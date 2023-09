Det var to heat i 800-meterfinalen for både G-15 og G-16, men seedingen sørget for at de beste fikk kjempe seg imellom.

G-15

Sondre Haukanes stilte på startstreken som fersk ungdomsmester i 1500 meter hinder fra dagen i forveien, så både formen og troen på seg selv var nok i orden for Gneist-gutten. Kondis hadde på forhånd tippet at kampen om UM-tittelen i denne aldersgruppen ville stå mellom Sondre Haukanes, Endre Hartvedt Haugen og Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad. Og det viste seg at det var disse som spurtet fremst mot mål da løpet skulle avsluttes. Det virket som om Sondre Haukanes hadde kontroll på seieren, selv om han bare tok den med 3 tiendels sekund margin. Det var Endre Hartvedt Haugen fra Fyllingen IL som gav ham mest kamp, kanskje ikke så uventet siden Endre er årets innendørsmester på 800 meter.



Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad fra Sturla IF tok den siste pallplassen.



Et kompakt felt passerer første runde i det beste heatet.

Det spurtes: Sondre Haukanes holder unna for Endre Hartvedt Haugen. Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad sikrer seg tredjeplassen.

Premiepallen for G-15 på 800 meter: Endre Hartvedt Haugen, Sondre Haukanes og Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad.

Resultat 800 meter G-15:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 238 Sondre Haukanes IL Gneist 2,01,04 2,01,04 2,02,13 2 115 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen IL 2,01,70 2,01,70 2,02,43 3 197 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad IF Sturla 2,01,27 2,01,27 2,03,55 4 322 Axel Wold Møller Koll, IL 2,01,97 2,01,97 2,04,70 5 18 Jørgen Halmøy Bækkelagets SK 2,10,49 2,10,49 2,06,65 New PB 6 612 Bjørnar Risa Taksdal Undheim IL 2,03,88 2,03,88 2,07,14 7 102 Ola Aasen Førde IL 2,09,15 2,09,15 2,07,15 New PB 8 213 Leif-Andreas Borgersen IK Hind 2,09,91 2,09,91 2,07,90 New PB 9 395 Martin Sølvberg Tjelle Nittedal IL 2,06,48 2,06,48 2,08,15 10 113 Eirik Markussen Fyllingen IL 2,10,28 2,10,28 2,08,31 New PB 11 519 Johan Engelien Andresen Søndre Land IL 2,09,60 2,09,60 2,08,56 New PB 12 32 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF 2,05 2,11,49 2,08,71 New PB 13 101 David Engesæter Førde IL 2,09,07 2,09,07 2,08,93 New PB 14 324 Haakon Røvik Svanæs Koll, IL 2,11,66 2,11,66 2,09,21 New PB 15 312 Sindre Skei Mjømen Inderøy IL 2,10,10 2,10,10 2,10,18 16 484 Torben Djuv Søfting Sauda IL 2,08,12 2,08,12 2,10,42 17 266 Hans Øyvind Sundve IL Sandvin 2,13,06 2,13,06 2,10,52 New PB 18 300 Christian Magnus Lothe Hitland IL. Norna Salhus 2,04,80 2,04,80 2,12,32 19 534 Marcus Eek Sørum IL 2,03,76 2,03,76 2,15,34

J-15

Amanda Rørvik fra Førde IL gjorde det nokså overbevisende da hun vant det beste heatet i jentenes yngste klasse. Ved passering første runde hadde hun allerede skaffet seg 3 meter til Tuva Alme fra Sandnes IL som jaget bak. Amanda holdt dette forspranget helt til målstreken. Bak henne hadde Aurora Kanutte Brandt Sande og Tuva Alme en intens spurt om sølvmedaljen, som Tuva klarte med knappest mulig margin, 14 hundredels sekund.

Rett etter passering første runde var det et fall i feltet, Venus Abraham Teffera fra Vidar gikk i bakken og brøt løpet. Aurora Kanutte Brandt Sande måtte ta noen skritt til siden, noe som sikkert svekket løpet hennes. Hun klarte akkurat så vidt ikke å innhente Tuva Alme, men tok altså tredjeplassen.



Fall i feltet: Venus Abraham Teffera fra Vidar går i bakken. Aurora Kanutte Brandt Sande må hoppe unna.



Amanda Rørvik vinner spurten.

Det blir også en intens spurt om sølvmedaljen mellom Aurora Kanutte Brandt Sande og Tuva Alme.

Resultat 800 meter J-15:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 100 Amanda Rørvik Førde IL 2,17,06 2,17,06 2,19,13 2 475 Tuva Alme Sandnes IL 2,20,36 2,20,36 2,20,42 3 320 Aurora Kanutte Brandt Sande Koll, IL 2,24,15 2,24,15 2,20,56 New PB 4 495 Sienna Fosstenløkken Dankworth SK Vidar 2,26,17 2,26,17 2,22,06 New PB 5 371 Madelene Tronstad Sagebakken Mandal & Halse IL. 2,26,62 2,26,62 2,22,51 New PB 6 103 Othilie Bosdal Thorsen Førde IL 2,24,83 2,24,83 2,22,86 New PB 7 194 Frøy Bøe Løkke If Eiker Kvikk 2,22,99 2,22,99 2,23,44 8 220 Jofrid Anderson IL Bjarg 2,23,18 2,23,18 2,26,53 9 497 Ingvild Horgen Skarphedin IL 2,27,32 2,27,32 2,26,79 New PB 10 46 Olea Sande Byåsen IL 2,26,52 2,26,52 2,27,09 11 388 Thyra Bakkejord Lyngedal Narvik IL 2,29,43 2,29,43 2,27,72 New PB 12 620 Victoria Osen Varegg Fleridrett 2,31,24 2,31,24 2,31,64 13 321 Ava Viktoria Sætnan Valio Koll, IL 2,30,58 2,30,58 2,32,44 14 189 Thea Hia Ommundsen Hjelmeland IL 2,28,22 2,28,22 2,34,95 15 23 Tiril Hansen Sandberg Bardu IL 2,30,09 2,30,09 2,36,92 16 20 Silje Dønheim Bækkelagets SK 2,28,20 2,28,20 2,39,27



Klart for start i det best seedete feltet. Madelene Tronstad Sagebakken, Mandal & Halse IL, og Jofrid Anderson, IL Bjarg, deler en bane.