Det blir direktesending fra Copenhagen Half også i år. Slår du på TV-en søndag kl. 11.10 kan du følge eliteklassene på NRK1 med Henrik Ingebrigtsens halvmaratondebut, Zerei Kbrom Mezngi, Senay Fissehatsion kamp for å løpe raskere enn timen og Karoline Grøvdal i et så sterkt damefelt at hun kanskje kan løpe godt under 1.08.

