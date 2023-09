På den siste dagen i UM var det de lengste løpsøvelsene som skulle avgjøres for de to yngste klassene. For 16-åringene ble det Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og Dennis Kvame Ravndal som tok seieren i aldersklassen.

J-16

For jentene var det satt opp ett heat for å få fordelt UM-medaljene. Speaker Stein Fossen omtale løpet som et mesterskapsløp, altså et lureløp der farten ikke er så all verdens høy, men der spurterne gjør opp om medaljene på slutten. Det var noen løpere som etter hvert falt fra i det 8 jenter store feltet, men det var fem jenter som hang med helt til den siste runden. Dette var Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson, Eline Skaar, Linnea Hove Låhne, Mia Austevik Bø og Andrea Brække. Da spurten startet i den siste runden ble det helt tydelig at her var der en spurter med større kapasitet enn de andre: Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson. Hun kjørte fra de andre på en overbevisende måte, i mål hadde hun 7 sekunders ledelse på neste jente over mål, som ble Eline Skaar som skaffet seg sølvmedaljen i et tett spurtoppgjør med Linnea Hove Låhne.

Feltet løper rolig og kontrollert, her er det Mia Austevik Bø fra Gular som ligger i front.



Når Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson setter inn spurten så er alle konkurrentene plutselig langt bak henne.

Resultater 3000 meter J-16:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 611 Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL 9,39,57 9,39,57 10,08,77 2 394 Eline Skaar Nittedal IL 10,36,21 10,26,3mx 10,15,37 3 583 Linnea Hove Låhne Tyrving IL 10,15,75 4 241 Mia Austevik Bø IL Gular 10,20,37 10,20,37 10,19,35 5 144 Andrea Brække Hamar IL 10,25,77 10,25,77 10,26,36 6 244 Aurora Kristiansen Langbakk IL I BUL 11,06,85 7 21 Jonette Celia Evensen Bardu IL 10,59,45mx 10,59,45mx 11,34,63 8 135 Hedda Njå Gjøvik FIK 11,57,76 11,57,76 11,58,47



I stedet for en kamp om gullet blir det en kamp om sølvet: Eline Skaar tar dette rett foran Linnea Hove Låhne.



Mia Austevik Bø må innse at det ikke blir premiepalltur for henne denne gangen, 4. plass.

G-16

For guttene i denne aldersklassen var det satt opp to heat, men igjen godt seedet slik at de beste fikk gjøre opp mot hverandre i heat 2. Her var løpsutviklingen litt ulik jentes løp, dette dreide seg om kun en mann fra start til mål som dro løpet, Dennis Kvame Ravndal fra Spirit FIK. Det holdt helt inn, og han tok seieren, riktignok med Åsmund Sunde Førde rett i hælene. Lukas Buncic tok tredjeplassen i et spurtoppgjør med Lauritz Grønvold Menkerud.



Dennis Kvame Ravndal fra Spirit FIK ledet løpet fra start til mål.

Resultat 3000 meter G-16:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 535 Dennis Kvame Ravndal Spirit FIK 8,37,13 8,37,13 8,39,53 2 314 Åsmund Sunde Førde Jølster IL 8,30,00 9,07,59 8,40,08 3 360 Lukas Buncic Lørenskog FriIL 9,08,15 9,08,15 8,46,73 4 353 Lauritz Grønvold Menkerud Lillehammer IF 8,30,00 8,47,40 5 333 Martin Holtet Kongsvinger IL 9,03,22 9,03,22 8,57,35 6 538 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL 9,13,52 9,13,52 8,57,86 7 152 Siem Mengisteab Debesai Hamar IL 9,33,65 9,33,65 9,01,30 8 369 Vidar Bjørnås Målselv IL 9,20,00 9,47,34 9,01,50 9 438 Sebastian Børset Rindal IL 9,27,36 9,27,36 9,02,56 10 110 Syver Strand Gulbrandsen Fredrikstad IF 9,14,09 9,14,09 9,03,68 11 400 Ole Jacob Ellevold Oppstad IL 9,30,76 9,30,76 9,04,59 12 490 Elias Haugen Torjussen SK Vidar 8,44,23 8,44,23 9,05,17 13 629 Skage Ringheim-Helgaset Voss IL 9,37,15 9,37,15 9,09,24 14 399 Karsten Ellevold Oppstad IL 9,31,75 9,31,75 9,22,95 15 226 Didrik Stuhaug Hatlelid IL Gneist 10,56,48 9,36,89 16 74 Nils August Flornes Rustad Fana IL 9,12,31 9,12,31 9,40,18



Gullmedaljen er sikret rundt halsen på en glad Dennis Kvame Ravndal.

Etter løpet spurte vi Dennis Kvame Ravndal om han hadde kontrollen på dette:

– Jeg kjente at det begynte å bli litt tøft mot slutten, så jeg var ikke helt sikker. Jeg var litt redd for at han skulle ta meg på slutten, men jeg er veldig glad for at det holdt inn, forteller han.

Det er jo gjerne slik at den som drar hele løpet ikke blir den som vinner, men denne gangen holdt det altså. Og Dennis Kvame Ravndal var svært glad for at han kunne ta med gullet hjem:

– Dette var målet mitt for sesongen, dette og junior-NM, så det var en bra slutt på sesongen, sier Dennis etter at gullmedaljen er mottatt i en kort seremoni på gresset på Fana Stadion.



Lukas Buncic tok tredjeplassen i et spurtoppgjør med Lauritz Grønvold Menkerud.