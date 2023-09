PRESSEMELDING FRA ARRANGØREN:



Trysilrypa er Trysil største arrangement hvor over 2.000 damer inntar høstfjellet. Av disse var det 93 deltakere på terrengløpet. Liv Tone Heramb deltok på Trysilrypa for syvende gang, og var godt fornøyd med endelig å slå mamma Lill Hege Bjørklunds gamle løyperekord fra 2012 (28:48).

- Det var veldig fint over fjellet i dag, selv om tåka gjorde det litt utfordrende. Men løypa var overraskende tørr, sa Liv Tone Heramb da hun kom i mål. – Målet var helt klart å slå mammas gamle løyperekord, og holde rekorden innad i familien.

Liv Tone mener det beste med Trysilrypa er at det er lavterskel løp som passer for alle.

- Det er så gøy å se at det er så mange forskjellige damer som deltar på Trysilrypa. Stemningen er alltid god, og alle heier på alle. Jeg kommer garantert tilbake til neste år, smiler Liv Tone.

De tre beste på 6 km med dagens premiebonus. (Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil)

2. plass på 6 km gikk til Yvonne Andersen på tiden 36:10. Rype-ambassadør Stine Næss-Hartmann lagde god stemning i løypa. Hun løp litt frem og tilbake og pushet damen. Energinivået hennes holdt til en tredjeplass på tiden 37:54.

Rype-ambassadør Stine Næss-Hartmann. Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil)

- Det er så fantastisk stemning. Her handler det om å ta ting i sitt tempo, enten man vil slå rekorder eller «gågge», sa Stine Næss-Hartmann etter å ha heiet flere damer inn til mål. – Trysilrypa passer for dem som vil ha en sosial og morsom helg, og være i aktivitet sammen med andre. Perfekt kombinasjon, spør du meg.

På 13 km var det finske Susanne Honkanen, bosatt i Fredrikstad, som kom først i mål på tiden 1:11:27. Hun vant også Trysilrypa i 2021. 2. plass gikk til Hasnija Sinkovic på tiden 1.15.40 og 3. plass til Tone Brodshaug på 1:18:04.

De tre premierte på 13 km (Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil)

Arrangør av Trysilrypa er Destinasjon Trysil, og de er veldig fornøyde med årets arrangement.

- Det er et sikkert høsttegn når Trysilrypene inntar Trysilfjellet andre helgen i september, og dette er et arrangement som vi gleder oss veldig til å gjennomføre, forteller Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil.

– Vi synes det er gledelig at vi klarer å opprettholde sammen deltakerantall som i fjor. Tilbakemeldingene fra rypene er gode, og mange kommer tilbake år etter år.

Nytt i år var konsert med Vassendgutane fredag kveld i rypeteltet med nesten 1.000 solgte billetter.

- Vi ser stadig etter nye måter for å utvikle Trysilrypa, som er viktig arrangement for Trysil. Det er gøy å se at vi treffer med Vassendgutane og konsert fredag kveld som kickstarter Trysilrypa.

Trysilrypa er ikke bare et viktig arrangement for destinasjonen. Det er også en viktig inntektskilde for mange lag og foreninger i Trysil som jobber dugnad gjennom helgen.

- Vi hadde aldri klart dette her uten den fantastiske bistanden fra frivillige lag og foreninger, og våre mange, gode samarbeidspartnere og utstillere.

Tysilrypa på Faceebook

Tysilrypas nettsider

Samleside for Trysilrypa

De beste pr klasse Trysilrypa 09.09.2023:

Løp 13km / 16-29

Pl Navn Klubb Tid Etter

1 Dina Marie Stensrud NOTEAM 1:39:28

2 Caroline Nilsen NOTEAM 1:45:23 05:55

3 Tone Stensrud NOTEAM 1:56:30 17:02

Løp 13km / 30-39

1 Hasnija Sinkovic Coca-Cola 1:15:40

2 Heleen Grødem Bad Bitches IL 1:19:37 03:57

3 Ida Nordstrøm NOTEAM 1:22:08 06:28

Løp 13km / 40-49

1 Susanna Honkanen NOTEAM 1:11:27

2 Tone Brodshaug Totenåsen Løp 1:18:04 06:37

3 Marte Iversen NOTEAM 1:29:32 18:05

Løp 13km / 40-49

1 Pernilla Celsing NOTEAM 1:22:10

2 Liv Selmer Veidekke BIL 1:31:59 09:49

3 Ulrika Paulsson Filipstad SF 1:35:31 13:21

Løp 13km / 60-69

1 Else Karin Bekkelund Lensbygda Spk 1:29:34

Løp 13km / 70-79

1 Ragnhild Brå Vardehaug St Olavs 1:49:09

Løp 6km / 16-29

1 Liv Tone Heramb Risberget IL 28:20

2 Tina Mari Røsten NOTEAM 46:06 17:46

Løp 6km / 30-39

1 Stine Næss-Hartmann NOTEAM 37:54

2 Ingeborg Lund NOTEAM 39:02 01:08

3 Nina Bråthen NOTEAM 41:48 03:54

Løp 6km / 40-49

1 Sara Kristin Soleng NOTEAM 38:24

2 Henriette Norum Beito Hytte 38:56 00:32

3 Therese Wiklem Nygård Soonløp 39:04 00:40

Løp 6km / 50-59

1 Yvonne Andersen NOTEAM 36:10

2 Kristin Ivarsson NOTEAM 38:29 02:19