Den nye personlige rekorden til Henrik Ingebrigtsen lyder på 7.34.80, og med det forbedret han tida satt tilbake i 2019 med over to sekunder. Tidligere i sesongen satte han ny bestenotering på 5000 meter.

Etter en del løp som ikke har gitt de resultatene som ønsket, senest under forsøksheatet på 5000 meter i VM og Diamond League-stevnet i Zurich for en drøy uke siden, viser igjen Henrik Ingebrigtsen at han stadig er i framgang. Dagens løp kom noe overraskende på løperen selv og var langt bedre enn noe han hadde sett for seg på tampen av sesongen.Ingebrigtsen ble nummer to i løpet, kun slått av Dominic Lobalu som satte ny mesterskapsrekord med tiden 7.33.95. Det var en imponerende siste runde av Henrik der han hentet mye tid og passerte mange sterke løpere. Resultatet i kveld gir potensielt mange rankingpoeng mot OL i Paris neste år, noe som kan være svart viktig for løperen fra Sandnes. Allerede neste helg skal Henrik Ingebrigtsen løpe halvmaraton i København. Det blir debut på distansen og det skal bli artig å se hvilken tid 32-åringen kan prestere. Forventingene til løperen selv er usikre, men han reiser ned for å løpe så raskt han kan.

Flere personlige rekorder

Det var ikke bare Ingebrigtsen som løp raskt i Zagreb. Ferdinand Kvan Edman ble nummer fem i løpet på den imponerende sterke tiden 7.36.32. Med det klatrer han opp på plassen bak Henrik på alle tiders listen i Norge. Kvan Edman som ikke har hatt den sesongen han har ønsket viser med ny personlig rekord på 3000 meter at det absolutt kan bli en spennende sesong i 2024 med både EM og OL i kalenderen.

Tredje nordmann på start var Even Brøndbo Dahl. Han ble nummer 14 og var første gang under 7.50 med tiden 7.49.06. Det var en fornøyd Orion-løper som senket sin personlige rekord med nesten 4 sekunder og skriver selv på Strava at det var et hardt løp der han måtte grave dypt i kjelleren. Han blir ydmyk av å løpe så bra, samtidig som han blir dyktig fraløpt. Tida gjør av Brøndbo Dahl er nummer 14 i Norge gjennom alle tider på 3000 meter.

1 16 Dominic Lokinyomo Lobalu 98 South Sudan 16 MR 07:33.95 2 15 Henrik Ingebrigtsen 91 Norway 15 PB 07:34.80 3 9 Jonas Raess 94 Switzerland 9 NR 07:35.12 4 14 Morgan McDonald 96 Australia 14 PB 07:35.78 5 10 Ferdinadn Kvan Ekman 93 Norway 10 PB 07:36.32 6 12 Kieran Lumb 98 Canada 12 NR 07:36.46 7 3 Elzan Bibić 99 Serbia 3 NR 07:37.03 8 7 Santiago Catrofe 99 Uruguay 7 AR 07:37.15 9 8 Eduardo Herrera 97 Mexico 8 PB 07:40.34 10 13 Sam Parsons 94 Germany 13 PB 07:41.45 11 2 Jonathan Grahn 04 Sweden 2 PB 07:43.38 12 6 Maximilian Thorwirth 95 Germany 6 PB 07:44.37 13 1 Dino Bošnjak 94 Croatia 1 NR 07:48.50 14 5 Even Brondbo Dahl 94 Norway 5 PB 07:49.06 15 11 Maxime Chaumeton 00 South Africa 11 07:58.73 16 4 Tomislav Novosel 99 Croatia 4 PB 08:16.53 17 Žan Rudolf PACE 93 Slovenia 17 DNF 18 Michał Rozmys PACE 95 Poland 18 DNF

Hedda Hynne med nytt stabilt løp

Hedda Hynne ble nummer ti på 800 meter med tiden 2.01.47. Det er 47 hundredeler bak årets raskeste løp på distansen fra VM.

1 61 Anita Horvat 96 Slovenia 6 1:59.79 2 5 Catriona Bisset 94 Australia 5 2:00.03 3 32 Rachel Pellaud 95 Switzerland 3 2:00.21 4 7 Gabriela Gajanová 99 Slovak Republic 7 2:00.24 5 41 Eveliina Määttänen 95 Finland 4 2:00.80 6 81 Eloise Coiro 00 Italy 8 2:01.00 7 42 Elena Bello 97 Italy 4 2:01.05 8 22 Angelika Sarna 97 Poland 2 2:01.11 9 31 Annemarie Nissen 94 Denmark 3 2:01.15 10 12 Hynne Hedda 90 Norway 1 2:01.47 11 21 Claudia Mihaela Bobocea 92 Romania 2 2:02.81 12 11 Nina Vuković 02 Croatia 1 2:03.71 82 Aneta Lemiesz PACE 81 Poland 8 DNF

Sterke svenske løpere

Det var ikke bare de norske løperne som løp raskt denne kvelden i Zagreb under perfekte løpeforhold. I det samme 3000 meter løpet ble Jonathan Gran født i 2004 nummer 11 med ny persnlig rekord på 7.43.38. Tidligere rekord var 8.24.73. Det gjør at han er kun 18 hundredeler fra finske Ari Paunonens Europeiske U20-rekord på distansen. Til sammenlikning satte vår egen Andreas Fjeld Halvorsen ny norsk U20-rekord på fredag med tiden 7.47.04. Han er født 2005.

1 14 Ahmed Jaziri 97 Tunisia 14 PB 08:14.93 2 9 Ibrahim Ezzaydouni 91 Spain 9 SB 08:16.78 3 5 Samuel Duguna 03 Ethiopia 5 PB 08:17.27 4 16 Simon Sundström 98 Sweden 16 PB 08:18.09 5 12 Vidar Johansson 96 Sweden 12 SB 08:18.52 6 6 István Palkovits 00 Hungary 6 PB 08:18.74 7 11 Nahuel Carabana 99 Andorra 11 NR 08:21.76 8 4 Clément Deflandre 97 Belgium 4 PB 08:24.27 9 8 Damián Vích 98 Czech Republic 8 PB 08:25.00 10 10 Joey Berriatua 95 United States 10 08:26.02 11 13 Phil Norman 89 Great Britain 13 SB 08:27.89 12 3 De Velde Tim Van 00 Belgium 3 SB 08:32.18 13 2 Matko Belčić 06 Croatia 2 09:28.15 17 El Mehdi Aboujanah PACE 87 Spain 17 DNF 7 Velten Schneider 99 Germany 7 DNF 15 Mohamed Tindouft 93 Morocco 15 DNF 1 Bruno Belčić 00 Croatia 1 DNS

To av de svenske hinder-løperne som har vist enormt stor framgang de siste sesongene løp også raskt. Simon Sundstrom og Vidar Johansson ble nummer 4 og 5 på de gode tidene 8.18.09 og 8.18.52. Siste svenske ut var Andreas Kramer på 800 meter. Han ble nummer 3 og noterte seg 1.45.10. Dette var det sjette løpet til svensken på distansen denne sesongen med tider mellom 1.44.85 og 1.45.16.

1 81 Daniel Rowden 97 Great Britain 8 1:44.96 2 51 Gabriel Tual 98 France 5 1:45.07 3 4 Andreas Kramer 97 Sweden 4 1:45.10 4 2 Alex Ngeno Kipngetich 00 Kenya 2 1:45.14 5 52 Mark English 93 Ireland 5 1:45.56 6 62 Simone Barontini 99 Italy 6 1:45.68 7 32 Jakub Dudycha 05 Czech Republic 3 PB 1:45.84 8 7 Marino Bloudek 99 Croatia 7 PB 1:46.28 9 1 Collins Kipruto 94 Kenya 1 1:46.67 10 61 Amel Tuka 91 Bosnia-Herzegovina 6 1:46.98 11 31 Filip Šnejdr 95 Czech Republic 3 1:47.22 82 Jan Vuković PACE 00 Slovenia 8 DNF

