52 deltakere stilte til start i motbakkeløpet i Lommedalen onsdag kveld, og arrangøren var spent på å se om løpernes lungekapasitet fortsatt var som før, også nå etter pandemien. Og alt gikk fint. Beredskapslege Marius Myrstad hadde en rolig dag på jobb.

Etter startskuddet ventet en relativt flat kilometer før bakken startet. Med andre ord kunne det være fort gjort å starte for hardt. Og når bakken først kommer blir det som nevnt brutalt i Lommedalen Opp. Det stiger jevnt og godt helt opp til Solgløtt utkikkspunkt, 220 høydemeter senere. De yngste barna (under 10 år) fikk også lov til å prøve seg i motbakken, men løypa var her redusert til omtrent halvparten av den brattere delen. Og de 15 påmeldte barna løp imponerende sterkt.



Magnus Perger med soleklar seier

Det var Haslum ILs langrennsløper Magnus Perger som imponerte aller mest av herrene. Han satte ut i et voldsomt tempo og hadde en ledelse på 45 sekunder allerede da han nådde motbakken. Trygve Haug og Bård Erlend Hansen ledet an i jakten på lederen. Men, til tross for den harde åpningen kunne Perger fortsette å øke til sine konkurrenter. Etter 2,5 kilometer med 220 høydemeters stigning løp han i mål til klar seier på imponerende 12.08.



Magnus Perger vant soleklart i herreklassen. (Foto: Arrangøren)

13 år gamle Mads Stavang Braaten fra Lommedalen IL løp også meget godt og kom til toppen på en andreplass med tiden 13.46. Han avanserte dermed fra sjetteplass i bunnen av bakken til andreplass etter stigningen. Han viser altså god kontinuitet i formen etter årets topp-plassering i Ungdomsbirken. Trygve Haug tok tredjeplassen tre sekunder bak Stavang Braaten.



Mads Stavang Braaten opp til andreplass. (Foto: Arrangøren)



Plass Fornavn Etternavn Klasse Klubb Tid 1 Magnus Perger M Haslum IL 00:12:08.0 2 Mads Stavang Braaten G2010 Lommedalen IL 00:13:46.2 3 Trygve Haug M 00:13:49.1 4 Bård Erlend Hansen M Haslum IL /Baerum Vest Racing Team 00:13:51.9 5 Marius Solberg Wettre M IL Fram 00:13:54.3 6 Matts Sverge G2011 Jutul IL 00:13:57.1 7 Iver Myhrsveen GJunior 00:14:33.8 8 Simen Aaslund M 00:14:58.5 9 Bertil Thorvaldsen Ekern M 00:15:06.5 10 Kristian Nordheim GJunior Lommedalen IL 00:15:21.1 11 Bjørn Kristoffersen M Lommedalen IL 00:15:46.4 12 Lars E Eileberg M 00:15:48.1 13 Kristoffer Nordmo Saves G2012 Lommedalen IL 00:16:19.4 14 Olav Gjerding G2012 Jardar 00:16:21.3 15 Ludvig Varsi Rossvoll G2012 Lommedalen IL 00:16:26.1 16 Tor Raistrick G2012 Lommedalen IL 00:16:28.2 17 Oskar S Kristoffersen G2012 Lommedalen IL 00:16:34.8 18 Oscar Flynn G2012 Lommedalen IL 00:16:42.8 19 Edvard Jones M Rottefella 00:16:47.8 20 Truls Ommundsen G2012 Lommedalen IL 00:16:53.0 21 Aleksander Ramstad G2012 Lommedalen IL 00:17:13.0 22 Johannes Sylta GJunior Lommedalen IL 00:17:17.9 23 Geir Bergheim M BOC 00:17:36.2 24 Joakim Sylta G2011 Lommedalen IL 00:18:00.9 25 Leon Hellem G2011 00:18:04.8 26 Marcus Flynn G2009 Lommedalen IL 00:18:17.8 27 Mikkel Wensaas G2011 Lommedalen IL 00:18:20.2 28 Knut Vegard Hansen M Lommedalen IL 00:18:29.9 29 Kristian Eide G2012 Lommedalen IL 00:18:46.7 30 Felix Haugland G2012 Lommedalen IL 00:18:55.0 31 Kenneth Haugland M Lommedalen IL 00:18:59.5 32 Bjørn Hellem M 00:19:17.4 33 Tilde Olerud G2010 Lommedalen IL 00:19:19.3 34 Ida Børsheim Lefdahl G2010 Lommedalen IL 00:19:43.4 35 Rasmus Cornelius Ryste G2011 Lommedalen IL 00:19:47.7 36 Kyrre Kristiansen M Lommedalen IL 00:20:01.8 37 Erland Gerhardsen Bratås G2012 Lommedalen IL 00:21:39.2 38 Edvard Waagard Riddervold G2012 Lommedalen IL 00:21:55.8 39 Andreas Heavens G2012 Lommedalen IL 00:21:59.7 40 Kenneth Horni M Gåping 00:22:18.9

Emilie Klev Bergheim best av damene

Hos damene løp Emilie Klev Bergheim fra Oslofjord Triatlon et jevnt og godt løp og vant med 6 sekunder. Hun fikk tiden 15.13. Formen er dermed fortsatt intakt for kvinnen som ble nummer to under årets Norseman i Hardanger. Hun viste med denne seieren at hun også er svært god på kortere distanser. På andreplass kom Ellen Alexandra Ervasti fra Lommedalen IL. Hun fikk tiden 15.19. Julie Gråberg fra samme klubb ble nummer tre med 15.51.





Emilie Klev Bergheim imponerer i triatlon og i motbakkeløp. (Foto: Arrangøren)



Plass Fornavn Etternavn Klasse Klubb Tid 1 Emilie Klev Bergheim D Oslofjord Triatlon 00:15:13.1 2 Ellen Alexandra Ervasti J2010 Lommedalen IL 00:15:19.3 3 Julie Gråberg J2010 Lommedalen IL 00:15:51.8 4 Maja Weber Eriksen J2010 Lommedalen IL 00:16:17.2 5 Kristin Finne Østengen J2010 Lommedalen IL 00:16:38.2 6 Elise G Eileberg J2012 00:19:08.0 7 Lily Cornelia Beck-Vehre J2012 Lommedalen IL 00:19:33.3 8 Sofie Helgen J2013 Lommedalen IL 00:19:49.6 9 Linnea Nystrøm J2013 Lommedalen IL 00:19:51.9 10 Anne-Kristin Finne D Sprett Rumpe Damene 00:23:27.0 11 Selma Rossvoll J2010 Lommedalen IL 00:25:27.7 12 Ella Falch-Lorange J2013 Lommedalen IL 00:25:27.7



Trygve Skaug ligger foran Bård Erlend Hansen. Lenger bak ser vi rødkledde Stavang Braaten som løp sterkt i bakken. (Foto: Arrangøren)



Maja Weber Eriksen her foran Ellen Alexandra Ervasti og Julie Gråberg. (Foto: Arrangøren)



Barna fikk også løpe i motbakken. (Foto: Arrangøren)



Fornøyde barn etter løp. (Foto: Arrangøren)