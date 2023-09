Løypen er kontrollmålt, og løpet er av Kondis godkjent som kvalitetsløp. Det er åpent for alle løpere. Det er to distanser, 5 og 10 km. Disse kan løpes eller gås som en marsj.

Løpet ble etablert i 2017 og er et fellesprosjekt i regi av NVIO avd. Oslo sammen med NROF Oslo, Siops, Veteran – møter – Veteran og NLF. Ide og initiativ ble tatt av leder av NVIO Oslo Runners, Anne Birgitte Fabricius Berg. Tanken om at Norge skulle ha et hedersløp for å hedre militære veteraner kom etter utallige deltakelser i Marine Corps Marathon i Washington DC. Et godt samarbeid med kommandanten og ikke minst plassmajoren på Akershus festning gjorde det mulig å få til et løp med start og mål på Festningsplassen.

Løpet ble godt mottatt. I 2017 var det 167 deltakere, i 2018 deltok 257 og i 2019 var det 250 som fullførte. Etter to år med delvis virtuelle løp satte de rekord med antall deltaker i 2023, totalt nesten 450 påmeldte. Etter løpet ble det igjen After run på Kommandantens pub på Akershus festning.

5 kilometer

Roger Thompson var dagens raskeste løper på den korteste distansen på 18.01 i den ikke helt lettløpte løypa. Nummer to og tre ble Balder Kristoffersen Nybak på 19.02 og Halvor Herlyng på 19.34.

1 298 Roger Thompson M NOR Follo Brannvesen Hedersløpet 5km M45-49 18:01.0 0:00.0 2 190 Balder Kristoffersen Nybak M NOR Ready Fotball Hedersløpet 5km M14-15 19:02.0 1:01.0 3 184 Halvor Herlyng M NOR Grue IL Hedersløpet 5km M23-34 19:34.0 1:33.0 4 260 Sveinung Voreland M NOR Jessheim Løpegruppe Hedersløpet 5km M35-39 19:52.0 1:51.0 5 313 Børge Gamst M NOR Asker og Bærum Brann og Redning Hedersløpet 5km M50-54 20:30.0 2:29.0 5 324 Børre Olsen M NOR Driv Hedersløpet 5km M60-64 20:30.0 2:29.0 7 276 Olav Hunor Grønoset M NOR Jordet Hedersløpet 5km M16-17 20:31.0 2:30.0 8 267 John Øyvind Polden M NOR Telemark Bataljon Hedersløpet 5km M23-34 20:50.0 2:49.0 9 310 Sebastian Lysgård M NOR IL Heming Hedersløpet 5km M16-17 20:56.0 2:55.0 10 244 John Magnus Nilsen M NOR Luftforsvaret Hedersløpet 5km M23-34 21:04.0 3:03.0

I kvinneklassen ble det seier til TWR Lundmarks sin løper, Andrea Fjeldstrøm på 19.55. TWR Lundmarks er en solid jentegruppe med deltakere bosatt i Oslo som møtes opptil flere ganger i uka for fellestreninger og sosiale sammenkomster. Nummer to i løpet ble Kristin Løvendahl Berg på 21.15 og Margrethe Lund løp inn som nummer tre på tida 22.44.

1 186 Andrea Fjeldstrøm F NOR twr Lundmarks Hedersløpet 5km K23-34 19:55.0 0:00.0 2 185 Kristin Løvendahl Berg F NOR Oslo Hedersløpet 5km K23-34 21:15.0 1:20.0 3 189 Margrethe Lund F NOR Codex Advokat Hedersløpet 5km K35-39 22:44.0 2:49.0 4 304 Siri Aamodt F NOR Lvbn Evenes Hedersløpet 5km K23-34 22:46.0 2:51.0 5 1048 Agnes Marie Eek F NOR Hedersløpet 5km K35-39 23:22.0 3:27.0 6 311 Enya Miracco F NOR Forsvarets Hundeskole Hedersløpet 5km K23-34 24:20.0 4:25.0 7 321 Heidi Eliassen F NOR Bodø Bauta Hedersløpet 5km K55-59 25:51.0 5:56.0 8 240 Kristin Runar F NOR Forsvarets Veterantjeneste Hedersløpet 5km K35-39 26:15.0 6:20.0 9 175 Linn Therece Johansenkristoffersen F NOR Moss Hedersløpet 5km K40-44 26:35.0 6:40.0 10 254 Elisabeth Kristoffersen F NOR Oslo Hedersløpet 5km K23-34 26:42.0 6:47.0

10 kilometer

Daniel Jenssen vant løpet på tida 35.05. Med det hadde han en luke på over to minutter til nummer to i mål, Vegard Solhaug med 37.22. Nummer tre ble Arne Markus Holter fra Cyberingeniørskolen på 37.52.

1 151 Daniel Jenssen M NOR Nordstrand IF Hedersløpet 10km M23-34 35:05.0 0:00.0 2 126 Vegard Solhaug M NOR Søndre Ål Sportsklubb Hedersløpet 10km M35-39 37:22.0 2:17.0 3 57 Arne Magnus Holter M NOR Cyberingeniørskolen Hedersløpet 10km M20-22 37:52.0 2:47.0 4 62 Fredrik Mørk M NOR Bekk Consulting Hedersløpet 10km M23-34 38:17.0 3:12.0 4 12 Fredrik Wehinger M NOR Årnes Hedersløpet 10km M35-39 38:17.0 3:12.0 6 59 Oscar Adrian Melheim M NOR Cyberingeniørskolen Hedersløpet 10km M23-34 38:32.0 3:27.0 7 43 Magnus Nermo M NOR Jessheim Hedersløpet 10km M35-39 38:45.0 3:40.0 8 33 Martin Schau M NOR Oslo Hedersløpet 10km M35-39 38:51.0 3:46.0 9 98 Frode Aas Strandvik M NOR Hedersløpet 10km M23-34 38:52.0 3:47.0 10 132 Patrik Czajkowski M NOR Hammern Skiklubb Hedersløpet 10km M23-34 38:53.0 3:48.0 10 22 Bendik Eika M NOR Rustad IL Hedersløpet 10km M45-49 38:53.0 3:48.0

Det ble seier til TWR Lundmarks også på den lengste distansen. Ingrid Eliassen Eriksen vant med 11 sekunder på Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb. De to fikk heholdsvis tidene 42.35 og 42.46. Siste pallplassen gikk til Tonje Linga Nilsen med 44.04.

1 1010 Ingrid Eliassen Eriksen F NOR twr Lundmarks//Bodø Bauta Hedersløpet 10km K23-34 42:35.0 0:00.0 2 1004 Ida Slorafoss F NOR Romerike Ultraløperklubb Hedersløpet 10km K35-39 42:46.0 0:11.0 3 114 Tonje Linga Nilsen F NOR Oslo Hedersløpet 10km K23-34 44:04.0 1:29.0 4 13 Else Vassbø F NOR Oslo Hedersløpet 10km K23-34 44:18.0 1:43.0 5 73 Victoria Koller F NOR Cyberingeniørskolen Hedersløpet 10km K20-22 46:10.0 3:35.0 6 1008 Frida Sekkingstad F NOR Oslo Hedersløpet 10km K20-22 46:15.0 3:40.0 7 32 Hilde Michaelsen F NOR Oslo Hedersløpet 10km K45-49 46:28.0 3:53.0 8 108 Silje Bretteville F NOR Kolbotn Hedersløpet 10km K20-22 46:39.0 4:04.0 9 42 Sofie Owing F NOR Dilling Hedersløpet 10km K23-34 47:04.0 4:29.0 10 2 Ingrid Margrethe Gjerde F NOR Try Hedersløpet 10km K55-59 47:14.0 4:39.0

ALLE RESULTATER

​