Andreas Fjeld Halvorsen er enda ikke fylt 18 år, men det hindrer ikke løperen fra Ull/Kisa å løpe fort og sette rekorder. Unggutten kom veldig sent i gang med sesongen etter å ha vært satt ut av spill med skader hele våren. I tyske Trier løp han 3000 meter i et godt felt under strålede forhold på tida 7.47.04. Med det ble han nummer seks i feltet, og slo Jakob Ingebrigtsen sin rekord på distansen i U20-klassen. Jakob satte imidlertid rekorden underveis i et 5000 meter løp, men det tar absolutt ikke bort hvor imponerende løpet til Fjeld Halvorsen er. Tida er såpass god at han er nummer 11 i Norge gjennom alle tider, og nummer fire i U20-klassen i verden i 2023. Det er kun to gutter fra Etiopia og en fra Kenya som har løpt raskere. Tida gjør han også til europas nest beste U20-løper gjennom alle tider. opp til rekorden til finnen, Ari Oaunonen satt tilbake i 1977 er det snaue 4 sekunder.

Malin Hoelsveen har lenge bekrftet seg som et mellomdistansetalent. På 800 meter fedag kveld løp hun inn til tredjeplass på den sterke tiden 2.01.63. En forbedring av egen personlige rekord med omlag 1,5 sekund. Med seg i bagasjen får tar hun den norske U20- og U23-rekorden. Det plasserer henne også som nummer tre gjennom alle tider i Norge bak Hedda Hynne og Ingvill Måkestad Bovim.

800 meter er Hoelsveen sin desidert sterkeste disiplin og jenta som også har gått 50/50 langrenn og hevdet seg ganske bra i sprint i juniorklassene viser at det er godt med raske muskelfibre i kroppen. I langrenn skal Raufoss-jenta opp i eldste juniorklasse og nivået blant de beste i Norge der er høyt, så vi får se hvordan løperen klarer å kombinere de to idrettene i vinter. Jenta vil helt sikkert gi det hun har og vise seg i deler av toppen på resultatene i sprint med ski på beina.

Per Svela var tett på personlig rekord i det samme løpet som Andreas Fjeld Halvorsen. Norna-Salhus løperen ble nummer åtte på tida 7.51.38.

