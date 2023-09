Blå himmel, strålende sol og vindstille på alle fjelltoppene for totalt 300 deltakere i den 20.utgaven av Torvikbukt 6 topper.Det ble likevel et tøft løp for de som løp på tid. I tillegg til varmen har det den siste tiden vært en del nedbør som medførte at løypa noen steder var våt og sleip, da ble det vanskelig å løpe like fort som tidligere år. For de som gikk i turklassen, var nok dette den fineste utgaven av Torvikbukt 6 topper gjennom tidene. Flere tok seg et sjøbad etter å ha kommet i mål.



