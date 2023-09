Søndag slo kenyanske Agnes Ngetich den tidligere verdensrekorden for kvinner på 10 km satt i et rent kvinnefelt. Begivenheten fant sted i Brasov i Romania. Med tiden 29.24 var 22-åringen over halvminuttet raskere enn den forrige rekorden på 30.01 satt av den nå avdøde kenyanske løperen Agnes Tirop i tyske Herzogenaurach i 2021.

Ngetich passerte de første 5 km på sterke 14.25, noe som er fire sekunder raskere enn verdensrekorden på 5 km i et rent kvinnefelt. Ngetich vant foran kenyanske Catherine Reline (30:14) og Ugandas Joy Cheptoyek (30:34).

I herrenes løp vant kenyanske Weldon Langat på 27:05.

Det er kun etiopiske Yalemzerf Yehualaw som har løpt raskere enn Ngetich på 10 km gate, men det i et mix-løp i Castellon i fjor (29.14) og i Valencia i år (29.19).

Det gjøres oppmerksom på at rekorden til Ngetich foreløpig er uoffisiell siden den må gjennom normale prosedyrer for godkjenning først.

Kvinner 10 km

1. Agnes Ngetich (KEN) 29:24

2. Catherine Reline (KEN) 30:14

3. Joy Cheptoyek (UGA) 30:34

4. Diana Cherotich (KEN) 31:17

5. Viola Chepngeno (KEN) 31:39

Menn 10 km

1. Weldon Langat (KEN) 27:05

2. Amos Kurgat (KEN) 27:12

3. Edward Zakayo Pingua (KEN) 27:14

4. Dennis Kibet Kitiyo (KEN) 27:17

5. Shadrack Kipchirchir (KEN) 27:40

Med tiden 27.05 løp kenyanske Weldon Langat inn til seier i herreklassen. (Foto: Brasov Running Festival)