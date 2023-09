Dagens Grimstad Maraton samlet over 350 løpere som fullførte en av de fire distansene som det kan velges blant i dette løpet. Her er det distanser fra 5 kilometer og opp til halvmaraton, inkludert en halvmaraton-stafett. Det populære barneløpet åpnet dagen.

Grimstad Maraton har blitt arrangert noen år nå og begynner virkelig å få satt seg i terminlisten slik at løpere på alle nivå finner veien til sommer-byen i starten av september. I 2019 la arrangørene om løypa slik at den nå framstår som forholdsvis flat, rask og sentrumsnær. Dette ser en også på noen av tidene som ble prestert. Flere setter fine personlige rekorder.

Arrangørene ønsker at det skal være ekstra fint å komme i mål i dette løpet, og jobber hardt for at alle skal få delta og oppleve en mestringsfølelse underveis og etter målgang. Det vanker flotte blomster og godt med næring etter løpet. Arrangørklubben Sørlid høster fortjent heder og ros for å ta vare på alle.

Halvmaraton

Håvard Berge var dagens raskeste løper på den lengste distansen på 1.14.34. Magnus Thorkildsen ble nummer to på 1.16.23 og Christoffer Coward tok den siste pallplassen med 1.23.43.

1 2005 Håvard Berge M NOR Athene Group Halvmaraton M23-34 1:14:35 0:00 2 2057 Magnus Thorkildsen M NOR Arendal Løpeklubb/ Byggpartnere as Halvmaraton M35-39 1:16:24 1:49 3 2002 Christoffer Coward M NOR Kristiansand Løpeklubb Halvmaraton M23-34 1:23:44 9:09 4 2072 Thor Martin Pedersen M NOR Kristiansand S Halvmaraton M45-49 1:23:48 9:13 5 2077 Øyvind Nilsen M NOR Risør IL / IMS Technologies AS Halvmaraton M40-44 1:23:49 9:14 6 2080 Kristian Bø M NOR Grimstad Triathlon Halvmaraton M40-44 1:27:44 13:09 7 2039 Gaute Kilen M NOR Grimstad Løpeklubb Halvmaraton M55-59 1:28:47 14:12 8 2065 Eirik Aas M NOR Kjeller Halvmaraton M35-39 1:29:01 14:26 9 2015 Odd-Gunnar Valborgland M NOR Grimstad Løpeklubb / BW Offshore Halvmaraton M23-34 1:29:25 14:50 10 2009 Teklu Gebregziabher M NOR Grimstad Løpeklubb Halvmaraton M50-54 1:30:33 15:58

Mandal og Halse IL-Friidrett hadde flere løpere på start og Randi Marie Dyrkolbotn var den som viste fram høyest fart på halvmaraton med 1.27.46. Inger Dagny Saanum ble nummer to på 1.28.47 og nummer tre ble Pernille Lintho Ruud med 1.34.00

1 2050 Randi Marie Dyrkolbotn F NOR Mandal og Halse IL-Friidrett Halvmaraton K40-44 1:27:47 0:00 2 2043 Inger Dagny Saanum F NOR GE Healthcare Halvmaraton K60-64 1:28:48 1:01 3 2062 Pernille Lintho Ruud F NOR Euil Halvmaraton K23-34 1:34:01 6:14 4 2020 Linda-Louise Saue F NOR Billingstad Halvmaraton K23-34 1:36:36 8:49 5 2018 Linda Wibe Namsvatn F NOR Myra Ungdoms Idrettslag Halvmaraton K45-49 1:37:00 9:13 6 2081 Siw Bottolfsen F NOR Sørild FIK / Team Bottolfsen Halvmaraton K40-44 1:39:54 12:07 7 2001 Ellen M Wiersholm F NOR Nedenes Halvmaraton K35-39 1:40:03 12:16 8 2014 Charlotte Aspholm F NOR Løplabbet Halvmaraton K45-49 1:40:53 13:06 9 2031 Elisabeth Nordheim Larsen F NOR Kristiansand S Halvmaraton K35-39 1:42:23 14:36 10 2019 Therese Ravnå F NOR Grimstad Løpeklubb Halvmaraton K35-39 1:43:36 15:49

10 kilometer

Det er på 10 kilometer-distansen vi finner de beste resultatene jevnt over. I herreklassen ble det hjemmesier til Stian Flo på tida 33.21. Han hadde solid luke ned til nummer to, Knud Kalsås fra Kristiansand Løpeklubb på 34.51. Lauritz Dyrkolbotn fra Mandal og Halse IL-Friidrett fulgte hakk i hæl med 35.00.

1 1053 Stian Flo M NOR Sørild FIK 10 km M35-39 33:21 0:00 2 1124 Knud Kalsås M NOR Kristiansand Løpeklubb / Team Kalsås 10 km M40-44 34:52 1:30 3 1043 Lauritz Dyrkolbotn M NOR Mandal og Halse IL-Friidrett 10 km M15-16 35:01 1:39 4 1121 Are Solum M NOR Arendal Løpeklubb / Gard 10 km M35-39 36:19 2:57 5 1051 Torbjørn Danielsse M NOR Sørild FIK 10 km M45-49 36:57 3:35 6 1055 Tobias Fretheim M NOR Sørild FIK 10 km M17-19 37:16 3:54 7 1125 Rory Grout M NOR Arendal Løpeklubb 10 km M40-44 38:17 4:55 8 1050 Elias Røyneberg M NOR Råde 10 km M20-22 38:39 5:17 9 1118 Håvard Vad Petersson M NOR Grimstad Løpeklubb 10 km M35-39 39:20 5:58 10 1080 Kim Påhlman M NOR Kristiansand Løpeklubb 10 km M40-44 39:29 6:07

I kvinneklassen ble det seier til Kristiansand Løpeklubb sin løper, Frida Reiersølmoen på den fine tiden 35.17. Hjemmeløperen Tonje Helle Flo ble nummer to og Maren Johansen ble nummer tre.

1 1064 Frida Reiersølmoen F NOR Kristiansand Løpeklubb 10 km K23-34 35:18 0:00 2 1054 Tonje Helle Flo F NOR Sørild FIK 10 km K35-39 39:52 4:34 3 1127 Maren Johansen F NOR HIS 10 km K35-39 43:03 7:45 4 1139 Trine Holmer-Hoven F NOR Kristiansand Løpeklubb 10 km K45-49 43:23 8:05 5 1041 Mari Frikstad F NOR Kristiansand S 10 km K23-34 43:38 8:20 6 1035 Helen Palmer F NOR UiA 10 km K40-44 43:54 8:36 7 1148 Solveig Meta Thygesen F NOR Grimstad 10 km K40-44 44:58 9:40 8 1015 Lisa Keen F NOR Grimstad Løpeklubb 10 km K35-39 45:04 9:47 9 1095 Yvonne Keen Klepp F NOR Grimstad Løpeklubb 10 km K35-39 45:38 10:20 10 1069 Cathrine Nilssen F NOR Tromsdalen 10 km K23-34 46:54 11:36

5 kilometer

Aron Haile Tesfamichael fra Grimstad Løpeklubb hadde den desidert raskeste tiden på den korteste distansen med 16.31. Med det vant han med over minuttet til nummer to, Simen Skaansar fra Arendal Løpeklubb på 17.36. Magnus Hansen, Nedenes fikk tiden 18.09 på tredjeplass.

1 80 Aron Haile Tesfamichael M ERI Grimstad Løpeklubb 5 km M35-39 16:32 0:00 2 82 Simen Skaansar M NOR Arendal Løpeklubb 5 km M23-34 17:37 1:05 3 92 Magnus Hansen M NOR Nedenes 5 km M23-34 18:10 1:38 4 91 Gaute Eielsen M NOR Jerv 5 km M35-39 18:23 1:51 5 27 Torjus Sleen M NOR Våle 5 km M23-34 18:30 1:58 6 28 Ole Drange M NOR Kristiansand Løpeklubb / Team 16/1 5 km M23-34 18:33 2:01 7 61 Norvald Andreassen M NOR Grimstad Løpeklubb 5 km M45-49 18:34 2:02 8 67 Morten Formo M NOR Team 16|1 5 km M45-49 18:44 2:12 9 34 Torstein Mjøs M NOR Grimstad Løpeklubb 5 km M35-39 19:17 2:45 10 3 Clément Bergadieu M FRA Norce 5 km M23-34 19:22 2:50

Silje Røynstrand fra Grimstad vant denne distansen for kvinnene med den fine tiden 18.13. Hun var med det 13 sekunder raksere enn nummer to, Line Johansson fra hjemmeklubben. Tiden hennes ble 18.26. Orienteringsløperen, Marianne Andersen hadde byttet ut kart og kompass med asfaltsko og tok seg i mål på tredjeplass til tiden 18.30.

1 21 silje Røynstrand F NOR Grimstad Løpeklubb 5 km K23-34 18:13 0:00 2 2 Line Johansson F NOR Sørild FIK 5 km K23-34 18:27 0:13 3 46 Marianne Andersen F NOR Kristiansand Løpeklubb 5 km K40-44 18:31 0:17 4 47 Emmeli Vatne Danielssen F NOR Sørild FIK 5 km K12-14 20:43 2:29 5 83 Ilka Huber F GER Arendal Triathlon 5 km K45-49 21:41 3:27 6 38 Beate Raknes F NOR Sørild FIK / Grimstad Triahlon 5 km K12-14 22:12 3:58 7 42 Anne Skarpeteig Harkestad F NOR Sørild FIK 5 km K45-49 22:38 4:24 8 71 Helga Marie Værland F NOR Vegårshei 5 km K35-39 22:45 4:31 9 93 Rita Kristoffersen F NOR Gjerstad IL 5 km K35-39 22:54 4:40 10 77 Sanna Kalsås F NOR Kristiansand Løpeklubb / Team Kalsås 5 km K10-11 23:30 5:16

