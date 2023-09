Begge de to vinnerne løp fornuftig og demonstrerte til slutt noen skikkelige spurtegenskaper. Det sikret dem seieren for 15-åringene på 2000 meter i årets UM på Fana Stadion i Bergen.

G-15

Gutteklassen hadde to heat, der løperne var seedet inn i det mest passende heatet, og der de beste løp i heat 2. Her var det Axel Wold Møller fra Koll IL som var den mest offensive løperen fra start. Etter noen runder var det kun 5 løpere som klarte farten og fremdeles hang på ham: Bjørnar Risa Taksdal, Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad, Endre Hartvedt Haugen, Ulrik Jåvoll Hagen og Martin Mjelde. Axel Wold Møller beholdt teten helt inn i den siste runden, men da var det bare Endre Hartvedt Haugen som klart å henge på, de andre hadde måttet slippe. Inn i den siste svingen satte Endre Hartvedt Haugen inn en spurt som Axel ikke klarte å svare på, og han fikk flere meter inn til mål. Deretter ble det Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad og Ulrik Jåvoll Hagen som fulgte inn på de neste pallplassene, mens Axel Wold Møller måtte ta til takke med fjerdeplassen etter sitt offensive løp.

Det første heatet ble vunnet av Oliver Meldal, foran Haakon Røvik Svanæs og Sivert Rusten. Tidene har var et godt stykke bak tidene i det beste heatet.



Axel Wold Møller (32) fra Koll IL var den mest offensive løperen fra start. Her er det Bjørnar Risa Taksdal og Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad som henger på.



Axel Wold Møller leder gjennom størstedelen av løpet. På den siste runden er det kun Endre Hartvedt Haugen som fremdeles henger på. Men så starter spurten.



Endre Hartvedt Haugen spurter seg inn til en klar seier og UM-tittel. Her ved målpasseringen minner han kanskje litt om Jakob Ingebrigtsen?

Resultater 2000 meter G-15:

Totalt: Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 115 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen IL 5,44,44 5,44,44 5,40,49 New PB 2 197 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad IF Sturla 5,51,61 5,51,61 5,45,32 New PB 3 32 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF 5,56,28 5,45,46 New PB 4 322 Axel Wold Møller Koll, IL 5,44,54 5,44,54 5,50,81 5 612 Bjørnar Risa Taksdal Undheim IL 5,46,06 5,46,06 5,51,38 6 27 Jonas Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb 6,00,06 6,00,06 5,51,65 New PB 7 233 Martin Mjelde IL Gneist 5,50,46 5,50,46 5,53,79 8 477 Adrian Monkvik Sarpsborg AIL 6,03,74 6,03,74 5,56,54 New PB 9 395 Martin Sølvberg Tjelle Nittedal IL 5,54,88 5,54,88 5,57,14 10 26 Andreas Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb 6,08,85 6,07,83 5,57,40 New PB 11 311 Oliver Meldal IL. Nybrott 6,28,8 6,28,8 6,09,24 New PB 12 324 Haakon Røvik Svanæs Koll, IL 6,23,70 6,23,70 6,10,04 New PB 13 362 Sivert Rusten Lørenskog FriIL 6,18,62 6,18,62 6,10,22 New PB 14 225 Daniel Wasbø IL Gneist 6,21,05 6,21,05 6,11,99 New PB 15 113 Eirik Markussen Fyllingen IL 6,17,47 6,17,47 6,12,16 New PB 16 213 Leif-Andreas Borgersen IK Hind 6,28,39 6,19,30 New SB 17 266 Hans Øyvind Sundve IL Sandvin 6,32,50 6,32,50 6,24,72 New PB 18 101 David Engesæter Førde IL 6,24,91 6,26,83 19 318 Leon Tveito Kaupanger IL 6,31,44 6,31,44 6,27,90 New PB 20 483 Iver Bastlien Sauda IL 6,25,36 6,25,36 6,28,34 21 419 Julian Fagerli Rana FIK 6,34,66 6,34,66 6,29,46 New PB 22 212 Karl-Henrik Borgersen IK Hind 6,32,04 6,32,04 6,31,81 New PB 23 5 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask Friidrett 6,14,16 6,14,16 6,32,61 24 398 Jacob Aamodt Hoel Nordre Eidsvoll IL 6,33,42 6,33,42 6,35,91



Det tetteste spurtoppgjøret blir om sølvmedaljen, mellom Ulrik Jåvoll Hagen og Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad. Resultatlisten sier at Haakon var 14 hundredeler foran Ulrik.



Jonas Iversen Lilleskare og hans bror Andreas er først og fremst terreng- og motbakkeløpere, men her sikrer Jonas seg en 6. plass i et nasjonalt baneløp.



Premiepallen: Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad, Endre Hartvedt Haugen og Ulrik Jåvoll Hagen.

Endre Hartvedt Haugen beskriver løpet sitt slik:

– Løpet gikk som planlagt, men det gikk litt raskere enn jeg hadde tenkt i starten. Jeg følte jeg meg bedre etter hvert i løpet, forteller han til Kondis.

Endre representerer den relativt ferske friidrettsklubben Fyllingen IL fra Bergen, men her er det fint mulig å bli god mener han:

– I Fyllingen har vi et par stykker som får gullmedaljer når det er stevner. Og vi har et veldig bra miljø.

Og nå er Endre Hartvedt Haugen veldig motivert får å trene inn mot neste sesong.

J-15

Det var kun ett heat i jenteklassen, og der var det Tuva Alme fra Sandnes IL som tok et initiativ ganske tidlig i løpet. Sammen med Aurora Kanutte Brandt Sande fra Koll IL og Venus Abraham Teffera fra SK Vidar fikk hun en luke til resten av feltet. Disse dannet en tettrio gjennom løpet. Inn i spurten mot mål hang Aurora Kanutte Brandt Sande i ryggen på Tuva, men klarte ikke å hente henne inn. Tuva Alme tok dermed UM-tittelen med et sekunds margin til Aurora. Venus Abraham Teffera tok tredjeplassen, som sikkert føltes som en oppreisning for Vidar-jenten som falt og måtte bryte på 800 meter dagen før.



Starten har gått i det 11 jenters store feltet.



Tuva Alme tok initiativ ganske tidlig i løpet. Sammen med Aurora Kanutte Brandt Sande og Venus Abraham Teffera ble det en tettrio.



Det var Tuva Alme i front gjennom hele løpet.



Tuva Alme kan juble for UM-tittel på 2000 meter. Aurora Kanutte Brandt Sande følger et sekund etterpå.



Venus Abraham Teffera inn til tredjeplassen.



Amanda Rørvik tar fjerdeplassen, Frøy Bøe Løkke på femte.



Othilie Bosdal Thorsen og Sienna Fosstenløkken Dankworth.