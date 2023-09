Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Kristine Eikrem Engeset deltok i sitt første friidretts-VM som 18-åring, og hun tok sølv i junior-EM på både 3000 m hinder og i terrengløp. Løpekarrieren så usedvanlig lys ut, men som seniorløper har ikke alt gått helt på skinner – før hun i år som 35-åring fikk et nytt løft og kvalifiserte seg til VM med 15.26,00 på 5000 m.



I september-nummeret av Kondis forteller hun om årsaker til både stagnasjon, framgang og hvilke mål hun har for framtida.



– Det er jo OL i Paris neste år. Jeg har tenkt på hvor kult det hadde vært å komme dit – 20 år etter at jeg sa at jeg skulle til OL. Jeg har veldig mye mer å gå på, så jeg tror absolutt det kan være realistisk. Men jobben må gjøres, forteller Kristine til Kondis.

Kristian Bråthen Børve er enda yngre nå enn det Kristin Eikrem Engeset var da hun slo gjennom. Men 16 år gamle Kristian har allerede rukket å ta gull i Det europeiske ungdoms-OL (EYOF), og han har også sletta en av Jakob Ingebrigtsens klasserekorder ved å løpe 5000 m på 14.34,34. Om "OL-gullet" på 1500 m forteller han:

– Jeg er definitivt fornøyd med løpet. Jeg hadde klart å finne en god form til dagen og løpet. Underveis ble det vel mye kjemping, men det hadde ikke så mye å si så lenge jeg fikk det til, sier Ull/Kisa-løperen som også er en habil langrennsløper og skiskytter.

Narve Gilje Nordås er årets norske komet på mellomdistanse. I spalten 20 kjappe blir vi kjent med 24-åringen som blir trent av Gjert Ingebrigtsen, og som løp inn til VM-bronse på 1500 m.

Christina Forstrønen Bruarøy hadde satt seg som mål å løpe halvmaratondistansen i Trondheim Maraton barføtt. I Kondis nr. 6 får vi vite hvordan det gikk. Ble det vannblemmer og bryting, eller hadde herdinga gjennom sommeren vært så god at hun takla både asfalt, grusparti og brustein?

Astrid Brathaug Sørset presenterer sitt treningsprogram som hun får fra Ingrid Kristiansen. Denne gangen får vi høre om hvordan duoen planlegger høstsesongen, og hvordan Astrid trente da hun i fjor høst debuterte på maraton med 2.43.39.

Ernæringsfysiolog Ane Korsvold skriver denne gangen om hovrvidt det er noen sammenheng mellom tarmfloraen og den fysiske formen vår. Hvordan påvirker tarmen formen – og vice versa?

Vi får også presentert en av de langturtypene Kristian Ulriksen bruker i maratonoppkjøringen sin i Andreas Grøgaards faste spalte "Min økt".

Kondis har vært i labben og testa noen av de nye karbonskoene slik at vi kan si noe om hvordan de ulike modellene påvirker løpsøkonomien. Tre nye terrengsko er tatt med ut i ulendt terreng, og i bladet får du vite resultatet av begge testene. En anmeldelse av Thor Gotaas' nye bok om Petter Northug får du også lese.

I bladet finner du også Tim Bennetts lederartikkel, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Kristine Eikrem Engeset ble i år veteranløper, men har likevel løpt raskere enn noen gang før i karrieren. (Foto: Bjørn Johannessen)