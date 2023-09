Finansbransjen har i mange år hatt en tradisjon med å arrangere et årlig mesterskap i orientering, og ansvaret for å arrangere dette har gått på rundgang mellom de deltakende bank- og finansinstitusjonene. Denne gangen var det Sparebank 1 Østlandet som inviterte til en helg med orientering i Brumunddal. Her ble det gjennomført et løp i normaldistanse i terreng om lørdagen og et sprintløp om søndagen.

Det ble riktig nok ikke løpt helt på Mjøsas bredd slik det var planlagt. På grunn av flommen i Mjøsa kombinert med en del hogst så måtte løpene flyttes lenger opp i landet. På lørdag var det start og mål fra Hempa skole med en løype innenfor kartet Fossumhagan. Her ble det løpt i et relativt lettløpt terreng som strakte seg langs elven Brumunda. Søndagens sprintløp ble flyttet fra Mjøsparken og opp til området rundt Ringsaker videregående skole. Her var det en rask sprintløype langs veier og rundt bygningene på Fagerlund skole.

Det ble konkurrert i en inndeling med 10-årsklasser, med mulighet for å stille i trim- og nybegynnerklasse. Finansmesterskapet har mange deltakere som kommer igjen år etter år, og det var flest deltagere i klassene fra 50 år og eldre.

Teknisk arrangør var Ringsaker OK.



Geir Smedstad fra S-banken løper ut fra start.

Dobbeltvinnerne

Følgende løpere vant klassen sin både lørdag og søndag:

Vigdis Houmb i D50,

Sturle Tolo Nordeide i H17

Jan Haugland i H60

John Thomas Petersen i H70

(Bildet: Jan Haugland med den sjokoladetunge gullmedaljen som han mottok etter sprintseieren i klassen sin på søndag).

Tett oppgjør på sprinten

Det ble et veldig tett oppgjør om seieren i den største aldersklassen på sprinten om søndagen, H60. Det ble her Jan Haugland som vant 15 sekunder foran Arne Dag Myking. Løpet ble avgjort av et veivalg på strekket mellom tredje og fjerde post. Se hvordan dette foregikk mellom de tre beste i denne simuleringen fra Livelox. (Klikk på kartet)

(Farger: Jan Haugland: rød, Arne Dag Myking: blå, Magnar Nybakk: grønn)

Resultatliste Mellomdistanse lørdag, kvinner:

D40 3,0 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Rita Hangaard SpareBank 1 Østlande 49:37 +0:00 16:29 D50 3,0 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Vigdis Houmb Sparebanken Vest 40:00 +0:00 13:17 2 Grete Storsveen SpareBank 1 Østlande 43:00 +3:00 14:17 3 Britt Laila Nilsgård RørosBanken 45:45 +5:45 15:11 4 Anne Karin Westby SpareBank 1 Østlande 46:43 +6:43 15:31 5 Oddveig Anne Sagbakken SpareBank 1 Østlande 57:15 +17:15 19:01 - Vibeke Mjaatvedt DNB Bergen ikke startet D60 2,6 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Mette Solbergseter SpareBank 1 Østlande 40:44 +0:00 15:40 2 Karen Clementsen Kayser Sbanken - et konsept 41:42 +0:58 16:02 3 Eli Frafjord Sandnes Sparebank 44:18 +3:34 17:02 4 Berit Røste Ringsaker OK 58:05 +17:21 22:20 5 Bodil Klakegg Norges Bank 1:00:15 +19:31 23:10 - Rønnaug Sagbakken SpareBank 1 Østlande disket - Helene Vacarisas Sbanken - et konsept ikke startet D70 2,6 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Vera Telje Sjølie Norges Bank 1:01:45 +0:00 23:45 - Aslaug Lura Sandnes Sparebank disket - Unni Sandbekk Nordea - Oslo disket - Inger Margrethe Bakken If Skadeforsikring disket Dtrim 1,7 km # Navn Klubb Tid Diff m/km - Susanne Valberg Granheim SpareBank 1 Østlande ikke startet



Knut Martinsen er klar til start på mellomdistansen lørdag. Han representerer arrangøren SpareBank 1 Østlandet.

Resultatliste Mellomdistanse lørdag, menn:

H 17- 4,0 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Sturle Tolo Nordeide DNB Bergen 36:23 +0:00 9:11 2 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 41:54 +5:31 10:34 3 Anders Sagevik DNB Bergen 46:25 +10:02 11:43 4 Geir Smedstad Sbanken - et konsept 50:22 +13:59 12:43 H50 3,4 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Vidar Nomerstad SpareBank 1 Østlande 40:15 +0:00 11:42 2 Roar Saxhaug DN Media Group 42:26 +2:11 12:20 3 Stig Haug SpareBank 1 Østlande 42:27 +2:12 12:20 4 Jan Løken Johannessen X-Fellesdata 44:02 +3:47 12:48 5 Jon Bjørnstad SpareBank 1 Østlande 47:20 +7:05 13:45 6 Bjarne Harkinn If Skadeforsikring 56:37 +16:22 16:27 H60 3,0 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Jan Haugland Tryg Forsikring 32:35 +0:00 10:49 2 Rune Tonaas Tryg Forsikring 37:17 +4:42 12:23 3 Asmund Pedersen SpareBank 1 Østlande 39:19 +6:44 13:03 4 Arne Dag Myking DnB 44:37 +12:02 14:49 5 Ragnar Kayser Tryg Forsikring 45:10 +12:35 15:00 6 Bjørn Sandvik DNB Bergen 48:47 +16:12 16:12 7 Leif Martin Kjos SpareBank 1 Østlande 50:48 +18:13 16:52 8 Trond Øie SpareBank 1 Østlande 50:50 +18:15 16:53 9 Jon Ola Hove SpareBank 1 Utviklin 55:12 +22:37 18:20 - Magnar Nybakk SpareBank 1 Østlande ikke startet H70 3,0 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 John Thomas Petersen Nordea - Oslo 40:56 +0:00 13:35 2 Hans A. Tingvold DnB 54:47 +13:51 18:12 3 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 58:27 +17:31 19:25 Htrim 1,7 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Audun Kjøstvedt Lillesand Sparebank 26:40 +0:00 15:19 2 Erik Bjøralt SpareBank 1 Østlande 35:26 +8:46 20:21 3 Knut Martinsen SpareBank 1 Østlande 36:22 +9:42 20:54 4 Oskar Lohne Nordea 38:27 +11:47 22:05 - Finn Kristensen Nordea disket



Sturle Tolo Nordeide fra DNB Bergen var en av dem som tok en klasseseier både lørdag og søndag.

Resultatliste Sprint søndag, kvinner:

D40 1,5 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Rita Hangaard SpareBank 1 Østlande 12:04 +0:00 7:56 2 Susanne Valberg Granheim SpareBank 1 Østlande 19:20 +7:16 12:43 D50 1,5 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Vigdis Houmb Sparebanken Vest 11:59 +0:00 7:53 2 Anne Karin Westby SpareBank 1 Østlande 12:58 +0:59 8:31 3 Grete Storsveen SpareBank 1 Østlande 13:53 +1:54 9:08 4 Britt Laila Nilsgård RørosBanken 16:21 +4:22 10:45 5 Oddveig Anne Sagbakken SpareBank 1 Østlande 18:29 +6:30 12:09 - Vibeke Mjaatvedt DNB Bergen ikke startet D60 1,5 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Karen Clementsen Kayser Sbanken - et konsept 14:50 +0:00 9:45 2 Mette Solbergseter SpareBank 1 Østlande 15:31 +0:41 10:12 3 Eli Frafjord Sandnes Sparebank 15:45 +0:55 10:21 4 Bodil Klakegg Norges Bank 19:55 +5:05 13:06 5 Rønnaug Sagbakken SpareBank 1 Østlande 27:38 +12:48 18:10 - Helene Vacarisas Sbanken - et konsept ikke startet D70 1,5 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Aslaug Lura Sandnes Sparebank 21:27 +0:00 14:06 2 Inger Margrethe Bakken If Skadeforsikring 21:39 +0:12 14:14 3 Unni Sandbekk Nordea - Oslo 23:27 +2:00 15:25 4 Vera Telje Sjølie Norges Bank 30:58 +9:31 20:22



Resultatliste Sprint søndag, menn:

H 17- 2,0 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Sturle Tolo Nordeide DNB Bergen 12:11 +0:00 6:12 2 Geir Smedstad Sbanken - et konsept 13:04 +0:53 6:40 3 Anders Sagevik DNB Bergen 16:05 +3:54 8:12 H50 2,0 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Stig Haug SpareBank 1 Østlande 13:52 +0:00 7:04 2 Vidar Nomerstad SpareBank 1 Østlande 13:56 +0:04 7:06 3 Roar Saxhaug DN Media Group 16:24 +2:32 8:22 4 Jan Løken Johannessen X-Fellesdata 17:41 +3:49 9:01 5 Bjarne Harkinn If Skadeforsikring 18:16 +4:24 9:19 6 Jon Bjørnstad SpareBank 1 Østlande 18:51 +4:59 9:37 H60 1,5 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Jan Haugland Tryg Forsikring 11:46 +0:00 7:44 2 Arne Dag Myking DnB 12:01 +0:15 7:54 3 Magnar Nybakk SpareBank 1 Østlande 12:55 +1:09 8:29 4 Bjørn Sandvik DNB Bergen 14:08 +2:22 9:17 5 Rune Tonaas Tryg Forsikring 14:33 +2:47 9:34 6 Ragnar Kayser Tryg Forsikring 14:50 +3:04 9:45 7 Asmund Pedersen SpareBank 1 Østlande 14:51 +3:05 9:46 8 Trond Øie SpareBank 1 Østlande 16:32 +4:46 10:52 9 Jon Ola Hove SpareBank 1 Utviklin 20:02 +8:16 13:10 - Leif Martin Kjos SpareBank 1 Østlande disket H70 1,5 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 John Thomas Petersen Nordea - Oslo 13:25 +0:00 8:49 2 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 17:44 +4:19 11:40 3 Hans A. Tingvold DnB 18:30 +5:05 12:10 Htrim 1,3 km # Navn Klubb Tid Diff m/km 1 Audun Kjøstvedt Lillesand Sparebank 15:45 +0:00 12:06 2 Knut Martinsen SpareBank 1 Østlande 20:23 +4:38 15:40 3 Oskar Lohne Nordea 21:25 +5:40 16:28 4 Erik Bjøralt SpareBank 1 Østlande 21:43 +5:58 16:42 5 Finn Kristensen Nordea 22:15 +6:30 17:06



Teknisk arrangør var Ringsaker OK. De hadde laget til et veldig bra arrangement som var godt tilrettelagt for o-løperne.