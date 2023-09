I tillegg endres løypa fra Hvalsdammen mot Kanonveien for å unngå strekket med møtende løperetinger på samme grusvei for å redusere faren for feil-løping. Lengden på løypa blir tilnærmet den samme som før. Oppdatert løypekart og GPX-fil kommer så snart arrangøren har tatt turen rundt den nye løypa. Det meldes om at det flotte terrenget i Drammensmarka og den nydelige lapskausen etter målgang fortsatt er som før.

Det er godt over 100 påmeldte og oppdaterte lister over påmeldte finnes på en egen side på Hauerns nettside.



Hauernløpet - 18 km

Løypa til Hauernløpet går forbi barndomshjemmet til Thorleif Haug på Årkvisla, rundt Panteguten og opp til Tverken før den returnerer til Spiralen via Landfallhytta og Theo Thornes sti, ca 18 km. Løypa har totalt ca. 550 høydemeter og er til dels krevende med en overvekt av stipartier, men er gjennomførbar for de fleste.



Start kl. 11.00.

Startkontingent i konkurranseklassen NOK 300,-.

Startkontingent i trimklassen NOK 100,-.



HauernUltra - 54 km

HauernUltra blir arrangert for første gang i 2020 og har en total lengde på 54 km. Løpet følger samme løype som Hauernløpet i tre runder og løperne starter 2.5 timer før løperne i Hauernløpet. Første og tredje runde er self-support og løperne må selv ha med seg det de trenger av mat og drikke. På andre runde kan ultraløperne bruke samme drikkestasjoner som løperne i Hauernløpet. På hver runde er det en cut-off tid på 2.5 timer og de som ikke passerer startområdet tidsnok får ikke fortsette på neste runde.

Start kl. 08.00.

Startkontingent HauernUltra: NOK 450,-.



Hauerntrippelen

Alle som fullfører både Hauernrennet, Hauernrittet og Hauernløpet innenfor samme kalenderår er automatisk med i Hauerntrippelen. Vinnere av trippelen annonseres etter målgang på Hauernløpet. Status etter ski og sykkel i 2023 finnes på sidene til Hauerntrippelen



Løype og skovalg

Det er meldt en del regn i uka fram mot løpet, men hvis dagens værmelding holder seg får vi nydelig høstvær på Hauernløpet. Siden løpet stort sett går på nydelige stier og de kommende dagene byr på vekslende mengder regn, vil underlaget til tider være sølete og glatt. Vi anbefaler sko med litt mønster under for oss vanlige og også knotter/terrengsko for de som løper raskest. Mange liker å bruke staver, spesielt på ultraløp. Det er fullt lovlig også i HauernUltra og kan komme godt med på tredje runde opp "Morderbakken" med 12% stigning.