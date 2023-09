Langs Glomma gjennom Østerdalen. (Foto fra Jake Catteralls Facebookside)

Briten Jake Catterall som er bosatt i Nederland, har som oppdrag i å få folk til å bevege seg. Hans tre måneders løpetur på 5692 km går fra Nordkapp til Tarifa (sørspissen) i Spania. Dette er ikke et verdensrekordforsøk men et oppdrag for å oppdage menneskelige grenser på alle nivåer: "Forvandling gjennom sport".

I skrivende stund er Jake på dag 40 og nærmer seg 2000 km. De siste dagene har han ligget rundt 80 km, altså nesten to maratonløp pr. dag, og det kjennes - og høres og ses - på hans hyppige oppdateringer i sosiale medier: Facebook Instagram Facebook YouTube TikTok

Group Run i Oslo

Oppdraget har som mål å inspirere alle han har kontakt med til å starte sin egen reise utover egne grenser. Alle inviteres til å slå følge hvor som helst og så lenge de vil langs ruta, og det arrangeres gruppeløp på sentrale steder. Siste mulighet i Norge er fredag morgen i Oslo. Her kan du følge Jake på GPS- trackingen og bli med på en grenseprengende løpetur, og her kan du melde deg på Jake Catteralls «Way Beyond: Running Europe Together» ODLO Oslo-arrangement

Ferden videre fra Oslo og Norge går via de store byene Gøteborg, København, Hamburg, Amsterdam, Brüssel, Paris og Madrid før den ender i Tarifa på syspissen i Spania. Det skal etter planen skje 24. oktober, men prosjektet er allerde en uke etter den tøffe dagsplanen.

Jake Caterall gjør som Usain Bolt ved Storelgen (The Silver Moose) som er den store attraksjonen ved Bjøråa i Stor-Elvdal. (Foto fra Jake Catteralls Facebookside)