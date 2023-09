Tekst av: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Foto: Sverre Larsen

Snaut 300 stilte på onsdagen, som fikk det beste været, mens godt over 500 valgte torsdagen, med gråere vær, og lett duskregn fra 16-tiden, som tiltok litt mot tiden da de siste puljeløperne kom i mål. En stor flokk deltakere som preget tidlig ettermid­dag torsdag var ca. 100 idrettselever fra 4 avgangs­klasser på KKG, som Trine Mjåland brakte med seg som gjeste­startende. Veldig hyggelig initiativ!



Deltakelse

Med dette fikk løpet den nest beste oppslutningen i høst. Før korrigering for åtte uteglemte løpere kom vi opp i totalt 840 deltakere, fordelt med 393 jenter og 447 gutter, og slo med dette så vidt fjorårets BDO-løp (som gikk på våren).

Et par nye sesong­påmeldinger fikk vi denne gangen, og ekstra mange med engangsnumre, så nå har hele 2253 vært med på minst 1 tellende løp.

58 opp­nådde sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte hoppet nå til 1043.



Resultater

Som vanlig nevner vi løperne som hadde det betydelig mer travelt enn resten, og de raskeste uansett alder ble de følgende:

Blant jentene var det som vanlig tungt for andre å gå til topps når Trine Mjåland stiller opp, og hun vant (18:40), foran Anne Haaland Simonsen, også med kjempetid (19:19), deretter Solveig Steinsland (20:32), Elisabeth Gill (21:24) og Anine Kallhovd (21:34).

Hos guttene ble det langt tettere, særlig mellom far og sønn Klungland, med unge Truls først (17:36), foran Tormod (17:38), og deretter Tarjei Breiteig (18:14), Magnus Frestad Nygård (18:25) og Erlend Haaverstad (18:30).

På den lange milslukeren (9,1 km) var det denne gangen 121 som gjennomførte (14 %), og her kom Birgitte Heldgaard Nielsen (46:06) igjen klart først blant jentene, fulgt av Teresa Pham (51:57) og Dung Tuyet Nguyen (52:35).

Hos guttene var det kniving mellom Jørgen Solli Strøm-Olsen (39:51) og Jan Rikard Olafsen (39:58), og deretter kom Geir Jernæs (44:15).



Sverre Larsen var som vanlig på plass med fotoapparatet på sidelinjen, og har også tatt en prat med noen av deltakerne.



Det 17. karuselløpet er gjennomført, og seieren i kort løype gikk til Truls Klungland, og han slo sin far Tormod Klungland, og løpet ble avgjort på oppløpssiden inn mot mål. Det var overskyet vær, noen regndrypp, og stemningen blant arrangøren og deltakerne var som vanlig god. Og mange smilte og gledet seg over dette løpet, og mange liker Jegersberg, og løypene og terrenget er noe mange liker med dette området.



Tormod Klungland (far) til venstre og Truls Klungland (sønn) til høyre. (Foto: Sverre Larsen)



Kort løype var 4.5 km, mens Milslukeren var 9.1 km. Og gleden og motivasjonen for løp var der, og det var mange som løp gjennom denne løypa både i går og i dag. Og det er alltid gøy å arrangere når det er nok folk tilstede gjennom de dagene som løpet finner sted på.



Starten går for løperne på Milslukern. (Foto: Sverre Larsen)



Inger Marie Rypestøl (25) har tilbrakt mange torsdager med løp i karusellen i dette området ved og rundt Grønn slette i Jegersberg, og også turer med trening. Det er fint tereng her. Det er okkupert. Man får en balanse mellom grus og sti og jord. Og man får testet seg i det man ønsker.

- Dørstokkmila er nok den verste for folk, siden det er ille å gå fra avslapning hjemme eller på hytta til å være aktiv. Det er ikke alltid lett å komme seg ut for å trene. Man må spise sunt, og få nok trening for å holde seg i form. Og når man først har kommet seg ut, så angrer man aldri på det, sier Inger Marie og skuer positivt på meg.



Inger Marie Rypestøl. (Foto: Sverre Larsen)



Hans Nordin kommer fra Sverige. Han liker best å løpe i skyete vær. Det må ikke være for varmt og for stekende i løypa, for Hans liker den normale temperaturen.

- Mitt beste karusellminne er alltid saften og bananen etter løpene. Det er aldri så godt som det er da! Det er god stemning blant deltakerne i karusellen. Og det er gøy å løpe på forskjellige plasser og i forskjellig terreng fra gang til gang, sier Hans og ser litt alvorlig ut når han sier det han sier til meg.

Hans mener at nøkkelen til å få folk med på karusellen, er at det er en snakkis på jobb. Dette er et lavterskeltilbud, så det er noe for enhver smak. Man kan velge å løpe med eller uten tid. Folk må vite at det er karusell for å møte opp. Løpene krever god planlegging for å være vellykkede. Og så er det en tidssone for å løpe, og det er 3 timene mellom 15.00 og 18.00. Og dette er de tre timene på dagen som man finner flest folk i løypene.

Hans Nordin. (Foto: Sverre Larsen)



- Jegersberg er et godt likt område, sier Tor Bergan som er arrangør fra Terrengutvalget-

- Grunnene til det er flere. Det er en del stier her. Og det er forskjellige løyper fra gang til gang, selv om noen steder er like fra det ene løpet til det neste. Man får en bra løpemiks fra de tunge partiene til de lette. Terrenget i Jegersberg er fint og kupert terreng. Og noen kjenner seg godt igjen fra tidligere erfaringer, fortsetter Tor og smiler engasjert.

- Dette løpet er det litt lengde på. Det er ikke så ulikt fra andre løp i dette området. Man får en blanding av skog og terreng. Og så har vi også med ei lysløypa i løypa i det, og den har grus som underlag, så man får testet seg i så mangt. Og Tor smiler til meg, og jeg avslutter samtalen.



Tor Bergan fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)





Mer informasjon

Se alle resultater her (pdf)

Karusellens hjemmeside