17-åringene hadde sitt 800-meteroppgjør i UM på mesterskapets siste dag. Guttene hadde to heat, seedet med de beste i det siste. Jentene hadde kun ett heat.

J-17

Vilde-Sofie Torvund fra Fri IL startet dette ungdomsmesterskapet med å vinne 3000 meter. Det var kanskje litt overraskende, hun slo blant annet favoritten Andrea Nygård Vie. På 800 meteren to dager senere var det kanskje en forventning om at Andrea skulle slå tilbake, hun tok tross alt to gull i årets inne-UM. Og det var Andrea Nygård Vie som kjørte hardt ut på 800 meter og viste at hun her var å regne med. Men da innspurten mot mål startet viste det seg at det var Vilde-Sofie Torvund og Mari Skraastad fra Stadsbygd IL som hadde mest å kjøre med, og begge dro i fra Andrea. Vilde-Sofie tok spurten og seieren med grei margin, mens Mari Skraastad og Andrea Nygård Vie fulgte på de neste plassene.

Julie Sand-Hanssen fra If Eiker Kvikk var også sterkt med i teten av feltet, men ble hektet av i spurten.



Det er Andrea Nygård Vie som tar initiativet og drar feltet, men både Vilde-Sofie Torvund, Mari Skraastad og Julie Sand-Hanssen henger på.

Vilde-Sofie Torvund kunne etter løpet fortelle til Kondis at hun selvsagt var veldig fornøyd med helgen:

– Jeg er veldig fornøyd med å ta to UM-gull, jeg hadde ikke trodd det på forhånd, sier Vilde-Sofie som kom til UM med en pers på 800 meter på nærmere 2:17, mens tre av jentene i feltet hadde perser rundt 2:11 og 2:12.

– Dette er veldig motiverende i forberedelsene inn mot neste sesong, sier Vilde-Sofie Torvund som ikke er helt ferdig med sesongen ennå, hun har planer om å delta i NM Terreng.

Hun representerer IL Fri, som holder til i Arna utenfor Bergen.

Resultater 800 meter J-17:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 224 Vilde-Sofie Torvund IL Fri 2,16,69 2,16,69 2,14,46 New PB 2 540 Mari Skraastad Stadsbygd IL 2,15,17 2,11,78 2,15,04 New SB 3 88 Andrea Nygård Vie FIL AKS-77 2,15,02 2,12,97 2,16,49 4 195 Julie Sand-Hanssen If Eiker Kvikk 2,18,37 2,17,54 2,21,47 5 349 Selma Alison Boesen Skisaker Larvik T&IF 2,15,37 2,11,20 2,25,07 6 374 Rikke Pytten Lundevik Mandal & Halse IL. 2,26,02 2,26,02 2,31,39



Det er Vilde-Sofie Torvund som vinner spurten, Mari Skraastad henger seg i rygg og tar andreplass. Andrea Nygård Vie inn på den siste pallplassen.

G-17



Klar til start. Christoffer Da Silva Vamråk og Kristian Bråthen Børve deler en bane i starten.

I guttenes best seedete heat var det Sondre Svarholt fra Stadsbygd IL som satte fart og dro løpet fra start til mål. Det var han som før start hadde den beste personlige bestetiden i feltet, med klar margin. Men her fikk han med seg flere løpere som ville være med og kjempe om et UM-gull, og det førte til flere nye personlige bestetider på distansen. Vegard Høylo Trefall fra Osterøy IL tok andreplassen her, kun tre tiendels sekund etter Sondre Svarholt, og med en forbedring av sin gamle pers med over to sekunder. Etter disse to fulgte Filmon Gidey Hagos, Marios Ktorides-Valen, Nahom Tesfalem Tewelde. Deretter fulgte Kristian Bråthen Børve, som hadde annonsert at han skulle løpe fort på denne distansen, og han var tross alt ikke så langt unna persen sin.



Sondre Svarholt tar initiativet fra start.

Resultater 800 meter G-17:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 541 Sondre Svarholt Stadsbygd IL 1,52,08 1,52,08 1,53,28 2 411 Vegard Høylo Trefall Osterøy IL 1,55,90 1,55,65 1,53,58 New PB 3 390 Filmon Gidey Hagos Nesbyen IL 1,56,61 1,56,61 1,55,20 New PB 4 232 Marios Ktorides-Valen IL Gneist 1,55,89 1,55,89 1,55,20 New PB 5 603 Nahom Tesfalem Tewelde Ullensaker/Kisa IL 1,56,28 1,56,28 1,55,51 New PB 6 600 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 1,55,39 1,55,39 1,55,88 7 610 Teodor Hansen Ullensaker/Kisa IL 1,58,34 8 8 Sigve Jørgensen Lillebø Ask Friidrett 2,00,12 2,00,12 1,59,36 New PB 9 536 Emil Harestad Spirit FIK 1,59,40 1,59,40 1,59,48 10 636 Sander Rustad-Johansen Lørenskog FriIL 2,01,68 2,01,68 2,01,12 New PB 11 348 Ole Einar Gjetrang Larvik T&IF 2,06,98 2,03,42 2,01,26 New PB 12 391 Ole Håkon Bråten Ryen Nesbyen IL 2,03,32 2,03,32 2,03,14 New PB 13 482 Sverre Lande Johansen Sarpsborg AIL 2,04,17 2,04,17 2,03,50 New PB 14 619 Idar Odland Varegg Fleridrett 2,04,64 15 389 Erlend Juven Nesbyen IL 2,04,53 2,04,53 2,05,06 16 525 Dennis Bergstrøm-Bendixen Sørild FIK 2,04,41 2,04,41 2,05,88 17 408 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL 1,58,17 1,58,17 2,06,08 18 261 Christoffer Da Silva Vamråk IL Jotun 2,00,33 2,00,33 2,06,90 19 378 Skjalg Kongssund Moelven IL 2,10,57 2,10,57 2,14,67



Sondre Svarholt vinner løpet, men Vegard Høylo Trefall kommer rett bak ham.



Ikke noe premiepall på Kristian Bråthen Børve, 6. plass.



Her er det Marios Ktorides-Valen fra Gneist som henger som nummer to.