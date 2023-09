5 kilometer

36 løpere stilte på dagens korteste distanse og det var Tord Franke Ulset som var dagens raskeste med en god tid. I det han krysset målstreken viste klokka 14.55. Abullahi Hassan Ali fulgte ikke mange meterene bak og fikk tiden 15.18. Dagens tredje løper i mål ble Solomon Merih på 15.24.

I kvinneklassen var det to stykker som fulgte hverandre tett gjennom hele løpet. Ida Slorafoss viste seg som den sterkeste i innspurten og kom seg akkurat foran nummer to, Johanna Røst Hagen. De fikk tidene 19.43 og 19.44.Ingrid Hamnes ble den tredje kvinnen i mål på 23.53.

13 Ida Slorafoss 28 F 1 Romerike Ultraløperklubb K35-39 00:19:47 00:19:43 14 Johanna Røst Hagen 44 F 2 Haga IF K35-39 00:19:48 00:19:44 20 Ingrid Hamnes 41 F 3 K23-34 00:24:02 00:23:53 22 Hilde Ellevold 32 F 4 K40-44 00:24:17 00:24:10 23 Katja Sha Voje Bjørnstad 56 F 5 K23-34 00:24:21 00:24:19 24 Camille Bourianne 53 F 6 K23-34 00:24:45 00:24:39 25 Tanja Holten 50 F 7 K23-34 00:24:51 00:24:42 26 Astrid Marie Bauck Jensen 31 F 8 Ullkisa friidrett K13-14 00:24:54 00:24:47 28 Iselin Berg 40 F 9 K23-34 00:25:03 00:24:55 32 Janne Slorafoss 36 F 10 K50-54 00:31:26 00:31:15

10 kilometer

Distansen som samler flest løpere var 10 kilometeren. Mange brukte kanskje denne dagen til en siste gjennomkjøring før Oslo Maraton eller et annet løp i nærmeste framtid. Løypa på Jessheim passer perfekt til å løpe raskt og dra hjem med en solid dose god følelse.

Martin Kristiansen var dagens raskeste løper på den fine tiden 32.24. Med det hadde han en luke på 26 sekunder ned til nummer to, Hallvard Dahle på 32.50. Pål Onsrud holdt følge første halvdel av løpet, men måtte gi en luke til de to i front. Han noterte seg tiden 33.28.

11 kvinner stilte til start på distansen og det var Helen Baasatd som tok seieren med tida 41.55. Nummer to i løpet fulgte drøye halvminuttet bak. Andrea Furuseth klokket inn på 42.33. En konkurranseglad og god løper, Dorte Foss ble nummer tre på 45.23.

23 Helen Baastad 515 F 1 K40-44 00:42:00 00:41:55 24 Andrea Furuseth 512 F 2 K23-34 00:42:37 00:42:33 29 Dorte Foss 516 F 3 Raufoss IL K55-59 00:45:30 00:45:23 35 Linnéa Harbyengen 527 F 4 K23-34 00:47:38 00:47:31 38 Zahida Sultana 478 F 5 K40-44 00:52:00 00:51:51 40 Hege Hansen 526 F 6 Oslofjord triatlon K45-49 00:54:20 00:54:11 41 Elise Holtung 477 F 7 RPI K23-34 00:58:21 00:58:11 43 Veronica Andreassen 520 F 8 K45-49 00:59:34 00:59:23 44 Stevie Dean Arntsen 481 F 9 K20-22 01:00:34 01:00:20 45 Sofia Jakatics 523 F 10 K23-34 01:00:34 01:00:23

Halvmaraton

Denne søndagen var det også muligheter for å teste både form og trening med en halvmaraton. 16 løpere startet og mulig det føltes litt for varmt utover i løpet. Dagens vinner ble Truls Grøstad med tida 1.15.17. Han hadde en god luke ned til nestemann i mål, Pål Johnsen på 1.17.44. Siste pallplass gikk til Christian Sæten. Han løp på 1.20.24.

1 Truls Grøstad 677 M 1 BDO Lillestrøm M35-39 01:15:17 01:15:17 2 Pål Johnsen 686 M 2 Sk vidar M40-44 01:17:45 01:17:44 3 Christian Sæten 525 M 3 PwC/Team Stredet M35-39 01:20:27 01:20:24 4 Bence Tilk 687 M 4 OSI M23-34 01:28:02 01:27:58 5 Joachim Reitan 685 M 5 M50-54 01:28:38 01:28:32 6 Anders Pedersen 684 M 6 M35-39 01:30:03 01:29:58 8 Thor Kristian Høimoen 682 M 7 M40-44 01:32:43 01:32:43 9 Børre Finsrud 681 M 8 Sør-Vekkom Lauparlag M40-44 01:33:26 01:33:23 10 Jonas Harefallet 676 M 9 FK Toten M23-34 01:39:37 01:39:29

To spreke damer løp jevnt og taktfast gjennom alle de 21 kilometerne. Lise Sørland krysset målstreken på 1.31.34 og Martine Harefallet noterte 1.41.33 ved passering av målstreken.

7 Lise Sørland 673 F 1 K23-34 01:31:40 01:31:34 12 Martine Harefallet 675 F 2 Østre Toten Skilag K15-17 01:41:42 01:41:33

24.september er det fastsatt et nytt arrangement på Jessheim. Her finnes det da gode muligheter for å løpe raskt enten som et stort mål i seg selv, eller som revasnje hvis tidligere løp ikke har gitt helt ønsket resultat. Arrangørene venter med medaljer til alle, god stemning og gratis pølser. Grillen bruker å bli fyrt opp rundt kl.11.00. Løypa er det ikke noe å utsette på i forhold til det å sette gode tider og personlige rekorder.

