Den siste Kondis-øvelsen i dette UM var 800 meter i den eldste klassen, altså for 18/19-åringene.

Gutter 18/19 år

Det er gjerne slik i et friidrettsmesterskap at det er de samme utøverne som deltar på 800 meter som på de lengre distansene som 1500 og 3000 meter. Det er litt mer uvant å ha besøk av rendyrkede sprintere på 800 meter, men det hadde vi denne gangen. Bastian Elnan Aurstad er mest kjent som 400-meterløper, spesielt etter at han i fjor slettet Karsten Warholms norske innendørs U20-rekord på den distansen. Han har også levert gode prestasjoner på 100 og 200 meter. I dette UM løp han finale på 100 meter dagen før han stilte opp på 800 meter, til en fjerdeplass.

Og hans opptreden på 800 meter var vellykket, han vant løpet i konkurranse med en såpass god 800-meterløper som Phillip Morken. Og da var det kanskje ikke overraskende at det var i innspurten det hele ble avgjort mellom disse to og flere andre gode 800-meterløpere: det er sikkert en fordel å også beherske 100 meter når du befinner deg i en innspurt mot mål.

Phillip Morken og August Da Silva Sveen tok de andre plassene på premiepallen.

Vinnertiden ble 1,57,02. Til sammenlikning er den personlige bestetiden til Phillip Morken på 1,51,64.



Ifølge oversikten til friidrettsforbundet er dette første gangen Bastian Elnan Aurstad deltar i en 800 meter utendørs, men han står oppført med tre registrerte innendørs.



Phillip Morken og Daniel Måkestad Fadnes er klare til start på 800 meter. Phillip Morken var den med den beste persen i dette feltet.

Resultater 800 meter G-18/19, totalt for begge heat:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 542 Bastian Elnan Aurstad Steinkjer FIK 1,54,03 1,54,03 1,57,02 2 630 Phillip Morken FIL AKS-77 1,51,64 1,51,64 1,57,72 3 260 August Da Silva Sveen IL Jotun 1,57,15 1,57,15 1,58,08 4 558 Nikolai Solum Tjalve IK 1,54,71 1,54,71 1,58,59 5 242 Adrian Stene Olsen IL I BUL 1,59,27 1,59,27 1,58,95 New PB 6 240 Daniel Måkestad Fadnes IL Gular 1,58,70 1,58,70 2,00,21 7 607 Ole-Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL 1,59,28 1,59,28 2,00,90 8 200 Jonathan Alsaker-Arentz IF Sturla 2,02,98 2,02,98 2,01,66 New PB 9 315 Kristoffer Sandal Jølster IL 2,01,41 2,01,41 2,02,23 10 543 Christian Bredesen Steinkjer FIK 1,58,35 1,58,35 2,02,26 11 582 Lewis Alexander Kjemhus Tyrving IL 1,59,39 1,59,39 2,02,42 12 515 Khaled Hassan Ahmed Sømna IL 2,00,40 2,00,40 2,02,60 13 90 Eivind Langøy FIL AKS-77 1,59,40 1,59,40 2,03,63 14 555 Lars Lystad Svorkdal SVORKMO N.O.I. 2,08,18 2,08,18 2,04,38 New PB 15 143 Lion Wijman Frenay Halden løpeklubb 2,02,11 2,01,43 2,04,92 16 86 Lars Horten Jordet FIKen Ren-Eng 2,02,17 2,02,17 2,06,13 17 584 Magnus Lindhjem-Godal Tyrving IL 2,08,51 2,08,51 2,06,76 New PB 18 516 Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 2,04,02 2,01,38 2,07,25 19 252 Lars Wold Møller IL I BUL 1,59,14 1,59,14 2,07,55



Her er det Christian Bredesen fra Steinkjer FIK som leder halvveis, Han er altså fra samme klubb som Bastian Elnan Aurstad,



Det er ingen som klarer å følge spurten til Bastian Elnan Aurstad. Phillip Morken og August Da Silva Sveen følger et stykke bak.



Her er premiepallen for 800 meter i UM, klasse G-18/19: Phillip Morken, Bastian Elnan Aurstad og August Da Silva Sveen.

Jenter 18/19 år

Det var kun fire jenter til start på 800 meter for aldersklasse 18/19 år, blant andre Mari Jakobsen og Bethine Riise Carlsen som også var på premiepallen på 3000 meter.

Etter to runder i et nokså rolig tempo ble løpet avgjort i en spurt der Mari Jakobsen og Bethine Riise Carlsen hadde mest å gi, men Ingrid Johanne Solheim og Anne-Grete Løwe Stillerud var ikke så langt etter dem.

Vinner ble Mari Jakobsen foran Bethine Riise Carlsen, Ingrid Johanne Solheim på den siste pallplassen.

Mari Jakobsen er den som drar feltet.



Spurten står mellom Bethine Riise Carlsen og Mari Jakobsen. I mål skiller det bare 8 hundredels sekund.

Resultater 800 meter J-18/19

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 172 Mari Jakobsen Haugesund IL 2,23,51 2,23,51 2,27,32 2 618 Bethine Riise Carlsen Varegg Fleridrett 2,23,38 2,23,38 2,27,40 3 61 Ingrid Johanne Solheim Fagernes IL 2,36,16 2,22,08 2,28,23 New SB 4 396 Anne-Grete Løwe Stillerud Sem IF 2,31,48 2,25,23 2,29,31 New SB



Ingrid Johanne Solheim fra Fagernes IL tar tredjeplassen, og får en solid forbedring av persen sin.

Her er premiepallen for 800 meter i UM, klasse J-18/19: Bethine Riise Carlsen, Mari Jakobsen og Ingrid Johanne Solheim.