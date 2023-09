Det var i alt 105 deltagere som fullførte sitt løp på 5 eller 10 kilometer denne kvelden i Åsane Løpskarusell. To av disse var Ken-Tore Sjursen og Jens-Olav Johannessen, som etter målgang kunne fortelle at de neste helg skal løpe Berlin Marathon. Og de har klare planer for løpsprogrammet også etter det:

– Neste år skal vi delta i Chicago Marathon, som igjen skal kvalifisere oss til Boston Marathon, sier Jens-Olav Johannessen.

Han forteller at de er en del av felleskapet som er knyttet til Achilles International, en organisasjon som hjelper mennesker med funksjonshemminger til å nå sine idrettslige mål.

Jens-Olav Johannessen er svaksynt og Ken-Tore Sjursen er ledsager for ham, ikke bare i løpene, men også på trening. Ved å ha denne rollen som ledsager kan Ken-Tore Sjursen få skaffet seg en startlisens i de store løpene:

– Jeg ville ellers ikke hatt sjanse til å kvalifisere meg til det, forteller Ken-Tore Sjursen, som i likhet med Jens-Olav Johannessen deltar i klasse M60-64.

Unge triatleter

Det var noen langt yngre løpere som dominerte 5-kilometeren i Åsane Løpskarusell. Her deltok nemlig en gjeng med unge triatleter som brukte karusellen til å få en god gjennomkjøring sammen med sin løpetrener Kristian Nestor Jarnung. Det var Kristian som vant herreklassen på 5 km, foran sine elever Markus Galleberg og Even Veen Torkildsen.

Unge triatleter fra Norna-Salhus IL / ÅCK sammen med sin løpetrener: Aurora Veen Torkildsen, Markus Galleberg, Kristian Nestor Jarnung, Emil Hannevik Fyhn og Even Veen Torkildsen. Dette er altså klubben og bydelen til Vetle Bergsvik Thorn og Ironman-verdensmester Gustav Iden, så disse ungdommene får mye inspirasjon av prestasjonene til disse to.

Beste kvinne på 5 km ble Kristina Fjelltveit Blindheim. Hun kunne fortelle at hun var aller mest fornøyd med at hun tidligere denne uken løp 10000 meter i Skansemyren banekarusell på 38:42, som er ny personlig bestetid for Kristina.

(Bildet: Kristina Fjelltveit Blindheim)

På 10 kilometer vant Renate Galleberg en utklassingsseier i kvinneklassen, over 9 minutter foran Hildegunn Baravelli og Jorunn Margrete Blindheim. Topp tre blant mennene ble Bjørnar Hellerslien, Gjermund Galleberg og Bjørn Harald Bongom.





Gjermund og Renate Galleberg var to av de aller raskeste på 10 km.



Einar Færø er med sine 19:28 i klasse M65-69 blant de aller beste på årets Kondis-statistikk for denne klassen. Men han lurte på om noe feilløping hadde gitt ham for god tid i dag.



To brødre som begge løp godt: Raymond Eide og Stian Eide. 41:09 var ny pers for Stian.



Janne Pedersen og Tone Baartvedt er vel i mål etter sin 5 km.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 937 Kristina Fjelltveit Blindheim K40-44 19:19 2 873 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅCK K12-13 20:18 3 849 Tonje Fløystad Ebats K55-59 23:04 4 730 Hanne Elisabeth Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:44 5 944 Margrethe Sivertsen K35-39 23:57 6 1327 Marit Gjermstad Varegg Fleridrett K50-54 24:15 7 783 Anke. Seldal K55-59 24:28 8 931 Ann-Kristin Herland K45-49 25:40 9 340 Anita Wiik Team Hanne K40-44 25:44 10 726 Siri Margrete Kleppe K35-39 26:32 11 765 Kari Lundekvam DNB K60-64 26:53 12 839 Nina Strømme Andersen K35-39 27:11 13 736 Ann Kristin Johannessen K40-44 27:26 14 889 Lise Bergheim Mikkelsen K50-54 27:35 15 840 Maja Elvira Andersson Norna-Salhus IL K12-13 27:45

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 913 Kristian Nestor Jarnung Norna-Salhus IL / Åsane Løpegruppe M45-49 17:29 2 945 Markus Galleberg Norna-Salhus IL / ÅCK M14-15 18:11 3 874 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅCK M12-13 18:11 4 1317 Didrik Mikkelsen M23-34 18:12 5 802 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M40-44 18:21 6 946 Emil Hannevik Fyhn Norna-Salhus IL M12-13 18:42 7 1321 Einar Færø Eikanger IL / Eikanger I.L M65-69 19:28 8 724 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 20:02 9 1329 Ove Vatne M55-59 20:05 10 733 John Woods M35-39 20:08 11 933 Henrik Taule M23-34 20:21 12 948 Richard Fyhn M45-49 20:41 13 1322 Idar Hopland M40-44 20:47 0 916 Olav Kjellby Norna-Salhus IL M8-11 21:53 14 883 Stian Sivertsen Åsane vgs M40-44 22:06 15 828 Oddbjørn Haugen Idrett Utan Alkohol M45-49 22:15

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1323 Renate Galleberg K40-44 38:20 2 876 Hildegunn Baravelli K45-49 47:39 3 936 Jorunn Margrete Blindheim K40-44 48:28 4 741 Tone Årdal K50-54 48:53 5 805 Anette Brurås Åsane Cykle Klubb K45-49 51:42 6 949 Majken Jekthammer K23-34 53:00 7 797 Anne-Kristin Johannessen K45-49 55:54 8 799 Hanne Bjørke K45-49 56:04

Resultater menn 10 km: