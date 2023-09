Det var et felles felt på 3000 meter for de eldste jenteklassene J-17 og J-18/19 på den første dagen i årets ungdomsmesterskap som pågår på Fana Stadion denne helgen. Og Andrea Nygård Vie tok tidlig initiativet og fikk på de første rundene med seg Julie Sand-Hanssen og Vilde-Sofie Torvund, men etter hvert ble det en luke ned til disse to. Og bak dem ble det en luke ned til resten av løperne med Nora Bergan, Mari Jakobsen og Bethine Rise Carlsen fremst.

Andrea Nygård Vie debuterte på 3000 meter med dette løpet, men i årets inne-UM vant hun både 800 og 1500 meter, så hun har løpskapasiteten i orden. Hun hadde på et tidspunkt et forsprang på kanskje 20 meter, og da det ringte for siste runde var det trioen Mari Jakobsen, Nora Bergan og Vilde-Sofie Torvund som jaget etter. Og på den siste runde begynte det å butte i mot for Andrea, og inn mot mål ble hun forbiløpt av både Vilde-Sofie Torvund og Nora Bergan, som dermed ble ungdomsmester i hver sin aldersklasse.

Andrea Nygård Vie kommenterte etter løpet sitt slik:

– Jeg åpnet nok litt for hardt, og jeg følte ikke at jeg helt hadde dagen i dag.

Vilde-Sofie Torvund var på sin side overrasket over at hun klarte å spurte inn Andrea Nygård Vie:

– Jeg var veldig overrasket over det. Hun gikk jo hardt ut, men jeg klarte å holde følge med Mari Jakobsen baki der. Og på slutten kjente jeg at jeg hadde litt igjen av krefter, smiler Vilde-Sofie Torvund.

(Bildet: Vilde-Sofie Torvund)

Nora Bergan fra Osterøy IL ble den som tok ungdomsmestertittelen i klasse J-18/19. Hun slo igjennom på junior-NM i 2021 der hun tok en bronsemedalje nettopp på 3000 meter, men siden har vi ikke sett så mye til henne.

– Jeg har egentlig vært skadet i to år. Om ti dager er det akkurat to år siden jeg gjorde mitt forrige baneløp, forteller Nora mens hun bærer gullmedaljen som viser at hun nå er ungdomsmester om halsen.

– Jeg er ikke tilbake for fullt, men det nærmer seg. Men jeg har ikke hatt så mange økter med spesifikk trening.

– Kondisjonen er der, men jeg klarer ikke å få opp farten. Jeg vurderer å heller satse på terrengløp. Der har vi jo både NM, Nordisk og EM.

(Bildet: Nora Bergan)



Andrea Nygård Vie tar ledelsen fra start.



Da det ringte for siste runde var det trioen Mari Jakobsen, Vilde-Sofie Torvund og Nora Bergan som jaget etter Andrea Nygård Vie.



Det blir Vilde-Sofie Torvund som løper først over målstreken.



Premiepallen J-17: Andrea Nygård Vie, Vilde-Sofie Torvund og Julie Sand-Hanssen.

Resultat J-17 3000 meter:

Premiepallen J-18/19: Mari Jakobsen, Nora Bergan og Bethine Rise Carlsen.

Resultat J-18/19 3000 meter: