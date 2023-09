Barn i fri flyt på flystiene på Finnskogen under en virtuell utgave av Finnskogløpet under pandemien.. (Foto fra Finnskogløpets facebookside)

Finnskogløpet ble arrangert for første gang 4. november 1934 av Brandval Finnskog idrettslag. Etter opphold under krigen arrangerte Lunderseter IL Finnskogløpet i 1947 før Hokåsen IL tok over og det ble arrangert fram til og med 1993. Etter 30 års pause er de driftige arrangørene i Lunderseter IL stolte av å kunne gjenopplive det historiske Finnskogløpet i de vakre omgivelsene på Finnskogen.

Finnskogløpet tilbyr en løpsopplevelse for alle, uansett alder eller ferdighetsnivå med et bredt utvalg av distanser og klasser for å sikre at alle kan delta og nyte denne historiske dagen. Det er distanser fra 300 og 900 meter for barn til 5 km, 10 km og halvmaraton for alle.



Vil du ha med deg hunden din på Finnskogløpet er det også fullt mulig. Meld deg på trim og ønsket distanse og start bakerst uten tidtaking av hensyn til de som løper på tid. Med god sportsånd og godt hundehold ute i løypa blir det en god opplevelse for alle to- og firbeinte.

Barn opptil 13 år deltar gratis, og med moderate startkontigenter på100 kr uten tidtaking og 200 kr med tidtaking på alle distanser er du garantert å få mye løpsopplevelse for pengene. Det er deltakerpremie til alle og premiering av topp tre på hver distanse for kvinner og menn.

På lørdag kan du sikre deg en sånn! (Foto fra Finnskogløpets facebookside)

Finnskogløpets logo. (Foto fra Finnskogløpets facebookside)