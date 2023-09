Onsdag 13. september kl. 12 legger Hytteplanmila ut 400 ekstra startplasser til løpet som i år arrangeres lørdag 21. oktober. Årets løp blir den 19. utgaven av Hytteplanmila og får fartsholdere fra 35 til 120 minutter.

Les mer, og meld deg på, på arrangementets nettside.

Det gjøres oppmerksom på at eliteutøvere har en egen startgruppe og kan fortsatt melde seg på (ikke fulltegnet). Har du en personlig bestetid under 32:00 for menn og under 37:30 for kvinner, oppnådd i 2022-2023.

I fjor var det Karoline Bjerkeli Grøvdal og Narve Gilje Nordås som vant Hytteplanmila. (Foto: Per Inge Østmoen)