1500 meter hinder er en øvelse for de yngste aldersklassene i UM, altså 15 og 16-åringene. På den første dagen av UM ble ble det en slags hjemmeseier da det var Gneist som tok ungdomsmestertitlene for både G-15 og G-16. Gneist har treningene sine på nettopp Fana Stadion, der UM arrangeres.

Det var et felles heat for de to aldersklassene, ett for guttene og ett for jentene. I gutte-heatet var det Sondre Haukanes fra Gneist som tok initiativet fra start og han holdt seg i ledelsen hele løpet, men farten var ikke høyere enn at de fleste klarte å henge på. Men Sondre Haukanes stod distansen ut og tok seieren i heatet og i sin klasse G-15. Etter ham fulgte Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad fra IF Sturla og tok andreplassen i G-15-klassen. Tredjemann i mål ble Didrik Stuhaug Hatlelid, og han vant G-16-klassen, og sikret også at Gneist tok dobbelt her.

Sondre Haukanes kommenterte løpet slik:

– Det var et veldig taktisk løp, som ikke ble avgjort før på den siste runden.

Sondre Haukanes fikk dermed en seier i sitt første ungdomsmesterskap, til og med på egen hjemmebane:

– Det var veldig kjekt å vinne her på Fana Stadion. Det var mange kjentfolk på tribunen som heiet på meg.



Premiepallen G-15 på 1500 meter hinder: Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad, Sondre Haukanes og Ulrik Jåvoll Hagen.

Resultater 1500 meter hinder, G-15:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 238 Sondre Haukanes IL Gneist 4,27,11 4,27,11 4,28,69 2 197 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad IF Sturla 4,28,36 4,28,36 4,30,58 3 32 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF 4,32,67 4 5 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask Friidrett 4,53,70 4,53,70 4,51,81 New PB 5 213 Leif-Andreas Borgersen IK Hind 5,03,25 5,03,25 4,52,03 New PB 6 212 Karl-Henrik Borgersen IK Hind 5,09,50 5,09,50 4,52,70 New PB 7 312 Sindre Skei Mjømen Inderøy IL 4,53,83 8 266 Hans Øyvind Sundve IL Sandvin 4,56,81 9 534 Marcus Eek Sørum IL 4,54,13 4,54,13 4,59,88 622 Aron Alexander Rotmo Verdal FIK DNF



Premiepallen G-16: Syver Strand Gulbrandsen, Didrik Stuhaug Hatlelid og Nils August Flornes Rustad.

Resultater 1500 meter hinder, G-16:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 226 Didrik Stuhaug Hatlelid IL Gneist 4,29,26 4,29,26 4,32,31 2 110 Syver Strand Gulbrandsen Fredrikstad IF 4,47,94 4,36,83 New PB 3 74 Nils August Flornes Rustad Fana IL 4,33,08 4,33,08 4,45,63



Her er det Jan-Olav Gullbrå Hilleren fra Ask Friidrett som blir våt på beina.

Jenter J-16

I jenteheatet var det på 1500 meter hinder kun to deltagere, begge i klasse J-16. Astrid Cecilie Berntsen og Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson virket ganske så jevngode og fulgte hverandre gjennom løpet, det var først i innspurten mot mål at Astrid Cecilie Berntsen dro i fra, og sikret seg UM-tittelen.



Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og Astrid Cecilie Berntsen fulgte hverandre gjennom løpet, her kommer de side om side over vanngraven.

Resultater 1500 meter hinder, J-16:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 277 Astrid Cecilie Berntsen IL Skjalg 5,03,43 5,05,90 2 611 Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL 5,07,62



Det var først i innspurten mot mål at Astrid Cecilie Berntsen dro i fra og sikret seg UM-tittelen.