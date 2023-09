(Foto: Nikolai Jelstrup / Lars Storheim)

Nicolas Müller på typisk Nesfjellet Gravelduro-underlag.

Tre-dagers event

Rittet var en del av Green Cycling Weekend med tre dager med sykkelaktiviteter i Hallingdal 1.- 3. september. I tillegg til Nesfjellet Gravelduro som var høydepunktet på lørdagen, bestod "den grønne helga" av sykkelskole både ved Nesbyen skole og på Flå i for- og etterkant av rittet. Neste år håper arrangørene også å kunne tilby enduro på søndagen.

Formålet er å skape sykkelengasjement og aktivitetsglede i inkluderende og sosiale omgivelser samtidig som ferdigheter og sykkelinteressen utvikles. ​Sykkelhelgen skal være et fast innslag de neste årene. Green Cycling Nordic Norway samarbeider med den lokale reiselivsbransjen og næringslivet.

Grønt event

Sykkelhelgen har en klar grønn profil og har en bærekraftig handlingsplan som sørger for at eventet har svært lavt miljøavtrykk med fokus på å jobbe innenfor FNs bærekraftsmål:

God helse og livskvalitet

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Stoppe klimaendringene

Samarbeid for å nå målene

Stiidyll på Nesbyen golf.

Lavterskel og utfordring

Nesfjellet Gravelduro 2023 hadde løyper fra den korteste på 5 km til den lengste på hele 115 km med nesten 3000 høydemeter. Felles var at løypene var morsomme med milevis av gruslagte stier. Dessverre var Hallingspranget fortsatt stengt etter flommen, for ellers ville det blitt lagt inn i løypa. Totalt deltok 65 syklister i rittet i Hallingdal.

- Som arrangør synes jeg det ble en flott sykkeldag! Vi fikk med oss syklister på alle nivåer, og det var mange smil å se. Vi opplever at slike lavterskel-event som er åpent for alle, men også har løyper som kan utfordre dem som vil teste seg, fungerer veldig bra, sier Jonas Orset i Green Cycling Norway (NGO). - Vi gleder oss allerede til neste år - da får vi også med oss Hallingspranget, avslutter organisasjonens grunnlegger.

Ole Fredrik Kvarteig og Anne-Kathe Reme deltok med Nesfjellet Alpin foran seg.

Ikke resultatfokus

I Gravelduro er ikke resultatet det viktigste, men arrangørene ønsker likevel å løfte frem deltakerne og deres prestasjoner. Bare å fullføre den løypa som passer sitt nivå er en bragd, men ikke alle ønsker at resultatet offentliggjort. Under er oversikten over fullførte med tider på de lengste distansene for de som ønsket det. NB! Lista er ikke sortert på alder eller kjønn, heller ikke på el-sykkel eller vanlig, da dette er mest ment som motivasjon til neste år.

M - 60 km

31 Hans Petter Sjøen 03:52

9 Sindre Rønning 04:03

8 Bartlomiej Goral 04:06

19 Jan Gullingsrud 04:23

35 Nora Line 05:22

32 Marcus Stulk 03:52

L - 80 km

4 Ivar Haug 04:13

5 Andreas Nypan 04:42

6 Guy Haddeland 04:42

26 Andreas Orset 04:42

17 Joline Johansson 04:53

3 Alexis Lintot 06:22

XL- 113 km

1 Jonas Orset 05:23

1 Jarle Marvik 05:29

7 Cristian Albarracin 05:54

2 Nicolas Müller 05:54

15 Heine Sirhaug 06:30

14 Anne-Kathe Reme 07:15

16 Per Kristian Baarstad 07:33

10 Ivan Milicevic 06:30

18 Ole Fredrik Kvarteig 07:33

Nesfjellet Gravelduros nettsider

Jarle Marvik (til venstre) og Jonas Orset etter å mestret sykkel og terreng i Nesfjellet i drøye fem timer. (Foto: Privat)