Det er Kondismedlem Daniel Olsen som er ansvarlig for treningsgruppa. Det er gratis å være med på treningene og de er åpne for alle – både erfarne og uerfarne løpere, Kondismedlemmer og ikke-medlemmer. Her er det altså bare å møte opp for alle og enhver.

Daniel er 29 år, bosatt i Fredrikstad og driver med triatlon.

– Ambisjonene for treningsgruppa er å skape en felles arena for alle, uansett nivå. Vi vil hovedsakelig ha fokus på en variasjon av forskjellige intervalløkter, med både lange og korte drag, og noen ganger en kombinasjon av disse i samme økt, sier Daniel, og legger til:

– Vi løper runder rundt 2. dam i Fredrikstadmarka. Det er circa 950 meter rundt, og tilpasser oss alle. Det skal være rom for å spørre om råd. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med nye mennesker og ikke minst få seg nye treningspartnere, sier han.

Kondistreninga Fredrikstad har treninger hver tirsdag 18.00 med oppmøte ved 2. dam i Fredrikstadmarka. Det vil komme eget arrangement med informasjon om neste ukes intervaller i Facebookgruppa senest fredag uken før.

Det vil være felles oppvarming fra 18.00-18.15.