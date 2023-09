Med 160 påmeldte og 140 sprekinger til start på 5 km, 10 km og halvmaraton i tillegg til et titalls barn i Koiedalen hinderløp, ble det en flott og svett dag for løperne og svært fornøyde arrangører. Vist Budor og Spreke Opplevelser sørget for at eventet i Løtenfjellet levde opp til navnet.

Arrangørene lovet ordentlig tøffe løyper i typisk Budor-terreng, og konklusjonen blant deltakerne var at de holdt hva de lovet, i alle fall på de to lengste distansene. De som deltok i premièren litt senere på høsten i fjor visste, hva de gikk til av soft underlag på den lengste distansen på 22 km - og det har som kjent ikke vært noe tørrere vær i år...

22 km

Mens Silje Christiansen fra Driv IL med 2:02:40 skilte seg klart ut blant kvinnene på 22 km, var det lenge ganske åpent hvem som ville holde best blant herrene. Etter at Eivind Borg Lismoen og Jan Martin Smørdal kom ført til Klekkfjellet på veg ut, var det Espen Nyland fra Ottestad som hadde fått en luke på på vei inn igjen etter en kraftsugende runde nedom Savalsætra og Narsætra. Med 1:52:23 ble det til slutt 56 sekunder tilbake til Jan Martin Smørdal, Haugen IL som var 14 sekunder kvassere enn Kjell Vegard Opheim, Gubbetrim.

Seierspallen på 22 km i herreklassen. (Foto: Emma Nyborg Gundersen/Visit Budor)

Topp 10 herrer // 22 km:

1. Espen NYLAND 1972 Ottestad -- 01:52:23 2. Jan Martin SMØRDAL 1988 Haugen IL 56 01:53:20 3. Kjell Vegard OPHEIM 1970 Gubbetrim +1:10 01:53:33 4. Ivar Hesselberg INDBY 1988 Rustad IL +2:47 01:55:11 5. Eivind Borg LISMOEN 1989 +2:54 01:55:18 6. Patrick ÅSERUD 1971 Skiforeningen +3:02 01:55:25 7. Lasse RUUD 1988 Løpeklubben Løres +6:24 01:58:48 8. Øystein MOEN 1993 +8:11 02:00:33 9. Mads ISTRE 1985 Team Visju +8:50 02:01:13 10. Kristen GJETERUD 1990 Grue IL/Rambøll BIL +9:38 02:02:00

Ingerid Bøyum Aase, Soon Triathlonklubb (til høyre) og Lisa Roverud Rusten flankerte Silje Christiansen på kvinnenes seierspall. (Foto: Emma Nyborg Gundersen/Visit Budor)

Topp 10 kvinner // 22 km:

1. Silje CHRISTIANSEN 1975 Driv IL -- 02:02:40 2. Ingerid Bøyum AASE 1972 Soon Triathlonklubb +19:03 02:21:44 3. Lisa ROVERUD RUSTEN 1997 +22:18 02:24:56 4. Helene BERGER 1987 +31:26 02:34:02 5. Reina JOCHEMS 1993 +33:58 02:36:38 6. Cathrine Victoria FELIX 1977 - +38:53 02:41:32 7. Trine Fjeldstad KAZEMBA 1985 Hernes IL +42:13 02:44:50 8. Hedda SKYRUD 1997 +43:54 02:46:32 9. Mari HUSE 1987 +45:17 02:47:56 10. Kristin SANDELIN-NYHAGEN 1988 +47:59 02:50:32

11 km

Den ene av årets to nye distanser, 10 km som i realiteten var 11, var ikke mye lettere bortsett fra at lengden var akkurat halvert og med grus på de siste fire kilometerne. Med sugende terreng i 7 km etterfulgt av en kilometer lang "mørdarbakke" på grusveg ble det voksne vinnertider i løypa med over 200 høydemeter.

Fredrik Klokk Sandberg fra Lillehammer klatreklubb klart brasene best etter 50:19 med 47 sekunders avstand til Terje Gulbrandsen, BDO Innlandet og 1:50 til Kjetil Øygard fra Lillehammer IF (og Løten).

De tre raskeste menn i "mil-myra" på Budor (fra venstre): Kjetil Øygard, Fredrik Klokk Sandberg og Terje Gulbrandsen. (Foto: Emma Nyborg Gundersen/Visit Budor)

Topp 10 menn // 11 km:

1. Fredrik Klokk SANDBERG 1987 Lillehammer klatreklubb -- 50:19:00 2. Terje GULBRANDSEN 1970 BDO Innlandet BIL 47 51:07:00 3. Kjetil ØYGARD 1988 Lillehammer IF +1:50 52:09:00 4. Einar STØDLE 1985 +3:06 53:26:00 5. Erik STORLI 1986 Gjelleråsen +10:37 01:00:56 6. Tor Kristian HANSSEN 1989 Nybygda Fotball +10:53 01:01:12 7. Erik ØSTLIE 1975 IL Driv +11:27 01:01:45 8. Sander AASHEIM 2007 Grue il +12:38 01:02:57 9. Kjetil KNUTSTAD 1966 +19:30 01:09:47 10. Lars Fredrik HOLBERG 2000 Moss kajakklubb +20:11 01:10:30

Benedikte Bjørke Sørensen ble vinner på 11 km på tiden 1:09:12 fulgt av Erle Pedersen, Team Kongeørna 1:20 bak. Susanne Fleten tok 3. plassen 2:38 bak vinneren.

Topp 10 kvinner // 11 km:

1. Benedikte BJØRKE SØRENSEN 1985 -- 01:09:12 2. Erle PEDERSEN 2007 Team Kongeørna +1:20 01:10:34 3. Susanne FLETEN 1994 +2:38 01:11:51 4. Kerstin ADOLFSSON 1987 Flygelaget +2:52 01:12:02 5. Heidi ERIKSTAD 1985 +3:20 01:12:30 6. Anna Louise PETTERSEN 1991 +3:40 01:12:53 7. Anne STORSLETT 1987 Moelven IL +3:59 01:13:12 8. Anniken NAGELHUS 1985 Flygelaget +6:15 01:15:24 9. Anna BRODIN 1991 +10:37 01:19:50 10. Monica CAE 1975 +12:10 01:21:22

5 km

Topp 5 menn // 5 km:

Konrad Østlie fra IL Driv tok seieren på 5 km på 18:48 i løypa som gikk i en runde 100 % på grus oppom Ruskåsen. David Basteskår (til høyre) innkasserte 2. premien med 20:13 og Fredrik Christiansen Engen, Enebakk IF (til venstre) ble 3. mann ytterligere minutter bak. (Foto: Emma Nyborg Gundersen/Visit Budor)

1. Konrad ØSTLIE 2007 IL Driv -- 18:48 2. David BASTESKÅR 1982 +1:25 20:13 3. Fredrik CHRISTIANSEN ENGEN 2007 Enebakk IF +2:33 21:20 4. Knut MOE 1983 +4:07 22:55 5. Jørn Kristian STENSBY 1972 Hauerseter Nordkisa SK +4:35 23:22

Topp 5 kvinner // 5 km:

Johanne Gylthe Berget fra Hamar IL mottok 1. premien av løpsleder Amund Hagen Kristiansen med klubbvenninnen Mari Ovidia Ranestad på 2. plass (til venstre). ​(Foto: Emma Nyborg Gundersen/Visit Budor)

1. Johanne Gylthe BERGET 2006 HIL Friidrett -- 22:02 2. Mari Ovidia RANESTAD 2005 Hamar IL friidrett 53 22:55 3. Karoline Angell MOAN 1988 +4:02 26:04 4. Anna SIGVARTSEN KÅSA 2007 Hauerseter Sportsklubb +6:34 28:34 5. Linn FRITSVOLD 1983 +6:48 28:48

