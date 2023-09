(Alle foto: Karoline Skaraberget/Lunderseter IL)

Distansevinner Linda-Kristine Bjerke og Joachim Håven i synkron målgang på halvmaraton.

– Det gikk over all forventning, og vi er veldig fornøyd med comebacket for Finnskogløpet, oppsummerer løpsleder Madeleine Berg.

- Vi fikk faktisk flere ganger så mange deltakere enn vi hadde beregnet. Totalt hadde vi 83 påmeldte, og med kun fem som ikke møtte ble det 78 deltakere i det første Finnskogløpet på 30 år. Vi hadde mange lokale med, og vi vil gjerne fremheve alle barna som deltok. De er fremtidens løpere og den viktigste rekrutteringen vi gjør. Derfor deltok alle gratis på Finnskogløpet, begrunner en fornøyd løpsleder.

De driftige arrangørene i Lunderseter IL synes det var veldig gøy at så mange kom for å delta i finværet, og “gønner” på videre. Påmeldingen til Finnskogløpet 2024 åpner allerede i kveld (mandag 11.09)!

20 av femtidens finnskog-løpere gjør seg klare til start på de to alderstilpassede distansene i Finnskogløpet-Mini.

Favner bredt

Finnskogløpet tilbyr en løpsopplevelse for alle, uansett alder og ferdighetsnivå med distanser på 300 og 900 meter i Finnskogløpet-Mini, 5 km, 10 km og halvmaraton med både konkurranse- og trimklasse.

De 50 deltakerne i aktive klasser fordelte seg med 24 på halvmaraton som den aller mest populære distansen, 12 på 10 km og 14 på 5km.

Med 20 barn og 8 i trimklassen på 5 og 10 km ble det god spredning på det brede tilbudet i re-lanseringen av løpet med en 90 år gammel historie tilbake ttil mellomkrigstida da løperne stilte med lærstøvler og ryggsekk.

Halvmaraton

Den største sportslige prestasjonen stod utvilsomt Sjur Krystad Prestsæter for selv om han fortsatt var banka i muskulaturen etter en sugende seiersspurt i Drammen Halvmaraton seks dager i forveien. Vidar-løperen gjorde unna den 21 km lange runden på sti og grus på 1:20 31. Med det distanserte han en så god løper som Jarle Marvik med ganske nøyaktig fire minutter. Mats Emil Sand fra Galterud IF tok 3. plassen tre minutter bak Marvik.

Jarle Marvik på de siste meterne.

Ellef var andre blad Prestsæter som stilte opp på Finnskogen og tok 4. plassen på totallista.

Topp tre i herreklassen (fra venstre): Mats Emil Sand, Sjur Krystad Prestsæter og Jarle Marvik.

Menn:

1 Sjur Krystad Prestsæter Sportsklubben Vidar M23-34 1:20:31.0 0:00.0 2 Jarle Marvik Vikings M23-34 1:24:32.0 4:01.0 3 Mats Emil Sand M35-39 1:27:37.0 7:06.0 4 Ellef Prestsæter M. S. K. Rismoens Eftf. M40-44 1:32:21.0 11:50.0 5 Eivind Lande Magnor UL M50-54 1:33:58.0 13:27.0 6 Joachim Håven Lundersæter M50-54 1:43:17.0 22:46.0 7 Lars Martin Stensbøl Roverud M23-34 1:43:25.0 22:54.0 8 Øystein Laberget Raumnes & Årnes IL M40-44 1:44:18.0 23:47.0 9 Inge Brenden Seigerud Lunderseter IL M23-34 1:45:33.0 25:02.0 10 Hans Terje Nesbråten Grue IL M35-39 1:45:37.0 25:06.0 11 Espen Henriksen Kløfta M40-44 1:50:44.0 30:13.0 12 Jon A. Kvehaugen Fetsund M55-59 2:03:49.0 43:18.0 13 Thomas Eriksen Harestua M23-34 2:04:46.0 44:15.0 14 Stian Karlsmoen Nybertgsund IL Trysil M45-49 2:30:33.0 1:10:02.0

Kvinner:

Kvinnenes halvmaraton fikk også en suveren vinner i syklisten Linda-Kristine Bjerke fra Glåmdal SK. Med 1:43:17 var marginen til Iris Marie Lauritzen fra Marker Orienteringslag og Eline Kampen Berggren fra Tobøl på respektive 10 og 15 minutter.

Pallen i kvinneklassen (fra venstre): Eline Kampen Berggren, Linda-Kristine Bjerke og Iris Marie Lauritzen.

1 Linda-Kristine Bjerke Glåmdal SK K40-44 1:43:17.0 0:00.0 2 Iris Marie Lauritzen Marker O-lag K35-39 1:53:49.0 10:32.0 3 Eline Kampen Berggren Tobøl K35-39 1:59:08.0 15:51.0 4 Kjersti Leiksett Rasta K45-49 2:00:10.0 16:53.0 5 Lisa Lillemoen ROA K23-34 2:16:11.0 32:54.0 6 Lisa Merete Mikkelsen Rauken Namnå K23-34 2:20:28.0 37:11.0 7 Gunn Johanne Auset Årnes K55-59 2:24:19.0 41:02.0 8 Ina Fossum-Ieess Oslo K35-39 2:25:12.0 41:55.0 8 Lene Jensen Oslo K40-44 2:25:12.0 41:55.0 10 Thea Karoline Børli Lindberg Sander K23-34 2:46:06.0 1:02:49.0

10 km

Ole Morten Korsmo, Kongsvinger IL Friidrett ble den første vinneren av 10 km i Finnskogløpet på 47:21, og kvinneklassen ble her vunnet av Stine

Fagerli fra Roverud på 57:27.

Klokkene startes og milløperne er i gang. Nærmest Ole Morten Korsmo som var førstemann i mål.

Stine Fagerli spurter innn til seier på 10 km.

De prisbelønnte på 10 km for herrer (fra venstre): Jo Christer Frysjøenden, Ole Morten Korsmo og Peter Lorentzon.

Menn:

1 Ole Morten Korsmo Kongsvinger IL Friidrett M45-49 47:22.0 0:00.0 2 Peter Lorentzon Rømskog IL M45-49 49:24.0 2:02.0 3 Jo Christer Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK M50-54 52:50.0 5:28.0 4 Petter Kørra Åsnes Finnskog IL M20-22 54:10.0 6:48.0 5 Kjartan Øxseth Lunderseter IL M35-39 55:12.0 7:50.0 6 Kjetil Tangen Oslo M60-64 1:02:06.0 14:44.0 7 Vegard Hamletsen Granli IL M23-34 1:07:35.0 20:13.0

Kvinner:

1 Stine Fagerli Roverud K23-34 57:27.0 0:00.0 2 Linn Irene Bye Ørje IL K35-39 1:07:41.0 10:14.0 3 Ida Sagli Hokkåsen K23-34 1:11:46.0 14:19.0 4 Frøya Holmsen Skjetten Volleyball K17 1:20:41.0 23:14.0 5 Linda Victoria Taylor Nannestad K23-34 1:29:20.0 31:53.0

5 km

Det ble veteran-seier i begge klasser på 5 km ved Morten Haug og Beate Bartsch, begge fra Kongsvinger på henholdsvis 28:51 og 30:44.

Svein Ivar Fagernes og Mette Tangestuen avsluttet sin 5 km helt likt.

Menn:

1 Morten Haug Kongsvinger M55-59 28:51.0 0:00.0 2 Bjørn Thorsdalen Kongsvinger M45-49 29:02.0 0:11.0 3 Olegs Ruds Arneberg M55-59 30:31.0 1:40.0 4 Trond Digernes Lundersæter M60-64 31:01.0 2:10.0 5 Svein Ivar Fagernes Nannestad IL M55-59 34:20.0 5:29.0

Kvinner:

1 Beate Bartsch Kongsvinger K50-54 30:44.0 0:00.0 2 Ingvild Løkke Kongsvinger K23-34 33:27.0 2:43.0 3 Sølvi Talset Ottestad K40-44 33:44.0 3:00.0 4 Lisemette Fagernes Nannestad IL K60-64 33:58.0 3:14.0 5 Mette Tangestuen Eidsvoll K45-49 34:20.0 3:36.0 6 Camilla Isaksen Kongsvinger K35-39 35:11.0 4:27.0 7 Guro Lindland Nordeng Oslo K45-49 35:23.0 4:39.0 8 Hege Bergerud Hønefoss K50-54 36:37.0 5:53.0 9 Cathrine Holgersen Aurskog K23-34 39:37.0 8:53.0

