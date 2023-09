292 deltakere fullførte Tverrløpet, herav 168 i fellesstarten onsdag kveld og 124 deltok virtuelt tidligere i uka. Løpet ble arrangert av Tele Bil i samarbeid med Litrim.

Ragnhild Haukåen i klasse K 30 – 39 år ble igjen raskeste kvinne, 6 sekunder foran Eugenie Gulowsen. Disse to damene har deltatt i samtlige ti løp i karusellen, og hver gang har det vært små tidsforskjeller. Ragnhild ble også totalvinner av årets Sørdalskarusellen på kvinnesiden med best tid sammenlagt for alle ti løpene, bare noen få sekunder foran Eugenie.

Cato Visdal Mikalsen (126) i klasse M 40 – 49 år er her på oppløpet mot mål sammen med Ragnhild Haukåen.

Eugenie Gulowsen (122) har satt sitt preg på årets Sørdalskarusell, denne gangen ble hun nest raskeste kvinne og vinner av klasse Aktive 20 – 35 år. Her har hun mål i sikte sammen med Halvor Melbø (1457) som ble vinner av klasse M 12 – 15 år og Erlend Henjesand (1422) i klasse M 20 – 29 år.

Sander Stenseth (1402) ble denne gangen nr. 3 i klasse M 30 – 39, men er den herreløperen som har klart beste sammenlagttid for samtlige ti løp i Sørdalskarusellen. Som totalvinner på herresiden vil Sander få sin velfortjente premie for dette under premieutdelingen senere i høst.

Nok et imponerende løp av 12 år gamle Kristin Haug. Hun ble en soleklar vinner av klasse K 12- 15 år, ble fjerde raskes kvinne, bare 36 sekunder bak vinneren Ragnhild Haukåen.

Stor fart mot mål av løpere i alle aldre. Geir Haugen (6) som ble vinner av klasse M 60 – 69 år ligger først i denne gruppa foran 11 år gamle Sverre Sandberg Tistel (1408), deretter Geir Ludvig Aasen Ouren (1446) i klasse M 40 – 49 år, Hege Skari (77) som ble vinner av K 50 – 59 år og 11 år gamle Aleksander Aaen-Egenes (1444).

Stor stemning og heiagjeng med norske flagg i den siste kneika opp mot mål på sletta i Engesvea hoppanlegg. Her får Ole Morten Melbø (1436), Eirik Røysheim (59), Birte Krøger Træthaug (1438) og Øyvind Vaadal (28) oppmuntrende heiarop.

Løping er gøy, alle disse sprekinger i alder fra 7 til langt opp i 70-årene har fullført samtlige ti løp i årets Sørdalskarusell. Under premieutdelingen senere i høst vil det vanke en ekstra påskjønnelse for den bragden.