- Jeg løper med fin flyt ig bra ro teknisk, sier en smilende Lene Berg- Hanssen.

Da forklarer hun veien til toppen av pallen på dagens sprintuttaksløp i Tromsø. Mellom bolighus, opp og ned trapper og rundt svinger i en intensiv og krevende sprintløype var jenta fra Byåsen IL best – ett lite sekund foran gårsdagens vinner på knockout sprint – Victoria Hæstad Bjørnstad. Med 3. kvinne, Emma Arnesen, 2 sekunder bak. Ny sprintsuksess for jenta som også er norsk mester på distansen – fra Trondheim i juni:

- Det er veldig moro å lykkes når jeg har satset litt ekstra på sprint denne sesongen.

Er du best i Norge på sprint?

- Nei, det er flere av de beste som ikke er på start her i dag, svarer Berg-Hanssen kjapt – og tenker da i første rekke på Andrine Benjaminsen.

Men med seier i dag bør en plass på EM-laget være mulig for Byåsen-løperen:

- Klart jeg håper at jeg kommer med til EM i Italia, sier hun selv om den saken.

På det laget har også Eirik Langedal Brevik ambisjoner om å være. NTNUI-løperen som vant knockout sprinten ved Universitetsområdet i går var best også da det handlet om individuell sprint i dag:- Formen er bra. Det er nok den viktigste grunnen til at jeg løper såpass bra, sier han selv – om veien til toppen av pallen to dager på rad.

- I tillegg er det i dag en sprint som passer meg bra, med mye retningsforandringer, fortsetter den fotrappe karen.

Med to seire på rad, selv om det i dag bare var sekundet ned til duoen Sigurd Paulsen Vie og Isak Jonsson – som delte andreplassen, må Langedal Brevik kunne rette blikket mot EM i Italia to uker frem i tid:

- Konkurransen der blir nok hakket tøffere, og det er ikke nødvendigvis sprinter som passer meg så bra. Men på knockout sprint bør jeg komme meg til semifinalen, skisserer han når temaet blir mesterskapet i Italia. Men før den tid venter to nye løp i Tromsø – da i skogen – lørdag og søndag:

- Jeg får prøve «å ta fire på rad» her oppe. Det vil løfte meg bra opp i Norgescupen, avslutter lysluggen med et smil.

Smile etter dagens løp kunne også juniorvinnerne Ingeborg Roll Mosland (yngre junior damer), Vebjørn Bergh-Hansen (yngre junior herrer), Gjendine Gjelstad Rebård (eldre junior damer) og Anselm Reichenbach (eldre junior herrer).

I morgen venter nytt løp i Norgescupen. Da handler det om mellomdistanse.

KIlde: Pressemelding Norsk orientering Bilder: Bjørn Hauge

Resultater



D17-18, 3 180 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 14.37,

2) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 14.59,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 15.30,

4) Elise Nygård Thorseng, Fossum IF, 15.58,

5) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 16.18,

6) Maren Sofie Fremstad, Larvik OK, 16.34,

6) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 16.34.

D19-20, 3 440 m:

1) Gjendine Gjelstad Rebård, NTNUI, 15.45,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 16.01,

3) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 16.15,

4) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 16.43,

5) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 16.47,

6) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 17.01.

D21, 3 440 m: 1) Lene Berg Hanssen, Byåsen IL, 15.18,

2) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 15.19,

3) Emma Arnesen, NTNUI, 15.20,

4) Ane Dyrkorn, NTNUI, 15.21,

5) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 15.27,

6) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 15.40.

H17-18, 3 280 m:

1) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 13.34,

2) Alf Petter Lynum, Freidig, 13.35,

3) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 13.39,

4) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 13.43,

5) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 13.45,

6) Ola Dåsnes, Vang OL, 13.59.

H19-20, 4 020 m:

1) Anselm Reichenbach, NTNUI, 15.28,

2) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 15.40,

3) Brage Takle, Kristiansand OK, 15.58,

4) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 16.35,

5) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 17.09,

6) Ask Olaussen, Oppsal Orientering, 17.38.

H21, 4 020 m:

1) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 15.14,

2) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 15.15,

2) Isak Jonsson, NTNUI, 15.15,

4) Jørgen Baklid, NTNUI, 15.17,

5) Markus Kjærner-Semb, NTNUI, 15.30,

6) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 15.31.