800 meter, klasse J-16

Initiativet fra start ble her tatt av Astrid Cecilie Berntsen og Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson fra henholdsvis Skjalg og Ullensaker/Kisa IL. Da spurten starten inn i den siste svingen viste Astrid Cecilie hvem som hadde de beste spurtegenskapene: hun dro tilsynelatende lett i fra Wilma Anna. I mål hadde hun en ledelse på 2 sekunder. Begge to har bedre perser, men dette var et mesterskapsløp. Eline Skaar fra Nittedal IL tok den siste pallplassen.



Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og Astrid Cecilie Berntsen tar initiativet og skaffer seg en liten ledelse.



Astrid Cecilie Berntsen viser at hun er den beste spurteren, og tar en klar seier.

Resultater 800 meter, J-16

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 277 Astrid Cecilie Berntsen IL Skjalg 2,11,35 2,11,35 2,15,39 2 611 Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL 2,12,30 2,12,30 2,17,31 3 394 Eline Skaar Nittedal IL 2,20,08 2,17,48 2,17,99 New SB 4 489 Mia Sofie Borchgrevink Skarbøvik Sem IF 2,16,68 2,16,68 2,19,75 5 244 Aurora Kristiansen Langbakk IL I BUL 2,17,42 2,16,33 2,20,07 6 583 Linnea Hove Låhne Tyrving IL 2,16,93 2,16,93 2,20,33 7 334 Amalie Heisel Westgaard Kristiansands IF 2,25,80 2,25,80 2,27,68 8 640 Inger Risholt Bergsvik IL Skjalg 2,28,01 2,28,01 2,28,30 9 3 Anna Reisæter Overvoll Ås IL 2,29,29 2,29,29 2,30,00



Mia Sofie Borchgrevink Skarbøvik tar 4. plassen.

800 meter, klasse G-16

I vår forhåndsanalyse satte Kondis opp tre favoritter på denne øvelsen: Sondre Strande Omland (Ull/Kisa), Magnus Øyen (Rindal IL) og Sondre Søgård Lehmann (Lørenskog FriIL). Men ingen av disse stod på startstreken i dette mesterskapet, og dermed var det åpent for andre kandidater til UM-tittelen. Den med beste pers av disse var Åsmund Sunde Førde fra Jølster IL, og det var da også han som satte fart i feltet. Inn mot mål ble han utfordret av Lars Johansson Hauge fra SK Vidar, men Jølster-karen klarte å holde unna. Årets ungdomsmester heter dermed Åsmund Sunde Førde, og løper for Jølster IL.



Åsmund Sunde Førde tar føringen.



Åsmund Sunde Førde vinner spurtoppgjøret med Lars Johansson Hauge.

Resultater 800 meter, G-16, begge heat: