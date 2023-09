2000 m

Etter et perfekt løpsopplegg distanserte Lura-gutten nærmeste konkurrent i Brussel med fem sekunder da han nok en gang kunne vise fram seiergesten sin på målstreken allerede etter 4:43.13, en forbedring av til da gjeldende rekord med 1,66. sekund.

To av det 15 mann sterke feltet var norske. Mens Nave Gilje Nordås la seg bakerst fra start, gikk Jakob målrettet opp bak de tre harene. Første runde gikk på 58 blank for Jakob med Narve fortsatt på halen. Harene gjorde jobbene sine nesten til punkt og prikke men ble Jakob slapp noen få meter da første hare gikk. Etter tre runder av de fem rundene var Jakob fortsatt halvsekundet foran skjenaet til v-rekorden og Narve var på vei opp med sist velkjente løpsopplegg, En runde før mål var Jakob 6/10 sekund foran og satte inn sin gradvis fartsøkning som ingen var i nærheten av å prøve å følge. Med en enda sterkere sisterunde sisterunde enn Hicham El Guerrouj i 1999 med 55 blank ble avstanden fem hele sekunder til neste løper, den unge kenyaneren Reynold Kipkorir Cheriyo. Australske Stewart McSweyn sikret seg en klar 3. plass på 4:48.77. Narve avslutte også sterkt inn til 4.50:64 og 6. plass.

- Det er gøy med v-rekorden selv om det ikke var optimal oppladning, svarte Jakob og avslørte at han hadde god tro på forhånd om at denne "enkle rekorden" var innen rekkevidde.

- Jeg fikk god hjelp av harene som gikk litt lenger enn planlagt, analyserte han og kunne fortelle at det har gått bedre og bedre for hver dag etter VM og at har vært mer reservert enn vanlig på øktene etterpå.

The number 1: Jakob Ingebrigtsen viser fram favoritt-tallet sitt rett etter målstreken i Brussels. (Skjermbilde fra NRK)

5000 m kvinner

Karoline Bjerkeli Grøvdal håpet på å ta et nytt steg i riktig retning på 5000 m i Brussel etter et skuffende VM som ble fulgt av ny norgesrekord på 5 km gateløp i Lier siste helg på 14:46.

Beste pers hadde i kveldens felt hadde etiopiske Medina Eisa med 14:16.54. Karoline åpnet fornuftig med 2:55 min på første kilometeren først i en liten gruppe på tre løpere bak hovedfeltet. Den nesten km gikk på 2:58 for Karoline som fikk lite hjelp av de andre i gruppa. Hun gikk videre igjennom 3000 m på 8:48.

Teten passert tilsvarende på 2:51 og 5:43 md to fartsholdere i front. Nevnte Eisa tok så føringen da harene var borte og da etiopieren kjørte en 69-runde ble med en gang strekk i feltet som unnholdt løpere som hadde åpnet over evne i følge Vebjørn Rodal - som fikk rett.

Kenyanske Lilian Kasait Rengneruk var den eneste som fulgte på den etiopiske favoritten med japanske Nozomi Tanaka et stykke bak. Sistnevnte avsluttet sterkt til japansk rekord, og det var med nød og neppe Eisa holdt unna japaneren som var sjanseløs mot Rengeruk som hadde klart best å gå med på sisterunden som gikk unna på 61 sekunder. Det ble keyanske seier på 14:26:46, rundt to og et halvt sekund foran Tanaka og Eisa på plass 2 og 3.

Karoline passerte en runde fra mål på 13.41, og løp med en frisk sisterunde på 66sekunder løp hun seg opp til 7. plass som beste europeer. Karoline stiller neste helg på halvmaraton i København med Ingrid Kristiansens norgesrekord på 1:06:40 fra 1987 i sikte.

- Jeg er fornøyd avslutningen og totalen, erklærte Karoline rett etter løpet som mener at skaden tidligere i sesongen fortsatt kan ha litt å si for at det svarer bedre i gateløp enn med piggsko på bane for tiden.

10000 m menn

Første nordmann i aksjon i Brüssel var Magnus Tuv Myhre som stilte i det 14 mann sterke feltet på 10000 m som ikke var Diamond League-øvelse denne kvelden. Tuv Myhre åpnet på 2.43 på første 1000 m og fortsatte i samme store fart på halen av feltet til 5:26 på 2000 m. Med den åpningen lå Brandbu-løperen godt foran foran skjemaet til norgesrekorden til Sondre Norstad Moen på 27:24,2. På den fjerde kilometeren ble Myhre liggende alene og fikk det tydelig tyngre, og han valgte rett etter å bryte i varmen som ble avlest til 28 grader da løpet startet ved 19-tiden.

- Det er en uting å bryte selvfølgelig, men jeg var kokt både i kroppen og hodet, sa Magnus til NRK rett etter løpet og innrømmet glatt at åpningen ble for hard i nesten 30 varmegrader.

Arrangørene hadde lagt opp til tre fartsholdere og forsøk på europarekord for hjemmehåpet Bashir Abdi, årets vinner av Rotterdam Marathon på 2:03:36. Abdi slet imidlertid også i varmen og stod av da bare en tredel av løpet var unnagjort. Teten gikk gjennom 5000 m på 13:25, og Daniel Simiu Ebenyo fortsatte alene i tet etter at harene hadde gjort sitt. Kenyaneren gikk gradvis opp i rundetider, men kom seg inn under 27 minutter med et par sekunders margin etter en 62-runde til slutt. Med 26:57:80 var han nesten en halv runde foran franskmannen Jimmy Gressier, som kom inn til sesongbeste med 27:25.48. Bare 8 av de 14 i feltet løp til mål på distansen.

ALLE RESULTATER

Diamond Leagues nettsider

Friidrettshistoruen må nok en gang skrives om etter Jakobs 4:43:13 på 2000 m. (Foto fra World Athletics facebookside)