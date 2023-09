Tekst: Jan R. Hansen/Sverre Larsen. Alle foto: Sverre Larsen

I dette området blir alle som løper for første gang overrasket over hvor mye skogsterreng som finnes. Og en flott løype er det, omtrent halvparten på myke skogsstier, resten en blanding av gressplener og korte veistubber. Men der er mange bakker, så man får ordentlig testet seg. Likevel valgte hver femte løper å satse på milslukeren (2 runder).

Før korreksjoner for uteglemte landet deltaker­tallet på 827, fordelt med 407 jenter og 420 gutter. Dermed passerte vi akkurat fjorårsresultatet (824), som vi den gang var veldig fornøyd med.

Dette var også et familiearrangement med nest siste løp i Barnas karusell. Bare 20 barn stilte opp, som var litt beskjedent. Men innsatsen var upåklag­elig blant de som kom og glede over medaljene likeså. Randi var selvsagt på plass med vaffeljernet.

De beste

Bestetider i vanlig løype, uansett alder, fikk disse i jente­klassen: Anne Haaland Simonsen (15:15) vant, med kjempetid, foran Solveig Steinsland (15:51), Elisabeth Gill (16:25), Monica Mjåland Thortveit (16:27) og Hilde Furuborg (16:42).

Hos guttene ble det også utrolig god vinnertid på Ståle Gjelsten (12:45), foran Jens Christian Iglebæk (14:11), Tarjei Breiteig (14:25), Erlend Haaverstad (14:29) og Ken Rosseid (15:08).

Hele 166 (20 %) valgte milslukeren, og her fikk vi hos jentene en flott vinnertid av Birgitte Heldgaard Nielsen (35:13), foran Marie Bechensteen Bjørnerud (39:18) og Dung Tuyet Nguyen (41:05).

Meget sterk bestetid fikk også Truls Klungland (28:46), foran Jørgen Solli Strøm-Olsen og Rikard Olafsen (begge 29:58).

Deltakelse

Nye sesong­påmeldinger fikk vi ikke denne gangen, men en rekke deltok med engangsnumre, så nå har hele 2155 vært med på minst 1 tellende løp.

65 opp­nådde sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte gjorde nå et hopp til 984.

Arrangementet ble helt perfekt gjennomført, i samarbeid med National Oilwell Varco BIL, som hadde mye mannskap ute som løypevakter.

Karusellsjef John Humborstad hadde med blomster til representanten for Dyreparken som bestyrer Roligheten Camping, som takk for at karusellen får lov til å okkupere området hvert år på denne tiden.

- Stedet er helt perfekt for oss, bynært, fine løyper og romslig med parkeringsmuligheter,påpekte karusellsjefen.

Sverre Larsen var som vanlig på plass med fotoapparatet på sidelinjen, og har også tatt en prat med noen av deltakerne.

Det 16. karuselløpet gikk av stabelen torsdag 7.9. Det var herlig varmt, og vepsene var farlige ved at de gikk etter sukkeret i saften og syltetøyet på vaflene. Stedet som karuselløpet forgikk på var Roligheten og Marvika, og det var tre løp på menyen. Voksenløpene, Milslukeren og kort løype, var på henholdsvis 7,1 og 3.5 km.

Fra starten av barneløpet klokken 17.00 som gikk i en runde på 500 meter. Etter løpet fikk alle gullmedaljer.

Barna koste seg på arrangementet sammen med de voksne. Herman (til venstre) og Georg Stray er tvillinger på 5 år, og de likte løpet og vaflene etterpå!

Fra starten av Milslukeren klokken 17.15.

Intervju med to av deltakere og en fra arrangørene:

Ingunn Sørlid Haugen (49), deltaker

Det var tredje gang Ingunn deltok på akkurat dette løpet. Hun husker løypa godt fra gang til gang. Stedet er nydelig med herlig natur med god sjøduft. Det er lite asfalt, og det mye gress og krøttersti. Det er ofte bedre å løpe der på det underlaget enn på asfalten.

- I dag forsøkte jeg å holde følge med venninna mi, Anette, og prøvde å holde meg løpende gjennom hele løypa. Jeg hadde min egen motivasjon og ingen å slå. Konseptet er utrolig bra. Det er bra variasjon i løypa med hensyn til løypeprofil. Mange deltar uavhengig av alder og form, sier Ingunn og smiler engasjert til meg.

Marthe Amdal Jakobsen (24), deltaker

- Jeg har aldri vært her før, og det er artig og givende å se nye omgivelser. Jeg er ikke så ofte på denne siden av Varoddbrua når jeg løper. Det er et helt fantastisk terreng i Roligheten og i Marvika. Terrenget er variert og fint, smiler Marthe.

Marthe mener at man fikk testet seg i kondis, styrke og utholdenhet i dag. Hun er positiv til å løpe på stier og menr at det bra å komme seg ut fra treningsstudioene og være ute i naturen.

Kristian Emanuelsen (38), arrangør fra NOV

Kristian mener også at vi hadde en fin og variert løype i dag. Det er mange stier og bakker her, og om man går inn for det, så kan man slite seg ut.

- Det var utrolige fine forhold her i dag. Det er tørt og greit ute i løypene, og løypa er godt markert med mange gode løypevakter, sier Kristian.

Man kan finne skikkelig gode utsiktspunkter over sjøen i løypa. Man kommer fort høyt i puls og kan virkelig slite seg ut i denne løypa.

Resultater