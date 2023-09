Klasse G-17

I aldersklasse G-17 var det satt opp to heat, der det beste løp sist. Her var det en Tyrving-løper som tok initiativet. Eirik Alvik dro gjennom det aller meste av løpet og hadde etter hvert en gruppe på 6 løpere som fulgte tempoet. Det var først da favoritten Kristian Bråthen Børve satte fart på de siste rundene at alt ble splintret opp, og i mål var det to fra Ull/Kisa som best klarte å følge ham, Nahom Tewelde og Teodor Hansen. Eirik Alvik havnet på fjerdeplass.



Eirik Alvik fra Tyrving dro gjennom det aller meste av løpet.

Kristian Bråthen Børve var regnet som favoritten her. I sommer vant han 3000 meter i EYOF og han er tydeligvis i veldig god form. Han kunne etter løpet fortelle at planen egentlig var å gå hardt ut og løpe fort, men han ombestemte seg:

– Det er på søndag jeg har en plan om å virkelig løpe fort, og det ville blitt vanskelig å gjøre hvis jeg kjørte veldig hardt her i dag, erkjente Kristian.

På søndag skal han delta på 800 meter i UM.

I det første heatet var det Dennis Bergstrøm Bendixen fra Sørild FIK som tok seg først i mål. Det gav ham en 7. plass totalt.



Når Kristian Bråthen Børve setter inn spurten mot slutten av løpet forsvinner konkurrentene bak ham.



Det første heatet. Idar Odland fra Varegg gjør en solid drajobb, men de truet aldri tidene i det bestet heatet, som kom etterpå.

Resultat G-17

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 600 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 8,05,72 8,05,72 8,36,81 2 603 Nahom Tesfalem Tewelde Ullensaker/Kisa IL 8,34,53 8,34,53 8,39,75 3 610 Teodor Hansen Ullensaker/Kisa IL 8,51,31 8,51,31 8,53,11 4 577 Eirik Alvik Tyrving IL 8,50,07 8,50,07 8,54,44 5 452 Tobias Repstad Andersen Rygge IL 9,09,61 9,09,61 8,56,05 New PB 6 445 Jens Kristian Samuelsen Rjukan IL 8,59,28 8,59,28 9,03,79 7 525 Dennis Bergstrøm-Bendixen Sørild FIK 9,34,00 9,24,33 9,05,56 New PB 8 634 Tord Andresen IL Gneist 9,15,62 9,15,62 9,11,82 New PB 9 111 Mats Engan Heggelund Frol IL 9,19,79 9,19,79 9,15,08 New PB 10 619 Idar Odland Varegg Fleridrett 9,22,57 9,22,57 9,18,30 New PB 11 261 Christoffer Da Silva Vamråk IL Jotun 9,32,41 9,20,42 New PB 12 389 Erlend Juven Nesbyen IL 9,38,17 9,38,17 9,27,31 New PB 13 391 Ole Håkon Bråten Ryen Nesbyen IL 10,04,34 9,37,00 14 127 Sebastian Skoge-Nilsen Fyllingen IL 9,30,72 9,30,72 9,41,48 15 551 Alf Håvard Bråten Stensø Strindheim IL 9,15,21 9,15,21 10,05,45 New PB 16 378 Skjalg Kongssund Moelven IL 9,46,62 10,20,25 New PB

Klasse G-18/19

I aldersklass G-18/19 var det ett heat med 18 deltakere som gjorde opp om seieren. Feltet lå lenge samlet og det var litt forskjellige løpere somvar i fronten og dro. På den siste runden ble løpet avgjort i en spurtduell mellom Jonas Skjerven fra Mjøsdalen IL og August Da Silva Sveen fra IL Jotun. Det ble August som klarte å dra dette i land og sikre seg UM-tittelen.

August Da Silva Sveen vant i sommer Nordisk Mesterskap på 5000 meter, og var regnet som favoritten i UM på 3000 meter.



Waldemar Knygh-Rossdal i front her.



August Da Silva Sveen spurtbeseirer Jonas Skjerven inn mot mål.

Resultat G-18/19: