15 år og oppover

Kl 11:00 Kafe åpnes i Gjemneshallen

Kl 13:00 De aller raskeste antas å komme i mål (Skyrace U20 13K)

Kl 13:20 Raskeste løper antas å komme i mål (Skyrace 22K)

Kl 13:30 Siste passeringstid Torvikdalen (Mosjon og Skyrace 22K)

Kl 15:15 Premieutdeling ved Gjemneshallen (Innendørs ved dårlig vær)

Kl 18:00 De siste ventes ned fra fjellet og sekretariatet stenger

Krav i Mosjon og Skyrace (Aktiv)

-> Sekk eller lignend

-> Vindtett jakke

-> Bukse

-> Hodeplagg (buff/lue)

Mat og drikkestasjoner

-> Mat og Drikkestasjon i Torvikdalen etter ca 10km: Maxim sportsdrikk, brus, vann og banan

-> Mat og Drikkestasjon på Reinsfjellet etter ca 15km (6km U20): Maxim sportsdrikk, vann og banan

Mer info:

Løypeprofil 6 topper: