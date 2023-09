2000 meter hinder er en øvelse for de eldste klassene i UM, 17 og 18/19-årsklassene. Det er tradisjonelt færre deltakere på disse øvelsene enn det er på de rene langløpsøvelsene. Slik også i dette UM, det stilte 4 gutter i hver av de to klassene G-17 og G-18/19. Blant kvinnene var det enda dårligere oppslutning, her var Matilde Tørudbakken Slettan eneste utøver.

G-17

Den antatte favoritten her var Kristian Bråthen Børve fra Ullensaker/Kisa IL. Dagen før hadde han tatt en klar seier på 3000 meter og vist at formen og nivået var inne. På 2000 meter hinder la han seg likevel beskjedent helt sist i det lille feltet som foruten ham selv besto av Nahom Tesfalem Tewelde, Eirik Alvik og Alf Håvard Bråten Stensø.

Alf Håvard Bråten Stensø hadde et uhell i forbindelse med en hinderpassering og brøt tidlig løpet. Da det gjenstod to runder skrudde Kristian Bråthen Børve opp tempoet, og han hadde tilsynelatende ingen problemer med å løpe seg forbi de to andre og vinne løpet. Tiden ble heller ikke så verst, 5:54,94 er blant de bedre på G-17-statistikken. Nahom Tesfalem Tewelde fulgte 5 sekunder bak og tok andreplassen.



På den første vanngravpasseringen er Alf Håvard Bråten Stensø fremst. Kristian Bråthen Børve har lagt seg bakerst.



Premiepallen G-17: Nahom Tesfalem Tewelde, Kristian Bråthen Børve og Eirik Alvik.

Resultater 2000 meter hinder G-17:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 600 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 5,54,94 2 603 Nahom Tesfalem Tewelde Ullensaker/Kisa IL 6,00,70 3 577 Eirik Alvik Tyrving IL 6,17,22 551 Alf Håvard Bråten Stensø Strindheim IL DNF

G-18/19

Her var det trioen August Da Silva Sveen, Ole-Kristian Lindebø Kværner og Lars Horten Jordet som løp nokså samlet gjennom løpet. På den siste runden økte August Da Silva Sveen tempoet og vant. Ikke noen ren utklassingsseier, men kontrollert med et forspreng i mål på 3 sekunder til Ole-Kristian Lindebø Kværner som tok andreplassen. Og da hadde August også tatt seg tid til å hente en hatt fra publikum som han løp i mål med.

Resultater 2000 meter hinder G-18/19:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 260 August Da Silva Sveen IL Jotun 6,16,39 2 607 Ole-Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL 6,19,45 3 86 Lars Horten Jordet FIKen Ren-Eng 6,19,92 4 105 Fredrik Pinås Fredrikstad IF 6,59,81



Lars Horten Jordet er fremst over vanngraven her.



I innspurten mot mål tar August Da Silva Sveen seg tid til å hente en bøttehatt borte hos noen publikummere. Det tyder på god kontroll. Ole-Kristian Lindebø Kværner og Lars Horten Jordet konsentrerer seg om å kjempe om sølvmedaljen.

J-17

Matilde Tørudbakken Slettan fra Hamar IL var eneste deltaker på 2000 meter hinder. Hun fullførte løpet alene, tiden ble ikke spesielt god, men hun skal i hvert fall ha anerkjennelse for å ha stilt opp og fullført.

Resultater 2000 meter hinder J-17:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 151 Matilde Tørudbakken Slettan Hamar IL 10,37,37

Matilde Tørudbakken Slettan fra Hamar IL var eneste deltaker på 2000 meter hinder.